IVF यशामुळे दीर्घ संघर्षानंतर दाम्पत्याला मिळाली नवी आशा

IVF: अनेक IVF अपयशांचा इतिहास असतानाही, इंदिरा IVF मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी गर्भधारणा

Updated: Aug 26, 2025, 01:39 PM IST
Dr Priyanka Kasliwal, Gynaecologist and IVF Specialist at Indira IVF 

नाशिक, 10 मे 2025: तब्बल दशकभर भावनिक आणि शारीरिक आव्हानांचा सामना करून, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील एका दाम्पत्याने अखेर पालक होण्याचे स्वप्न साकार केले. विविध केंद्रांवर अनेक IVF अपयशानंतर त्यांचा प्रवास इंदिरा IVF सेंटर नाशिक येथे आशादायी वळणावर पोहोचला जिथे पहिल्याच उपचारचक्रात त्यांनी यशस्वी गर्भधारणा साध्य केली.

13 वर्षे विवाहबद्ध असलेल्या या दाम्पत्याने दीर्घकाळ वंध्यत्वाशी झुंज दिली. इतरत्र वारंवार अपयशी ठरल्यानंतर त्यांची आशा कमी होत होती. महिलेचा AMH स्तर खूप कमी होता आणि एंडोमेट्रियल डॉपलर्सही कमकुवत होते. या दोन स्थितींमुळे गर्भधारणेची शक्यता लक्षणीयरीत्या घटली होती आणि गर्भपाताचा धोका वाढला होता.

इंदिरा IVF नाशिक येथील IVF तज्ज्ञ डॉ. प्रियंका कासलीवाल म्हणाल्या, “या महिलेच्या प्रकरणात गर्भाशयाची गर्भधारणा स्वीकारण्याची क्षमता ही सर्वात आव्हानात्मक स्वरूपाची होती. तिचे एंडोमेट्रियल डॉपलर्स कमकुवत असल्यामुळे गर्भपाताची शक्यता जास्त होती. त्यामुळे आम्ही हळूहळू, काटेकोर निरीक्षणासह उपचार सुरू केले. प्रत्येक टप्प्यावर आरोग्यदायी गर्भधारणा होण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्याचबरोबर तिचे भावनिक समर्थन केले.”

तिच्या उपचारात यश मिळवण्यासाठी खालील टप्प्याटप्प्याने योजना आखण्यात आली:

तिचा अंडाशयातील अंड्यांचा साठा (egg reserve) कमी असल्यामुळे आणि याआधी अनेक वेळा अपयशी ठरल्यामुळे तिला डोनर अंड्यांचा वापर करून IVF उपचार घेण्याचा सल्ला देण्यात आला.

गर्भाशयाची तपासणी करून त्याचे आरोग्य सुधारण्यासाठी हिस्टेरोस्कोपी करण्यात आली. गर्भाशयाच्या अस्तराच्या वाढीस मदत करण्यासाठी PRP (प्लेटलेट-रिच प्लाझ्मा) थेरपी देण्यात आली.

शरीर गर्भधारणेसाठी तयार व्हावे यासाठी हार्मोनल औषधोपचार सुरू करण्यात आले.

तिचे शरीर तयार झाल्यावर, गर्भाचे बारकाईने हस्तांतरण करण्यात आले आणि संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान काळजीपूर्वक फॉलो-अप ठेवण्यात आला.

काटेकोर देखरेख आणि व्यक्तिनिष्ठ उपचारपद्धतीमुळे, इंदिरा IVF मध्ये उपचार सुरू केल्यानंतर केवळ ४.५ महिन्यांत तिला यशस्वी गर्भधारणा झाली. सततच्या देखरेखीखाली तिची गर्भधारणा सुरळीत पार पडली आणि अखेर तिने एका निरोगी बाळाला जन्म दिला, ज्यामुळे तिच्या वर्षानुवर्षांच्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळाला.

हे प्रकरण अधोरेखित करते की व्यक्तिनिष्ठ उपचारयोजना, वैद्यकीय तज्ज्ञता आणि सातत्यपूर्ण समर्थन या गोष्टी अगदी गुंतागुंतीच्या वंध्यत्वाच्या प्रकरणांमध्येही यश मिळवून देऊ शकतात.

