पार्थ पवार की जय पवार? राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेचा उमेदवाराची प्रफुल पटेल यांच्याकडून घोषणा

Rajya Sabha : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर राज्यसभेसाठी कोणाची वर्णी लागली आहे, याची घोषणा प्रफुल पटेल यांनी केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 26, 2026, 09:00 PM IST
Rajya Sabha : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कोणाची निवड होणार याची चर्चा सुरु होती. आज अखेर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर राज्यसभेवर सुनेत्रा पवार यांची रिक्त झालेल्या जागेवर कोणाची वर्णी लागणार याची महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरु होती.

राष्ट्रवादीने पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत उमेदवार ठरला असून प्रफुल पटेल यांनी नावाची घोषणा केली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या राज्सभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. राज्यसभेसाठी 37 मतांची गरज असते तर त्यांच्याकडे 40 आमदार असून ते पार्थ पवार यांना मतदान करणार असल्याचे प्रफुल पटेल यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या संख्याबळ पाहता पार्थ पवार सहज दिल्लीत जातील असं दिसतंय. 

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागा रिक्त!

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागा रिक्त असून या निवडणुकीसाठी महायुतीकडून 6 जागांसाठी धडपड सुरु आहे. भाजपकडून 4 जागांवर उमेदवार रिंगणात आहेत. तर भाजपच्या 4 पैकी एक जागा रामदास आठवले  यांच्या रिपब्लिकन पार्टीला देण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. तर 1 जागा शिंदे गटाला आणि एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे  भाजप आणि शिंदे गटाकडून उमेदवारी जाहीर झाली नाहीत. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रातून कोणते राज्यसभा सदस्य निवृत्त होणार?

शरद पवार

रामदास आठवले

फौजिया खान

प्रियांका चतुर्वेदी

धैर्यशील पाटील

रजनी पाटील

भागवत कराड

राज्यसभा निवडणूक कधी?

राज्यसभा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही होळीनंतर 5 मार्च आहे. त्यानंतर 6 मार्चला अर्जाची छाननी होणार आहे. तर 9 मार्च उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटचा दिवस आहे. मग राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत होणार आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी 5 नंतर मतमोजणी करुन निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. 

