'दहा मिनिटं द्या, मुस्लिमांना...', जैन मुनी निलेशचंद्र यांचं वादग्रस्त वक्तव्य; गांधी हत्येचं केलं समर्थन

Nileshchandra Vijay Controversial Statement: जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येचं समर्थन केलं आहे. तसंच गोडसे नसता तर हिंदू आज 'कलमा' वाचत असता असंही म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर मुस्लिमांना संपविण्यासाठी फक्त दहा मिनिटांचा वेळ द्या असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केलं आहे. भिवंडी तालुक्यातील बापगावलगत असणाऱ्या क्रिडा संकुलात संमेलनाचं आयोजन करण्यात आल होतं. या संमेलनात मार्गदर्शनपर भाषण करतांना त्यांनी हे विधान केलं आहे. यामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
"जर त्याचवेळी यांना पळवून लावलं असतं तर आज ही परिस्थिती नसती. महात्मा गांधींचं प्रेम फक्त चंद्र, चांदण्यांवर होतं. त्याचं फळ म्हणून तुकडे झाले. जर गोडसेने छातीत गोळी मारली नसती, तर सगळा हिंदू समाज कलमा वाचत असता," असं ते म्हणाले आहेत.
जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी त्यांनी अनेक वादग्रस्त विधानं केली आहेत. याआधी दादरमधील कबूतरखाना बंद केल्यानंतर त्यांनी शस्त्रं उचलण्याचा इशारा दिला होता.
"आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने सत्याग्रह आणि आमरण उपोषण करू. जैन समाज हा शांतताप्रिय आहे आणि हाती शस्त्रे घेणे ही आमची रीत नाही; तथापि, जर आमच्या धर्माच्या रक्षणासाठी गरज भासली, तर आम्ही शस्त्रे हाती घेण्यासही सज्ज आहोत. आम्ही भारताच्या संविधानाचा आदर करतो, न्यायालयांचा आदर करतो आणि देवेंद्र फडणवीस यांचाही आदर करतो; परंतु जर अशी कोणतीही घटना घडली जी आमच्या धर्माच्या विरोधात असेल, तर आम्ही न्यायालयांचीही पर्वा करणार नाही," असं ते म्हणाले होते.