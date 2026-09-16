बंगालच्या उपसागरातील हवामानप्रणालीचा महाराष्ट्रावर परिणाम होणार, 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा

पावसाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात चांगला जोर धरला आहे. रविवारी आणि सोमवारी मुंबईसह राज्यातील काही भागांत चांगलाच जोर धरला होता. आता बुधवारपासून ते शनिवारपर्यंतच्या पुढील चार दिवसांतही अनेक भागांत पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मुंबई व उपनगरातही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कमी दाबाचे क्षेत्र राजस्थानकडे जाताच राज्यात पावसाने पुन्हा दडी मारली आहे. ढगाळ हवामानासह उन-सावल्यांचा खेळ सध्या सुरू आहे. आज कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित राज्यात पावसाने उघडिप दिली आहे. ढगाळ हवामानासह ऊन सावल्यांचा खेळ सुरू राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
बुधवारपासून शनिवारपर्यंतच्या पुढील चार दिवसांतही अनेक भागांत रिमझिम पावसाचा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी वर्तवला आहे. विशेष म्हणजे गौरी व गणपतींचे विसर्जनाच्या दिवशी शनिवारीही हलक्या सरींची शक्यता आहे.
मुंबईत मंगळवार सकाळपासूनच काळे ढग जमा झाले. पण प्रत्यक्षात श्रावणातील ऊन-पावसाचा खेळ दिवसभर होता. बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारीही मुंबईत असेच ढगाळ वातावरण राहील. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीमुळे 20 ते 23 सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात पाऊस जोर धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत हवामान अंदाजांवर लक्ष ठेवावे.
पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने राज्यातील खरिपाची पिके संकटात सापडली असून अनेक जिल्हे दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अनेक मंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. बैठकीत मदतीबाबतचा निर्णय झाला नसला, तरी यंत्रणेने सतर्क राहावे, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.