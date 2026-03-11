इराण-इस्रायल युद्धामुळे परवापासून मुंबईत वडापावही मिळणार नाही; या 2 गोष्टींचं कनेक्शन काय?

War Impact On Mumbai's Favourit Vada Pav: इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे मुंबईकर त्यांच्या लाडक्या वडापावला मुकणार आहेत असं सांगितलं तर तुम्ही म्हणाल याचा काय संबंध? पण हे खरं आहे. हाजारो किलोमीटर दूर सुरु असलेल्या युद्धामुळे मुंबईकरांच्या लाडक्या वडापावला फटका बसणार असून या जोडीतील वडा एकटाच राहणार की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. वडापावमधील पाव साधारण परवापासून वड्याची साथ सोडणार असून याला कारणीभूत ठरणार आहे युद्ध! आत नेमकं याचं काय कनेक्शन आहे ते ही समजून घेऊयात...
इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे आखाती देशातून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याला फटका बसला आहे. त्यामुळेच व्यावसायिक गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याचा फटका पावनिर्मितीलाही बसणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील कोळशावर चालणाऱ्या बेकऱ्या स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच एलपीजी गॅसवर परावर्तित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने रुपांतरित झालेल्या या बेकऱ्या आता गॅस टंचाईमुळे संकटात सापडल्या आहेत. जुन्या भट्ट्याही तोडून टाकल्यामुळे येत्या एक दोन दिवसांत पावही मिळणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे वडापाव, बनमस्का हे पदार्थ देखील मुंबईकरांना मिळणे अवघड होणार आहे.
लाकूड व कोळसा यांचा इंधन म्हणून उपयोग करणा-या भट्टी (बेकरी), हॉटेल्स, उपाहारगृहे वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने 2026 जानेवारी महिन्यात सर्व बेकऱ्यांना स्वच्छ इंधनावर परावर्तित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका करीत आहे. मुंबई महापालिकेने या सर्व बेकऱ्यांना स्वच्छ इंधनावर रुपांतरित करण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे आतापर्यंत जवळपास 80 ते 90 टक्के बेकऱ्या या स्वच्छ इंधनावर विशेषतः एलपीजी गॅसवर परावर्तित झाल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बहुतांशी बेकरी या स्वच्छ इंधनावर परावर्तित झाल्या आहेत. जुन्या भट्टी तोडून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यातच आता सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे बेकरी बंद ठेवण्यापलिकडे आम्हाला आता पर्याय नाही, असं मुंबई बेकर्स असोसिएशनचे मोहम्मद फारूख शाह यांनी प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलं आहे. येत्या एकदोन दिवसात पावाचीही टंचाई मुंबईत दिसेल. भट्टीवरील बेकरी होत्या तेव्हा जळणासाठी लाकूड, पुठ्ठा काहीही टाकून भट्टी पेटवता येत होती. आता तो पर्यायच उरला नाही. त्यातच स्वच्छ इंधन वापरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटिसा बजावल्या असतील तर पाव निर्मितीला दुहेरी फटका बसणार असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने गॅसवर चालणाऱ्या बेकऱ्या बंद करण्यात आल्याचा फटका शालीमार बेकरीलाही बसला असून ही बेकरी बंद करण्यात आली आहे. गॅस सिलिंडर नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात कोळशावर चालणाऱ्या बेकरीवर पाव निर्मिती केली जात आहे मात्र याला सरकारची परवानगी नसल्याने जास्त या बेकारीवर पावनिर्मिती करता येणार नाही, असं बेकरी मालकांनी म्हटलं आहे. गॅसवर चालणाऱ्या बेकरीला दररोज 3 गॅस सिलेंडरची गरज असते. मात्र टंचाईमुळे आता गॅस मिळत नसल्याने बेकऱ्या बंद करण्यात आल्यात.