/Crime News: काही दिवसांतच होणार होतं लग्न; पण लॉजवर जाऊन फसला; मृतदेहच परत आला, तपासात धक्कादायक प्रकार उघड!

Jalgaon Crime: लग्नाच्या आनंदाच्या वातावरणात घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने जळगाव जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जातेय. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या रहस्यमय मृत्यूमागील खरे कारण स्पष्ट होणार आहे.
Jalgaon Crime: जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडालीय. एका तरुणाचा महिनाभरापूर्वी साखरपुडा झाला होता. पण या 25 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह एका लॉजमध्ये संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला. लग्नाची तयारी सुरू असताना अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, या प्रकरणात प्रेमसंबंध, आत्महत्येचा प्रयत्न आणि संशयितांची चौकशी अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
मृत तरुणाचे नाव रवींद्र संजय मोरे असे असून तो कापड व्यवसायाशी संबंधित होता. कुटुंबीयांनी त्याचा विवाह निश्चित केला होता आणि काही दिवसांतच लग्न पार पडणार होते. मात्र अचानक तो एका लॉजमध्ये मृतावस्थेत आढळल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. सुरुवातीला हे प्रकरण आत्महत्येचे असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला, मात्र घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि पुढील तपासातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
पोलीस तपासादरम्यान रवींद्रचे एका अल्पवयीन मुलीसोबत प्रेमसंबंध असल्याची माहिती समोर आली. साखरपुडा झाल्यानंतरही हे संबंध कायम असल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले. घटनेच्या दिवशी दोघेही एका लॉजमध्ये गेले होते. त्यानंतर रवींद्रचा मृतदेह आढळला, तर संबंधित मुलगी जिवंत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या घटनेमागील नेमके कारण काय, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, दोघांनीही टोकाचे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मुलीनेही आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती पुढे आली असून काही तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांची पडताळणी सुरू आहे. मात्र रवींद्रचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला आणि त्या आधी लॉजमध्ये काय घडले, याबाबत अद्याप स्पष्ट निष्कर्ष समोर आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे संशयास्पद मृत्यू म्हणून पाहिले जात आहे.
या प्रकरणात केवळ संबंधित मुलगीच नव्हे तर लॉज मालक आणि व्यवस्थापक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून लॉजमधील नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल कॉल रेकॉर्ड यांची तपासणी केली जात आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.
रवींद्रच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला असून हा केवळ आत्महत्येचा प्रकार नसल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळे पोलिसांनीही कोणतीही शक्यता नाकारलेली नाही. प्रेमसंबंधातील तणाव, सामाजिक दबाव, कौटुंबिक परिस्थिती किंवा अन्य कोणता कारणीभूत घटक या घटनेमागे आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे. पोलिसांनी सर्व पुरावे गोळा करून तपास वेगाने सुरू ठेवला असून अंतिम अहवालानंतरच संपूर्ण सत्य समोर येणार आहे.