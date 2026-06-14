पट्ट्यांच्या वादात मुंब्र्याची एंट्री, नेमका वाद काय?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास मुंबई : जैन समाजानं घाटकोपरनंतर दादर आणि आता गिरगावमध्येही रस्त्यावर पांढ-या पट्ट्या मारल्या.. आता हाच मुद्दा घेऊन मनसेनं आक्रमक पवित्रा घेत जैन समाजाला लक्ष्य केलं.. यावर जैन मुनींनीही मनसेला उत्तर दिलंय.. खासकरून मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि निलेशचंद्र मुनी यांच्या खडाजंगी उडाली आहे.
जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी मनसेचे नेते संदीप देशपांडेंना दिलेलं हे आव्हान. मुंबईतल्या रस्त्यावर जैन समाजबांधवांनी मारलेल्या पांढ-या पट्ट्यांमुळे मनसे आणि निलेशचंद्र मुनी यांच्यात वादाचा रंग भरला आहे. तसा मनसे आणि जैन मुनी यांच्यातला वाद नवा नाही. कबुतरखान्याच्या मुद्द्यांवरूनही दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. आता त्यात पांढ-या पट्ट्यांच्या मुद्द्याची भर पडली आहे. शांतताप्रिय जैन समाजाचे मुनी मनसे आणि त्यांच्या नेत्यांशी बोलताना वापरली गेलेली भाषा पाहता त्यांच्यात शांततेचा अभाव आहे, हेच दर्शवते.. संदीप देशपांडे दोन समाजात तेढ निर्माण करत आहेत, असा आरोप करत आम्ही बांगड्या भरलेल्या नाहीत, असा इशारा निलेशचंद्र मुनींनी दिला.
महाराष्ट्राला जितका धोका जैनांकडून नाही तितका मुसलमानांकडून आहे, मुंब्य्रात जाऊन हिरव्या पट्ट्या काळ्या करा, तिथे तुम्ही कधी जाणार, असा थेट इशाराच निलेशचंद्र मुनींनी मनसेच्या संदीप देशपांडेंना दिला. गरज नसताना इतर धर्म आणि स्त्रीशी संलग्न बाबींचा उल्लेख करत त्यांनी दिलेला इशारा पाहता, मनसेनंही पलटवार केला. निलेशचंद्र यांच्या या वक्तव्यांचा संदीप देशपांडेंनी समाचार घेतला.. निलेशचंद्र यांची महिलांबाबतची मानसिकता यातून समोर आल्याचं सांगत, देशपांडेंना निलेशचंद्र मुनींना मुब्र्यात तिथे पांढ-या पट्ट्य़ा मारण्याचं प्रतिआव्हान दिलं.
मनसेचे नेते आणि निलेशचंद्र मुनी यांच्यात सध्या कलगीतुरा रंगलाय.. दुसरीकडे महापालिकेनं त्या पांढ-या पट्ट्या दादरमध्ये काळ्या आणि गिरगावमध्ये लाल रंग लावून मिटवल्या ख-या.. पण याच पांढ-या पट्टीमुळे या दोघांमध्ये सुरू झालेल्या वादाचा शेवट नेमका कधी होईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.