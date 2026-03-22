Jalgaon News : जळगावमधून अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली असून यामध्ये तरुणाला बेदम मारहाण झाल्याचं म्हटलं गेलं आहे. काय आहे या मारहाणीमागचं कारण? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 10:32 AM IST
घटस्फोटानंतर प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून 25 वर्षीय मुलीच्या नातेवाईकांनी तरुणाला विवस्त्र करत केलं विकृत कृत्य!
(प्रतिकात्मक छायाचित्र) jalgaon crime news family beats young men for marrying a girl post divorce

वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : (Crime News) घटस्फोटानंतर (Divorce) प्रेम विवाह केल्याच्या रागातून भुसावळ येथे 25 वर्ष तरुणाला बेदम मारहाण करत त्याची नग्न धिंड काढत तसेच रुमालाने गळा आवळून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चेतन दिलीप जंगले असे मारहाण झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्या पत्नीलाही जबरदस्ती पळून नेण्यात आल्याची माहिती आहे.. याप्रकरणी भुसावळ बाजारपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुलीच्या नातेवाईकांसह 5 जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भुसावळ शहराजवळ असलेल्या खडका गावातील चेतन जंगले या तरुणाने घटस्फोटानंतर दुसऱ्या मुलीशी प्रेम विवाह केला होता. हा तरुण भुसावळ येथे त्याच्या मामाच्या घरी थांबला असताना त्या ठिकाणी मुलीच्या नातेवाईकांनी येऊन त्याला धमकवत त्याच्या पत्नीला मारहाण केली. 

हेसुद्धा वाचा : Indian Railway : अनेक रेल्वेगाड्या बंद! महाराष्ट्रावर अन्याय? कोकणाला धक्का, रेल्वे मंत्रालयाचा ओघ उत्तर भारताकडे

इतक्यावरच हा प्रकार थांबला नाही, तर पुढं तरुणाला पकडून रुमालाने गळा आवळण्याचा प्रयत्न केल्याने तरुणाने जीव वाचण्यासाठी पळण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याला पुन्हा पकडून बेदम मारहाण करत त्याचे कपडे फाडले आणि नग्न अवस्थेत मारहाण केली तर एवढ्यावरच न थांबता आरोपींनी त्याला गाडीवर बसवून खडका गावात नेत तेथे बस स्थानक ते घरापर्यंत पायी धिंड काढून तरुणाच्या आई-वडिलांना, नातेवाईकांना मारहाण करत धमकवण्यात आले.

हेसुद्धा वाचा : घोडचूक नव्हे तर काय? Air India चं विमानानं 8 तास आकाशात घिरट्या घातल्यानंतर का घेतला यू टर्न? 

या घटनेत तरुण हा जखमी झाला असून त्याच्या हाताला दुखापत झाली असल्याची माहिती आहे व त्याच्यावर जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली असून इतर संशयितांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today: विकेंडला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ...

