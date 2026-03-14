LPG Gas: राज्यात काळाबाजार! पुरवठा विभागाकडून 110 गॅस सिलिंडर जप्त, 163 गॅस वितरकांची झडती

LPG Cylinder Hoarding And Black Marketing: इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतीय नागरिक चांगलेच हैराण झाले आहेत. युद्ध इराण-इस्रायलमध्ये असलं तरी त्याचा मोठा फटका भारताला बसलाय. देशभरात गॅसचा तुटवडा निर्माण झालाय. महाराष्ट्रात देखील गॅससाठी नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्या आहेत, युद्धाच्या झळीत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सिलिंडरमध्ये काळाबाजार झाल्याचं दिसून येतंय. अनेक गॅस एजन्सीवाले सिलिंडरचा साठा करून ठेवतायत त्यामुळे गॅसचा तुटवडा आणखीनच निर्माण होतोय, गॅस सिलिंडरची टंचाई असताना भंडा-यात जिल्हा पुरवठा विभागानं साठेबाजांवर कारवाई केलीये. शहरातील राजीव गांधी चौकातील एका दुकान मालकावर तसंच दवडीपार येथील सीएससी केंद्रावर धाड टाकून 37 बेकायदा साठवून ठेवलेले गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्यानं घरगुती गॅस सिलिंडरचा अनेक ठिकाणी वापर करण्यात येतोय. त्यामुळे पुरवठा विभागाकडून अनेक ठिकाणी धाडी टाकण्यात येत आहेत. जालना आणि अंबडमध्ये पुरवठा विभागानं धाडी टाकून 43 गॅस सिलेंडर जप्त केले आहेत. अलीकडच्या दोन दिवसांत ही कारवाई करण्यात आली आहे. अंबडमध्ये 13 तर जालना शहरातील हॉटेल मधून 30 गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत.गॅस सिलेंडरच्या व्यावसायिक वापरासाठी निर्बंध घालण्यात आलेले असताना याव्यावसायिकांकडे गॅसचा साठा आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, विदर्भातही घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये काळाबाजार झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे, नागपूरच्या 6 जिल्ह्यात 163 गॅस वितरकांची झडती घेण्यात आली असून कारवाईत 110 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. कारवाईत 5 जणांवर गुन्हा दाखल केला असून एकाला अटक करण्यात आलीय.
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस सिलेंडर टंचाईचा वितरकासह कोणीही गैरफायदा घेऊ नये यासाठी शासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या आहेत. तहसीलदारांनी भरारी पथक नेमले आहे हे पथक नांदगाव, मनमाड शहरासह तालुक्यातील गावखेड्यावर असलेली गॅस एजन्सी आणि गोडावूनला भेट देऊन त्यांच्याकडे किती ग्राहक असून सध्या किती सिलिंडर शिल्लक आहे याची तपासणी करत आहेत.
राज्यात निर्माण झालेला गॅसचा तुटवडा आणि काळाबाजारावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केलीय. राज्यात गॅसचा तुटवडा नाही अशी अफवा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून पसरवली जात असल्याची टीका संजय राऊत यांनी केलीय. दरम्यान विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय. राज्यात अनेक शहरांमध्ये सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं काळाबाजार देखील सुरू आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागाकूडन ठिकठिकाणी धाडी टाकण्याचं काम सुरू आहे, तर दुसरीकडे याच गॅस तुटवड्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगलाय.