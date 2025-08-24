देवेंद्र फडणवीस शाकाहारी आहेत का?; सुप्रिया सुळेंची बाजू घेत कोणी विचारला हा प्रश्न...?

Sanjay Raut on Devendra Fadnavis : बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचं एक विधान सध्या महाराष्ट्रात खूप गाजतोय. नाशिकमधील एका जाहीर कार्यक्रमात स्पष्ट सांगितलं की, माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली होती. (Eating Non Veg Supriya Sule Comment CM Fadnavis Reacts) मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी त्यांना उत्तर देतील. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे. (Is Devendra Fadnavis a vegetarian Sanjay raut reacts Supriya Sule eating non veg Issue)
संजय राऊत म्हणाले की, 'ठीक आहे ना. त्यांच्यावर मटण खाण्याचा कोणी आक्षेप घेतला. या लोकांना टीका करण्याशिवाय काय येते? महाराष्ट्रात मटण खायला बंदी आहे का? महाराष्ट्राचा मराठा धर्म कोणी नष्ट केलेला आहे का? तसं असेल तर आम्हाला सांगा. कोणी काय खावं हे तुम्ही ठरवू शकत नाही', असा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी केला.
ते पुढे म्हणाले की, 'देवेंद्र फडणवीस यांना सांगा की, तुम्ही चोरून काय खाता हे मला माहित आहे. फडणवीस काय शाकाहारी आहेत का? फडणवीस काय खाता हे आम्हाला माहित नाही का? कशाला खाण्यापिण्यावर जात आहात. स्वतः काय खात आहात. मार्केटला मटण चिकन का महाग झाले आहेत? आम्ही खात आहोत म्हणून नाहीत तर जे कालपर्यंत खात नव्हते तेच रांग लावून तिथे उभे राहत आहेत', असा पलटवार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रिया सुळेंच्या विधानावर प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले की, "याचे उत्तर मी देणार नाही, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी देतील.'
तर भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले यांनी सुप्रिया सुळेंवर खोचक टीका केली. ते म्हणाले की, पांडुरंगाला मी मांसाहार केलेला चालतो हे बोलणं म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. तुम्ही वारकरी परंपरेचा सन्मान करुन शकत नाही तर किमान अपमान तरी करु नका. पण, मौलाना शरद पवारांच्या मुलीकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार, या शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.
नाशिकमधील कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात, 'माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' पुढे त्या म्हणाल्या की, आम्ही आमच्या पैशाचे मटण खातो, आम्ही कुणाचे मिंधे नाही.'