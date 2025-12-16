English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शाळेत गेली पण...; चाळीसगावातील 'त्या' 9 वर्षीय मुलीचं काय झालं? गावाच्या वेशीवर सापडलं दप्तर अन्..; गूढ वाढलं

या प्रकरणाची दखल स्थानिक आमदारानेही घेतली असून पीडित मुलीच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन या आमदाराने पोलिसांनी सदर प्रकरणाचा तातडीने तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 16, 2025, 09:06 AM IST
चार दिवसांपासून बेपत्ता आहे ही मुलगी

Jalgaon Crime News: जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील चाळीसगाव तालुक्यातील तरवाडेमध्ये चौथीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेली 9 वर्षांची मुलगी शाळेत गेल्यानंतर घरी न परतल्याने खळबळ उडाली आहे. ही मुलगी गेल्या तीन दिवसांपासून बेपत्ता असून नातेवाईकांसह पोलिसांकडून तिचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे.

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर मुलगी शुक्रवारी (12 डिसेंबर 2025) सकाळी नेहमीप्रमाणे शाळेत गेली होती. मात्र सायंकाळपर्यंत ती घरी परतली नाही. कुटुंबीयांनी आणि नातेवाइकांनी सर्वत्र शोध घेतला, मात्र कोणताही ठोस सुगावा लागला नाही. अखेर या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. घटनेची गंभीर दखल घेत स्थानिक आमदाराने तरवाडे येथील कुटुंबाची भेट घेऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. तसेच पोलिस प्रशासनाला तात्काळ व सखोल तपासाचे करा अशी विनंती केली. गावातील स्थानिक नागरिक, नातेवाईक आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाकडून शोधमोहीम राबवली जात असून विविध शक्यतांचा तपास केला जात आहे.

गावाच्या वेशीवर दप्तर

ती जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता चौथीत शिकत असून, सकाळी 10 वाजता शाळेत गेली होती. शाळा सुटल्यानंतर घरी न परतल्याने पालकांनी शोध घेतला, मात्र तिचा मागमूस लागला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. तिचे शाळेचे दप्तर गावाच्या वेशीबाहेर आढळले आहे, ज्यामुळे अपहरणाची शंका व्यक्त होत आहे. 

विसंगत माहितीमुळे संशय वाढला

पोलिसांनी या प्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गावात तळ ठोकून तपास करत आहेत. शिक्षक आणि गावकऱ्यांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. एका महिलेकडून मिळालेल्या विसंगत माहितीमुळे संशय वाढला आहे. ती मुलीला वेगवेगळ्या दिशांना जाताना पाहिल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शिंनी सांगितले संशय वाढला आहे. पोलिस आता वेगवेगळ्या बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. 

शोध मोहीम सुरु

परिसरात शोध घेण्यात येत असून, गावातील आणि आजूबाजूच्या भागातील लोकांशी संपर्क साधला जात आहे. तसेच, सोशल मीडियावर आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे माहितीचे आवाहन करण्यात आले आहे. आज म्हणजेच 16 डिसेंबर रोजी या घटनेला चार दिवस उलटून गेले तरीही मुलीचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. पोलिसांकडून तपास तीव्र करण्यात येत असून, कोणतीही माहिती असल्यास चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्याशी (फोन: ०२५८९-२२२२३३) संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

