राज ठाकरेंच्या कार्टूनप्रमाणे वागतोय NCP शरद पवार पक्ष? सुप्रिया सुळेंनी दिलेलं उत्तर पाहाच

Zee 24 Tass Exclusive: राज्यातील 29 महापालिकांसाठी निवडणुकी (Maharashtra Municipal Corporation Election ) होणार असून 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकींच्या मुहूर्तावर सर्वच पक्षांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकींसाठी अनेक ठिकाणी युती तर कुठे महायुती बघयका मिळाली. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे राष्ट्रवादी आणि NCP शरद पवार पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवत आहेत. याबद्दल आणि इतर सगळ्याच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' (To The Point With Kamlesh Sutar) या विशेष कार्यक्रमात भाष्य केलं आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमेलश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी काका- पुतण्या यांनी एकत्र येण्याबद्दल आणि त्यातील कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेबद्दलही उत्तर दिल आहे. त्या नेमक्या म्हणाल्या आहेत याबद्दल जाणून घ्या...
राष्ट्रवादीसोबत जेव्हा युती केली. तेव्हा सुप्रिया सुळे एकदा म्हणाल्या होत्या की, जोपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत आहेत तोपर्यंत राजकीय दृष्ट्या त्यांना घेणे अशक्य आहे. या वाक्यांची 'झी 24 तास'चे संपादक कमेलश सुतार यांनी सुप्रिया सुळे यांना आठवण करून दिली. याबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे उत्तर देत म्हणाल्या की, "ही कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. या निवडणुकीमध्ये एकत्र येणे ही कार्यकर्त्यांची इच्छा आणि आग्रह होता." यावर कमलेश सुतार म्हणाले की, " राज ठाकरे यांचं इंटरेस्टिंग कार्टून आठवलं. आम्ही पत्रकारितेत जुने होतो तेव्हा राज ठाकरे यांचं कार्टून बघितलेलं. ते पवार साहेबांचं कार्टून आहे. त्यामध्ये त्यांनी असं रेखाटलं होतं की, 'ही कार्यकर्त्यांची इच्छा' असं म्हणून हात दाखवत आहेत. आणि तिकडे खूप सारे कार्यकर्ते आहेत. पण त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर शरद पवार साहेबांचाच मुखवटा आहे. आपल्या इच्छा या कार्यकर्त्यांच्या इच्छा म्हणून दाखवायचं आणि करायचं. हेच यातून सोयीचा अर्थ काढला जातो. तुम्ही म्हणाल की कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. तुमच्याकडे होता ना पक्ष म्हणून तुम्ही सांगायच ना की मका करून अजिबात पवारांसोबत युती कारण ते अजूनही राज्यात भाजपसोबत युतीमध्ये बसलेले आहेत. असं तुम्ही पक्ष नेतृत्त्व म्हणून विटो होता म्हणून सांगू शकत होतात." यावर सुप्रिया सुळे म्हणल्या की, " विटो असतोच. पण विटो का वापरावा मी जर कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. त्यांना त्यांच्या निवडणुकांसाठी हा मार्ग त्यांना योग्य वाटत असेल तर त्याच्यासाठी आम्ही हो म्हणालो."
स्वत:चं नातं असणं आणि राजकीय मतभेद असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. हीच तर गल्लत होतेय. माझं म्हणणं आहे की राजकीय मतभेद हे एका सशक्त लोकशाहीत असलेच पाहिजेत. मात्र याचा अर्थ एकमेकांची डोकी फोडणं असा नाही आणि मुळात काँग्रेसची ही संस्कृतीच नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. 'ही राज्यात आलेली नवी संस्कृती असून, आधीच्या काळात सभा व्हायच्या, एकमेकांवर टोकाची टीका केली जायची, एक मत असायचं. आता सोशल मीडियावर जो राज दिसतो तो कुठून येतो आणि का येतोय? मतभेद हे असायलाच हवेत, पण म्हणून तुम्ही माझे शत्रू आहात हा संदेश देशात पोहोचणं थांबायला हवं', असाच आग्रही सूर सुप्रिया सुळे यांनी आळवला.