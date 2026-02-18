अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर जय पवार यांनी व्यक्त केली शंका; Whatsapp स्टेटस चर्चेत

Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. अजित पवारांचा घातपात झाल्याची शंका रोहित पवारांना आहे. याच मुद्द्यावर प्रेझेंटेशन करत रोहित पवारांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. मंगळवारी AAIBनं विमानातील ब्लॅक बॉक्सचं नुकसान झाल्याचं निवेदन दिलं होतं. यावरून रोहित पवारांनी काही सवाल केले आहेत. विमानातील ब्लॅक बॉक्स जळाला याचं मॅन्यूप्युलेशन सुरू केल्याचं त्यांनी म्हटल आहे. तसंच विमानात झालेल्या स्फोटामुळे रेकॉर्डिंग रिकव्हर होत नसल्याचंही सांगितलं जाईल असाही दावा रोहित पवारांनी केला. या सर्व घडामोडी घडत असताना अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर जय पवार यांनी पहिल्यांदाच शंका व्यक्त केली आहे. जय पवार यांचे Whatsapp स्टेटस चर्चेत आले आहे.
विमान अपघातात ब्लॅक बॉक्स सहजपणे नष्ट होऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील जनतेला आपल्या हृदयाला हादरवून टाकणाऱ्या य दुर्घटनेचे संपूर्ण, पारदर्शक आणि निर्विवाद सत्य जाणून घेण्याचा हक्क आहे. व्हीएसआरला तात्काळ उड्डाणे चालविण्यास बंदी घालून, त्यांच्या विमानांच्या देखभालीत झालेल्या संभाव्य गंभीर गैरव्यवहाराबद्दल सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी केलीच पाहिजे. Miss you Dad... असे Whatsapp स्टेटस जय पवार यांनी ठेवले आहे.
दरम्यान, अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी, राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. अजित पवारांचा विमान अपघातातची सीबीआय चौकशी करण्याचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.