Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • युद्धाचा धार्मिक स्थळांनाही फटका; गॅस टंचाईमुळे पंढरपूर ते गणपतीपुळे अन्नछत्रांच्या कामावर परिणाम

युद्धाचा धार्मिक स्थळांनाही फटका; गॅस टंचाईमुळे पंढरपूर ते गणपतीपुळे अन्नछत्रांच्या कामावर परिणाम

सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाची झळ भारतासह महाराष्ट्राला बसतोय. महाराष्ट्रातील मंदिराला गॅस तुटवडाचा फटका बसलाय. अनेक मंदिरातील प्रसाद तर कुठे अन्नछत्र बंद झाली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 12, 2026, 09:48 PM IST
गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याचा मोठा फटका कोकणातील प्रसिद्ध गणपतीपुळे देवस्थानाला बसलाय. गणपतीपुळे देवस्थानामध्ये मिळणारा लाडूचा प्रसाद बंद झाला. गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे लाडू प्रसाद बंद करण्यात आलाय. तर सिलिंडर न मिळाल्यास खिचडी प्रसाद देखील बंद करावा लागणार आहे. आणखीन 2 ते 3 दिवस खिचडी प्रसाद बनेल इतकाच गॅस उपलब्ध आहे. 

कोकणासह महाराष्ट्रातील गणेशभक्तांचं आराध्यदैवत असलेल्या गणपतीपुळेच्या बाप्पाच्या दर्शनाला गेल्यावर तिथला प्रसादाचा लाडू हमखास घेतोच घेतो. पण आता जर तुम्ही गणपतीपुळेच्या गणपतीबाप्पाचं दर्शनाला गेला तर तुम्हाला दर्शन मिळेल पण प्रसादाचा लाडू मात्र मिळेल की नाही याची खात्री नाही. गॅस टंचाईचं विघ्न गणपतीपुळे मंदिर प्रशासनावरही आलंय. त्यामुळं प्रसादाचा लाडू पुढचे काही दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय.

सध्या मंदिरात खिचडी प्रसाद मिळतोय. हा प्रसाद तयार करण्यासाठीचा इंधनसाठा दोन ते तीन दिवस पुरेल एवढाच असल्याचं सांगण्यात येतंय. पुरेसे सिलिंडर मिळाले नाहीतर पुढच्या काळात खिचडी प्रसादही बंद केला जाण्याची शक्यता आहे. सिलिंडरचा पुरवठा पूर्ववत झाल्यावर लाडू प्रसादसेवा पूर्ववत केली जाईल असंही मंदिर प्रशासनानं सांगितलंय.

 

हेसुद्धा वाचा - हाहाकार! अणुबॉम्बचा हल्ला झाला तर कसं होईल अख्खं शहर उद्ध्वस्त! काही सेकंदांत होणाऱ्या विनाशाची भीषणता दाखवणारा AI Video

 

युद्धाच्या झळा सामान्यांना पोहचत असताना आता बाप्पाही त्यापासून लांब राहिलेले नाहीत. गणपतीपुळेला जात असाल तर प्रसाद लाडू किंवा खिचडी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही असं समजूनच दर्शनाला जा. 

गॅस टंचाईमुळे राज्यातील शिर्डी, पंढरपूर यासारख्या प्रसिद्ध धार्मिक स्थळावरील अन्नछत्रांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अन्नछत्र बंद पडू नये यासाठी मंदीर प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या साई प्रसादालयात सध्या सुमारे 20 टन गॅस साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुढील किमान 20 दिवस प्रसादालयात गॅसची कमतरता भासणार नसल्याची माहिती संस्थान प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.  

सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन वेळा हे अन्नछत्र चालतं. विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी ही मोठी सेवा मानली जाते. मात्र मध्यपूर्वेत सुरू असलेलं युद्ध असंच सुरू राहिल्यास या अन्नछत्राच्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास मंदिर समितीला पर्यायी इंधनाचा विचार करावा लागू शकतो. मात्र या पार्श्वभूमीवर शिर्डी साईबाबा संस्थानाने आधीच तयारी केली. 

विठुरायाच्या दारी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला प्रसाद मिळावा हीच मंदिर समितीची भूमिका आहे. म्हणून कोणतीही अडचण आली तरी ही सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कारण विठुरायाच्या दारी आलेला भाविक उपाशी परत जाऊ नये. हीच पंढरपूरच्या अन्नछत्राची परंपरा आहे.

 

