English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देवेंद्र फडणवीस शाकाहारी आहेत का?; सुप्रिया सुळेंची बाजू घेत कोणी विचारला हा प्रश्न...?

Sanjay Raut on Devendra Fadnavis : मी मटण खाल्लेलं पांडुरंगाला चालतं असं विधान सुप्रिया सुळे केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुळेंना तमाम वारकरी उत्तर देतील. यानंतर फडणवीस शाकाहारी आहेत का?, असा थेट सवाल संजय राऊत यांनी विचारला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 24, 2025, 03:35 PM IST
देवेंद्र फडणवीस शाकाहारी आहेत का?; सुप्रिया सुळेंची बाजू घेत कोणी विचारला हा प्रश्न...?

Sanjay Raut on Devendra Fadnavis : बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचं एक विधान सध्या महाराष्ट्रात खूप गाजतोय. नाशिकमधील एका जाहीर कार्यक्रमात स्पष्ट सांगितलं की, माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली होती. (Eating Non Veg Supriya Sule Comment CM Fadnavis Reacts) मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी त्यांना उत्तर देतील. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे. (Is Devendra Fadnavis a vegetarian Sanjay raut reacts Supriya Sule eating non veg Issue)

देवेंद्र फडणवीस शाकाहारी आहेत का?

संजय राऊत म्हणाले की, 'ठीक आहे ना. त्यांच्यावर मटण खाण्याचा कोणी आक्षेप घेतला. या लोकांना टीका करण्याशिवाय काय येते? महाराष्ट्रात मटण खायला बंदी आहे का? महाराष्ट्राचा मराठा धर्म कोणी नष्ट केलेला आहे का? तसं असेल तर आम्हाला सांगा. कोणी काय खावं हे तुम्ही ठरवू शकत नाही', असा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी केला.

ते पुढे म्हणाले की, 'देवेंद्र फडणवीस यांना सांगा की, तुम्ही चोरून काय खाता हे मला माहित आहे. फडणवीस काय शाकाहारी आहेत का? फडणवीस काय खाता हे आम्हाला माहित नाही का?  कशाला खाण्यापिण्यावर जात आहात. स्वतः काय खात आहात. मार्केटला मटण चिकन का महाग झाले आहेत? आम्ही खात आहोत म्हणून नाहीत तर जे कालपर्यंत खात नव्हते तेच रांग लावून तिथे उभे राहत आहेत', असा पलटवार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे. 

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रिया सुळेंच्या विधानावर प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले की, "याचे उत्तर मी देणार नाही, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी देतील.'

'हे बोलणं म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा!'

तर भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले यांनी सुप्रिया सुळेंवर खोचक टीका केली. ते म्हणाले की,  पांडुरंगाला मी मांसाहार केलेला चालतो हे बोलणं म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. तुम्ही वारकरी परंपरेचा सन्मान करुन शकत नाही तर किमान अपमान तरी करु नका. पण, मौलाना शरद पवारांच्या मुलीकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार, या शब्दात त्यांनी टीका केली आहे. 

सुप्रिया सुळे नेमक्या काय म्हणाल्या होत्यात?

नाशिकमधील कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात, 'माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' पुढे त्या म्हणाल्या की, आम्ही आमच्या पैशाचे मटण खातो, आम्ही कुणाचे मिंधे नाही.'

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sanjay RautDevendra FadnavisSupriya SuleNCPBJP

इतर बातम्या

देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांची यादी! पहिल्या क्रमा...

भारत