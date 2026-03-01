English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Iran-Israel Conflict Impact : फिरायले गेले अन् युद्धात अडकले, मराठवाड्यातील शेकडो कुटुंबांचं टेन्शन वाढलं

Iran Israel War : अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. दरम्यान, एअर इंडियाने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे व्यापक हवाई निर्बंध आणि उड्डाणांचे मार्ग बदलल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा भारत आणि उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. मराठवाड्यातील तब्बल 100 पर्यटक अडकले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 1, 2026, 09:25 AM IST
अमेरिका, इस्रायल व इराणमधील युद्धामुळे यूएई, दुबई व युरोपकडे जाणारी अनेक उड्डाणे रद्द झाल्याने पर्यटनासाठी परदेशात गेलेले छत्रपती संभाजीनगरमधील सुमारे 100 पर्यटक आखाती देशांत अडकले आहेत. मराठवाडा टुरिझम डेव्हलपमेंट कडून ही माहीती देण्यात आली आहे. सर्व पर्यटकांची स्थानिक स्तरावर हॉटेल आणि इतर व्यवस्था केली आहे. विमानसेवा पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर सर्व पर्यटक सुरक्षितपणे परततील. तोपर्यंत उड्डाणांच्या वेळांत वारंवार बदलाची शक्यता असून संबंधित यंत्रणा घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

 इस्त्रायल, इराण आणि दुबईसह खाडी देशांतील हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून, विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि नांदेड यांसारख्या शहरांतून दुबई किंवा इतर खाडी देशांमार्गे इस्त्रायलला गेलेले किंवा परतणारे पर्यटक अडकले आहेत.
पुणे आणि मुंबई विमानतळांवरुन पुणे आणि मुंबईहून दुबई, अबु धाबीला जाणारी सर्व उड्डाणे २ मार्च २०२६ पर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील अनेक प्रवाशांचा समावेश आहे जे या शहरांमार्गे प्रवास करत होते. 

पर्यटकांची सद्यस्थिती

पर्यटकांना सुरक्षित स्थळीआश्रय देण्यात आला आहे.  इस्त्रायलमध्ये असलेल्या भारतीय पर्यटकांना तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने 'बंकर' किंवा सुरक्षित निवाऱ्यात राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पर्यटक दुबईमध्ये अडकलेले आहेत. मराठवाड्यातून दुबईला पर्यटनासाठी गेलेले अनेक गट तिथेच अडकून पडले आहेत, कारण दुबई विमानतळावरून होणारी सर्व उड्डाणे सध्या अनिश्चित काळासाठी बंद आहेत. 

भारत सरकार आणि दूतावासाची मदत

इस्त्रायलमधील भारतीय दूतावासाने सर्व भारतीयांना तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून त्यांना वेळेत मदत पोहचवता येईल. अडकलेल्या प्रवाशांसाठी सरकारने 24*7 हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत. एअर इंडिया आणि इंडिगो सारख्या कंपन्यांनी प्रवाशांना पूर्ण परतावा (Refund) किंवा प्रवासाची तारीख बदलून देण्याची सोय केली आहे. 

मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी काय करावे?

तुमचे नातेवाईक किंवा मित्र या भागात अडकले असल्यास काय करावे याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. त्यांना भारतीय दूतावासाच्या (Embassy) अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी करायला सांगा. विमान कंपनीच्या वेबसाईटवर (उदा. Air India किंवा IndiGo) त्यांच्या फ्लाईटचे स्टेटस तपासा.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर लक्ष ठेव. सध्याची परिस्थिती पाहता, युद्धग्रस्त भागातून पर्यटकांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकार लवकरच 'ऑपरेशन सिंधू' सारख्या विशेष मोहिमेद्वारे प्रयत्न सुरू करण्याची शक्यता आहे.

पीव्ही सिंधू दुबईमध्ये अडकली

महिला एकेरीत माजी जागतिक क्रमांक एक असलेल्या सिंधूने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे ज्यामध्ये लोक गर्दीने भरलेले विमानतळ दाखवत आहेत कारण लोक संयुक्त अरब अमिरातीमधील अधिकाऱ्यांकडून उड्डाणे कधी सुरू होतील याबद्दल अपडेट्सची वाट पाहत आहेत. भारताची सर्वात यशस्वी बॅडमिंटनपटू आणि माजी ऑल-इंग्लंड पदक विजेती सिंधूने तिच्या अधिकृत हँडलवर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये कॅप्शन दिले आहे की, "पुढील सूचना येईपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित आहेत."

