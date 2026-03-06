English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इराण-इस्रायल युद्धाचा फळ निर्यातदारांना फटका! 400 टनपेक्षा जास्त द्राक्ष कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून

इराण-इस्रायल युद्धाचा फळ निर्यातदारांना फटका! 400 टनपेक्षा जास्त द्राक्ष कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून

इराणनं आखाती देशांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार चांगलाच अडचणीत सापडलाय.. कारण युद्धामुळे पूर्णपणे वाहतूक बंद झाल्यामुळे शेकडो टन शेतीमाल तसाच पडून आहे.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 6, 2026, 08:46 AM IST
Iran Israel war hits fruit exporters: इराणनं आखाती देशांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार चांगलाच अडचणीत सापडलाय.. कारण युद्धामुळे पूर्णपणे वाहतूक बंद झाल्यामुळे शेकडो टन शेतीमाल तसाच पडून आहे. आखाती देशातील युद्धाचा सोलापूर जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांना मोठा फटका बसतोय. परदेशात निर्यात होणारे 400 टनापेक्षा जास्त द्राक्षाचा माल कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून आहे. रशिया, युरोपला पाठवण्यात येणारा शेकडो टन माल तसाच पडून आहे. त्यामुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान होतंय.

सोलापुरात 1200 कंटेनर केळी पडून, शेतक-यांना फटका

इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध भडकल्यानं याचा थेट परिणाम भारतातील शेतकरी आणि फळं निर्यातदारांवर होतोय. कारण या युद्धामुळे वाहतूक ठप्प झाल्यानं भारतातील फळं-भाज्यांची कंटेनर तशीच पडून आहेत, आखाती देशांमध्ये भारतातून मोठ्या प्रमाणावर फळं, भाजीपाला निर्यात केला जातो, मात्र आता युद्धामुळे तो माल तसाच पडून आहे.. सोलापुरातून परदेशात निर्यात होणारा 400 टनापेक्षा जास्त द्राक्षाचा माल मुंबई पोर्टवरून परत आल्यानं शेतकरी
संकटात सापडला आहे....

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी देखील अडचणीत सापडला आहे.. निर्यातीसाठी केळी तयार असतानाही ती तशीच पडून आहे.. त्यामुळे आणखी काही दिवस केळीची निर्यात न झाल्यानं ती खराब होण्याची देखील शक्यता आहे.. करमाळामध्ये सध्या 1200 कंटेनर केळी कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून आहे.

सरकारनं पाऊलं उचलावीत अशी मागणी 

इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा मोठा फटका शेतक-यांना बसला आहे.. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्यात सुरू करण्यासाठी सरकारनं पाऊलं उचलावीत अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापा-यांकडून करण्यात येतीय.

