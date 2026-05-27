भारत ठरतोय खजिन्याचा हॉटस्पॉट; कुठे सापडल्या तेलाच्या विहिरी? आता इंधन संकट मिटणार?

India Oil and Gas Reserve: भारताच्या हाती इंधनाचे मोठे साठे लागत असतानाच सामान्यांना या साठ्यांचा नेमका कसा आणि किती फायदा होणार हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
India Oil and Gas Reserve: आखाती देशांवर ओढावलेलं युद्धसंकट अतिशय गडद होत असतानाच आता भारतातसुद्धा इंधन टंचाईचे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. इंधनाची साठेबाजी करु नका, असं आवाहन यंत्रणा आणि खुद्द सत्ताधारी तरत असतानाच देशात नेमकी परिस्थिती काय आहे हे सरकारनं स्पष्ट सांगावं असा सूर विरोधक आळवत आहेत. देशात खरंच इंधनसाठे संपण्याच्या मार्गावर आहेत का? काय आहे या इंधन साठ्यामागचं नेमकं सत्य? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर सध्या प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचदरम्यान भारतापुढं असणारा इंधनतुटवडा पूर्ववत कधी होणार? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
भारतात एकूण गरजेपैकी साधारण 85 टक्के कच्चं तेल आणि 90 टक्के गॅसची आयात केली जाते. आयातीचं हे संकट होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या वाटेवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानंतर बंद झाले, ज्यमुळं देशापुढं एक मोठं उर्जासंकट उभं राहत असल्याचं दिसून आलं. याच आव्हानात्मक काळात काही आशेचे किरण दिसण्यास सुरुवात झाले. त्याचाच एक भाग म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये सापडलेले तेलाचे साठे.
अंदमानमधील गॅसच्या साठ्यांमागोमाग आता पश्चिम बंगालमधील उत्तर 24 परगणा इथं अशोक नगर ऑईल फिल्जवर हे साठे सापडले असून, इथं साधारण 240000000 बॅरल इंधन असल्याचं म्हटलं जात आहे. भारताच्या पूर्वेला अशोक नगर ऑईल फिल्ड हे एक असं ठिकाण आहे जिथं प्रचंड प्रमाणात तेलसाठे अस्तित्वात असल्याचं म्हटलं गेलं. 2018 मध्येच ONGC कडून हे साठे शोधण्यात आले होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि पुरेशा सरकारी मदतीअभावी इथं ड्रिलिंगचं काम थांबवण्यात आलं होतं.
नुकत्याच बंगालच्या निवडणुकीतील निकालानंतर नव्या सरकारनं केंद्राकडून मदत मागत इथं तेल संशोधनासाठीची तयारी पुन्हा सुरू केली. ज्यानंतर आता राज्य शासनाच्या मदतीनं इथं पुन्हा ड्रिलिंगचं काम सुरू झाली असून, लवकरत इथून तेल काढण्यासही सुरुवात होईल असं सांगण्यात येत आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बाब असेल. याआधी राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये असणाऱ्या डांडेवाला इथंही भारताला गॅसचे साठे आढळून आले. खुद्द केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या भागात 25000 स्टँडर्ड क्युबिर मीटर प्रति दिवस इतक्या प्रमाणात गॅस साठ्यांची माहिती मिळाली. अंदमान समुद्रातील श्री विजयपुरम 2 मध्येसुद्धा नैसर्गिक गॅसची माहिती मिळाली.
दरम्यान, देशाच्या विविध भागांमध्ये सापडणारे हे इंधनाचे साठे पाहता भारताला जॅकपॉट मिळाला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण, या उपलब्धतेमुळं इंधन आयातीत भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनं पावलं उचलत आहे हेच स्पष्ट होतंय. तेव्हा आता हे इंधनसाठे भारत सरकार नेमकं कसं वापरात आणतो हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.