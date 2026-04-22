'दहा मिनिटं द्या, मुस्लिमांना...', जैन मुनी निलेशचंद्र यांचं वादग्रस्त वक्तव्य; गांधी हत्येचं केलं समर्थन

शिवराज यादव | Updated: Apr 22, 2026, 07:23 PM IST
Nileshchandra Vijay Controversial Statement:  जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येचं समर्थन केलं आहे. तसंच गोडसे नसता तर हिंदू आज 'कलमा' वाचत असता असंही म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर मुस्लिमांना संपविण्यासाठी फक्त दहा मिनिटांचा वेळ द्या असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केलं आहे. भिवंडी तालुक्यातील बापगावलगत असणाऱ्या क्रिडा संकुलात संमेलनाचं आयोजन करण्यात आल होतं. या संमेलनात मार्गदर्शनपर भाषण करतांना त्यांनी हे विधान केलं आहे. यामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

जैन मुनी निलेशचंद्र महात्मा गांधींच्या हत्येचं जैन मुनींनी समर्थन केले आहे. तसंच 'गोडसे नसता तर हिंदू आज 'कलमा' पढत असता असं वक्तव्य देखील त्यांनी केलं आहे. तसंच मुस्लिमांना संपविण्यासाठी फक्त दहा मिनिटांचा कालावधी देवाभाऊंनी द्यावा असंही वक्तव्य केलं आहे.

"जर त्याचवेळी यांना पळवून लावलं असतं तर आज ही परिस्थिती नसती. महात्मा गांधींचं प्रेम फक्त चंद्र, चांदण्यांवर होतं. त्याचं फळ म्हणून तुकडे झाले. जर गोडसेने छातीत गोळी मारली नसती, तर सगळा हिंदू समाज कलमा वाचत असता," असं ते म्हणाले आहेत. 

גuढी पाडव्याला साडी ओढली; तूम क्या झिरो फिगर हो क्या? म्हणत शरीराला स्पर्श'; नाशिक धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

 

जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी त्यांनी अनेक वादग्रस्त विधानं केली आहेत. याआधी दादरमधील  कबूतरखाना बंद केल्यानंतर त्यांनी शस्त्रं उचलण्याचा इशारा दिला होता. 

"आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने सत्याग्रह आणि आमरण उपोषण करू. जैन समाज हा शांतताप्रिय आहे आणि हाती शस्त्रे घेणे ही आमची रीत नाही; तथापि, जर आमच्या धर्माच्या रक्षणासाठी गरज भासली, तर आम्ही शस्त्रे हाती घेण्यासही सज्ज आहोत. आम्ही भारताच्या संविधानाचा आदर करतो, न्यायालयांचा आदर करतो आणि देवेंद्र फडणवीस यांचाही आदर करतो; परंतु जर अशी कोणतीही घटना घडली जी आमच्या धर्माच्या विरोधात असेल, तर आम्ही न्यायालयांचीही पर्वा करणार नाही," असं ते म्हणाले होते. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

