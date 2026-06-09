अभिमानास्पद... 4500 KM दूरवरील देशात उभारणार शिवरायांचा पुतळा; मराठ्यांशी खास कनेक्शन

Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue In Israel: भारताच्या सर्वात जवळच्या मित्र देशांपैकी एक म्हणजे इस्रायल! खरं तर एकमेकांपासून साडेचार हजार किलोमीटर दूर असलेल्या या दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि सांस्कृतिक संबंध नेहमीच दृढ राहिले आहेत. मात्र आता प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशी गोष्ट इस्रायलमध्ये घडणार आहे. दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ही घडामोड महत्त्वाची ठरणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मराठा साम्राज्याचे संस्थापक आणि महाराष्ट्र ज्यांच्या नावाने जगभरात ओळखला जातो त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक भव्य पुतळा लवकरच इस्रायलमध्ये उभारला जाणार आहे.
ही बातमी समोर आल्यापासून सोशल मीडियावर इस्रायल आणि ज्यू समुदायाचा महाराष्ट्रातील मराठा समाज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांशी असलेल्या संबंधाबद्दल चर्चा सुरू झाल्याचं दिसत आहे. मात्र मराठे आणि इस्रायलमधील लोकांचा नेमका काय संबंध होता हे आजही अनेकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील कोकणचा या कनेक्शनशी थेट संबंध आहे. कोकणामध्ये 'बेने इस्रायली' नावाचा ज्यू समुदाय मागील अनेक शतकांपासून राहत आहे. खरं तर कोकणाशी कनेक्शन असलेला हा समुदाय भारतातील सर्वात जुना ज्यू समुदाय मानला जातो. हे लोक शेकडो वर्षांपूर्वी भारतात आले. त्यावेळी त्यांनी केवळ महाराष्ट्रातील कोकणात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला असं नाही तर त्यांनी स्थानिक मराठी भाषा, वेशभूषा आणि संस्कृती पूर्णपणे आत्मसात केली. ज्यू म्हणून आपली धार्मिक ओळख जपतानाच, या लोकांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मराठी संस्कृती पूर्णपणे स्वीकारली आहे.
इतिहासकारांच्या मते, छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी आणि धर्मनिरपेक्ष भूमिकेमुळे प्रत्येक समाजातील लोक त्यांच्या संकल्पनेतील स्वराज्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देण्यास तयार होते. जेव्हा शिवाजी महाराजांनी कोकण आणि ठाणे प्रदेशात मराठा साम्राज्याचा पाया मजबूत करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा बेने इस्रायली समाजातील अनेक कर्तृत्ववान तरुणांनी त्यांच्या सैन्यात आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाची पदे भूषवली. या ज्यू योद्ध्यांनी मराठा नौदलात आणि किल्ल्यांच्या संरक्षणात सेवा बजावली. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या निष्ठेचा आणि शौर्याचा सन्मान करत त्यांना आपल्या प्रशासनात उच्च पदांवरील जबाबदारी दिली होती.
कालांतराने, स्वातंत्र्यानंतर आणि इस्रायलच्या स्थापनेनंतर, महाराष्ट्रातील या बेने इस्रायली समाजातील लोक मोठ्या संख्येने आपल्या मूळ देशात म्हणजेच इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झाले. पण इस्रायलमध्ये परतल्यानंतरही ते स्वतःला 'मराठी ज्यू' म्हणतात. आजही हे लोक मराठीमध्ये बोलतात. ते कोकणातील संस्कृती विसरलेले नाहीत. इस्रायलमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापित करणे ही त्यांच्या या अढळ ऐतिहासिक निष्ठेला आणि सांस्कृतिक वारशाला दिलेली जागतिक आदरांजली ठरेल असं अनेकांनी म्हटलं आहे. बेने इस्रायलींनी मराठ्यांबद्दल वाटणारा आदर पाहून शिवाजी महाराजांची विचारधारा आणि त्यांचे स्वराज्य केवळ भारतापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यात आपल्या देशावर आणि आपण ज्या भूमीवर मोठे झालो त्या भूमीचा तेथे आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक समाजाचा समावेश होता.