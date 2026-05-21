/महाराष्ट्र हादरला! 78 वर्षाच्या वृद्धाचे 3 वर्षाच्या चिमुकली सोबत भयानक कृत्य! घराच्या बाहेरच...

Jalgaon Crime News : पुण्यातील नरसापूर हत्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. अशातच आता जळगावमध्ये महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना घडली आहे. 78 वर्षाच्या वृद्धाचे 3 वर्षाच्या चिमुकली सोबत भयानक कृत्य केले आहे. घराच्या बाहेरच या वृद्धाने चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. तीन वर्षाच्या चिमुकली सोबत 78 वर्षाच्या वृद्धाने अश्लील चाळे केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात विनयभंग तसेच पोस्को तसेच ॲट्रॉसिटी कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला असून आरोपीला वृद्धाला पोलिसांनी अटक केली आहे
पीडित तीन वर्षांची चिमुकली घराजवळ खेळत असताना वृद्धाने तिच्यासोबत अश्लील चाळे करण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान चिमुकली रडायला लागली. पीडित चिमुकलीची आई घराबाहेर आल्यानंतर तिला प्रकार कळला, त्यानंतर पीडित चिमुकलीच्या आईने चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसात तक्रार दिली. चिमुकलीच्या आईच्या तक्रारीवरून चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून वृद्धाला पोलिसांनी अटक केली आहे
आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी संतप्त ग्रामस्थांनी बैलगाडे उभे करून चाळीसगाव नागद रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले. तात्काळ गुन्हा दाखल वृद्धाला अटक केली, त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून पुढची तपासाची प्रक्रिया देखील जलद गतीने पार पडणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक यांनी दिली आहे.
दिवसेंदिवस लहान मुलावरील लैंगिक अत्याचारच्या घटना वाढतानाच पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे अशा घटनामध्ये जवळच्या नातेवाईकांचाच मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्याचे अनेक गुन्ह्यातून समोर आलंय. मुंबईतील अग्रिपाडा पोलिसांनी ही असाच एक गुन्हा दाखल केलाय. आगरीपाडा येथील क्लासिक टॉवर्स येथे राहणाऱ्या 40 वर्षीय आदिल इशाक लतीफ याच्या विरोधात (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने त्याच्या 13 वर्षीय नातेवाईक असलेल्या मुलीला अश्लील चित्रपट दाखवत तिच्यासोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. तसेच गुन्हा दाखल झाल्यापासून आरोपी फरार असल्याने पीडितेचे कुटुंबाच्या मनात भीतीची भावना निर्माण झालीय. त्यामुळे तात्काळ आरोपीला अटक करून कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईक करत आहेत.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भिमराव प्रभाकर कांबळे याला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. दरम्यान पोलिसांनी दाखल केलेलं दोषारोपपत्र न्यायालयाने स्वीकारत आरोपीविरुद्ध प्रक्रिया जारी करण्याचे आदेश दिलेत.. तसंच आरोपीची ओळख परेड आणि मानसिक तपासणी करण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिलीय.. त्यामुळे तपासाला आता आणखी वेग मिळणार असल्याचं मानलं जातंय.. या प्रकरणात पुढील महत्त्वाची सुनावणी 28 मे रोजी होणार असून त्यावेळी आरोप निश्चितीपूर्व सुनावणी पार पडणार आहे..