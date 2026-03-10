English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इराण-इस्त्रायलच्या युद्धाची साई भक्तांना झळ, थेट शिर्डीच्या साईसंस्थानाच्या प्रसादावर परिणाम

Iran Israel war affect Maharashtra Temple : इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील जनजीवनावर, विशेषतः अर्थव्यवस्था आणि इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. मंदिरांवर या युद्धाचा कोणताही थेट लष्करी परिणाम झालेला नाही, परंतु अप्रत्यक्षपणे पर्यटनावर आणि मंदिर व्यवस्थापनावर परिणाम दिसत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 06:59 PM IST
कुणाल जमदाडे / सचिन कसबे झी 24 तास, शिर्डी मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इराण तणावामुळे देशात गॅस टंचाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच पंढरपुरातील विठ्ठल मंदिर म्हणजे देशभरातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे. येथील दोन वेळेच्या अन्नछत्रावर देखील या युद्धाचं सावट पाहायला मिळत आहे. पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या अन्नछत्रात दररोज हजारो भाविकांना मोफत अन्नदान केलं जातं. सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन वेळा हे अन्नछत्र चालतं. विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी ही मोठी सेवा मानली जाते. मात्र मध्यपूर्वेत सुरू असलेलं युद्ध असंच सुरू राहिल्यास या अन्नछत्राच्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास मंदिर समितीला पर्यायी इंधनाचा विचार करावा लागू शकतो. मात्र या पार्श्वभूमीवर शिर्डी साईबाबा संस्थानाने आधीच तयारी केली 

साई प्रसादालय.. देशातील सर्वात मोठ्या अन्नछत्रांपैकी एक आहे. दररोज हजारो भाविक इथे प्रसादाचा लाभ घेतात. गॅस टंचाईचा देशभरात मोठा फटका बसतो आहे. याच संभाव्य गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतील साईबाबा संस्थान सज्ज झालं आहे. दररोज या प्रसादालयात सुमारे दीड टन गॅसचा वापर होतो. साई प्रसादालयात सध्या सुमारे 20 टन गॅसचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे गॅस टंचाईचा प्रसाद सेवेवर तातडीने कोणताही परिणाम होणार नाही. शिर्डीत प्रसादाचा लाभ घेणाऱ्या भाविकांसाठी हा दिलासा मानला जात आहे. 

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अतिरिक्त 4 दिवसांचा राखीव साठा उपलब्ध आहे.  गरज भासल्यास बुंदी प्रसाद आणि लाडू निर्मितीत काटकसर करण्याचा संस्थान प्रशासनाचा विचार आहे. सध्या तरी भाविकांच्या प्रसाद सेवेवर कोणताही परिणाम नाहीए. संस्थानच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे दररोज 200 किलो गॅसची बचत होतेय. अशी माहिती साई संस्थान प्रशासनाने माध्यमांना दिली आहे. संभाव्य गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतील साईबाबा संस्थानाने केलेली ही तयारी भाविकांसाठी मोठा दिलासा मानली जातेय..  आणि त्यामुळे प्रसाद सेवा सुरळीत सुरू राहणार असल्याचं संस्थान प्रशासनानं स्पष्ट केलं.

या अन्नछत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक केला जातो. त्यासाठी मंदिर समितीला दररोज सुमारे 150 गॅस सिलेंडरची आवश्यकता भासते. गॅसच्या मदतीनेच अन्नछत्रातील सर्व स्वयंपाक केला जातो. सध्या मंदिर समितीकडे गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. म्हणूनच सध्यातरी अन्नछत्राच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.  विठुरायाच्या दारी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला प्रसाद मिळावा हीच मंदिर समितीची भूमिका आहे. म्हणून कोणतीही अडचण आली तरी ही सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कारण विठुरायाच्या दारी आलेला भाविक उपाशी परत जाऊ नये. हीच पंढरपूरच्या अन्नछत्राची परंपरा आहे.

