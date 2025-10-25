जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून मुरलीधर मोहोळांना जैन बांधवांनी दिला उपोषणाचा इशारा

चंद्रकांत फुंदे (प्रतिनिधी) पुणे : जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून धंगेकरांनी केलेल्या आरोपांनंतर मोहोळांनी थेट बोर्डिंगमध्ये जात जैन मुनींशी चर्चा केली. तसंच लवकरच या प्रकरणावर तोडगा काढणार असल्याचं आश्वासन देखील मोहोळांनी यावेळी दिलीय. तर दुसरीकडे मोहोळांना बोर्डिंगमधून बाहेर निघताना
जैन बांधवांच्या रोषाला देखील सामोरे जावं लागलंय.
पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमिनीच्या व्यवहारावरून धंगेकर आणि मुरलीधर मोहोळांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरूय, दरम्यान या आरोपांची मालिका सुरू असतानाच मोहोळांनी जैन बोर्डिंगमध्ये जात जैन मुनींशी संवाद साधलाय. या प्रकरणात आपल्यावर खोटे आरोप होत असल्याचं म्हणत मोहोळांनी रवींद्र धंगेंकरावर निशाणा साधलाय. तसंच जैन बोर्डिंग प्रकरणाचा विषय लवकरच सोडवणार असल्याचं आश्वासन मोहोळांनी जैन बांधवांना दिलंय.
जैन मुनींशी चर्चा केल्यानंतर मुरलीधर मोहोळांना जैन बांधवांच्या रोषाला सामारे जावं लागलंय. जैन बोर्डिंगमधून बाहेर निघतांना जैन बांधवांनी मोहोळांना घेराव घातला, बोर्डिंगा व्यवहार रद्द करा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्यात.
30 तारखेपर्यंत जैन बोर्डिगं प्रकरणाचा व्यवहार रद्द न केल्यास उपोषणाचा इशारा जैन बांधवांनी दिलाय. तसंच या प्रकरणात ज्या लोकांचा हात आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आलीय.
धंगेकरांनी केलेल्या आरोपांनंतर जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून चांगलाच वाद निर्माण झालाय. दरम्यान आज थेट बोर्डिंगमध्ये जात खासदार मोहोळ यांनी लवकरच या प्रकरणात तोडगा काढण्याचा इशारा दिलाय.
जैन बोर्डिंग जमीन वाद नेमका काय आहे?
उत्तर: पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊस ही ३.५ एकर जमीन जैन ट्रस्टची आहे, जी ऐतिहासिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. या जमिनीच्या विक्री व्यवहारावरून वाद सुरू आहे. चारिटी कमिशनरने 'स्टेटस क्वो'चा निर्णय दिला असून, विक्रीला जैन समुदायाचा विरोध आहे. आरोप आहे की, प्रभावी बिल्डर्स आणि राजकीय नेत्यांचा हात आहे, ज्यामुळे जमीन गैरकायद्याने हस्तांतरित होतेय.
रवींद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळांवर काय आरोप केले?
उत्तर: रवींद्र धंगेकर (शिवसेना-यूबीटी) यांनी खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ (भाजप) यांच्यावर जैन बोर्डिंग जमीन विक्रीत सहभाग असल्याचा आरोप केला. धंगेकर म्हणतात की, मोहोळ गोखले बिल्डर्सशी जोडलेले आहेत आणि राजकीय प्रभाव वापरून जमीन हस्तांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चारिटी कमिशनरच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत मोहोळांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
मुरलीधर मोहोळांनी धंगेकरांच्या आरोपांना कसं उत्तर दिलं?
उत्तर: मुरलीधर मोहोळांनी सर्व आरोप फेटाळले आणि सांगितलं की, ते जमीन विक्रीत जडलेले नाहीत. त्यांनी गोखले बिल्डर्समधील भागीदारीतून राजीनामा दिला असल्याचं स्पष्ट केलं. धंगेकरांवर खोटे आरोप करून राजकारण करण्याचा आरोप करत ते म्हणाले, "माझा या व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही." जैन मुनींशी चर्चा करून लवकर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं.