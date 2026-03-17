आखातातील युद्धाच्या झळा सोलापूरपर्यंत, व्यावसियाकांवर 150 कोटींचे टॉवेल्स परत मागवण्याची नामुष्की

Israel vs Iran War Impact On Solapur Textile: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा सोलापूरच्या टेक्सटाईल उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. सोलापुरातून चादर आणि टॉवेल्सची निर्यात मंदावली असून, तांबड्या समुद्रातील तणावामुळे मालवाहतूक खर्च गगनाला भिडले आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे उत्पादनाचा खर्च वाढला असून, युद्धामुळे पैशांचे व्यवहारही अडकले आहेत. कारखान्यांच्या उत्पादनाचा वेग कमी झाला आहे. ज्याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या टेक्सटाईल कंपन्यांवर होत आहे.
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा सोलापूरच्या टेक्सटाईल उद्योगावर मोठा परिणाम झालाय. दुबईसह मध्यपूर्वेत पाठवलेला माल समुद्रात अडकून पडलाय. जेव्हा दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू होते किंवा एखाद्या सागरी मार्गावर युद्धाचा धोका निर्माण होतो, तेव्हा जहाजांमधून माल नेणे अत्यंत जोखमीचे बनते. अशा परिस्थितीत शिपिंग कंपन्या आणि विमा कंपन्या होणारा जास्तीचा खर्च भरून काढण्यासाठी शुल्क लावले जाते. ज्यामुळे इमर्जन्सी वॉर चार्जेस अचानक वाढले आहेत.
दरम्यान, पूर्वी प्रति कंटेनर खर्च फक्त 150 डॉलर होता. पण आता हा खर्च 3 ते 5 हजार डॉलरपर्यंत गेलायय. या वाढलेल्या खर्चामुळे निर्यात व्यवहार तोट्यात जाऊ लागलेत. त्यामुळे अनेकांनी आपला माल परत मागवण्याचा निर्णय घेतलाय. जिल्ह्यातील सुमारे 150 कोटींचे टॉवेल्स परत बोलावण्यात आलेत. अतिरिक्त शुल्काची मागणी होतेय.
आखातातील युद्ध परिस्थितीमुळे नवीन ऑर्डर जवळपास बंद झाल्यात. त्यामुळे उत्पादन कमी करण्याची वेळ आलीय. याचा सर्वात मोठा फटका कामगारांनाही बसतोय.
सोलापूरच्या पूर्व भागात मोठ्या प्रमाणात कामगार वास्तव्यास आहेत. हे कामगार रोजंदारीवर टेक्सटाईल उद्योगावर अवलंबून आहेत. मागणी घटल्यामुळे काही ठिकाणी कामगार कपात सुरू झालीय. त्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न आता अधिक गंभीर होत चाललाय. सध्या निर्यात व्यवहार जवळपास पूर्णपणे ठप्प झालेत. उद्योग वाचवण्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी होतेय. वेळीच उपाय झाले नाहीत तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.