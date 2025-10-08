English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धक्कादायक! स्मशानभूमीतून अंत्यसंस्कारानंतर महिलेच्या अस्थींची चोरी

Jalgaon News : दिवसागणिक गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाढ होत असून, राज्यात आता एक हादरवणारी घटना घडली आहे. कुठे घडला हा धक्कादायक प्रकार? पाहा सविस्तर वृत्त   

सायली पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 07:35 AM IST
धक्कादायक! स्मशानभूमीतून अंत्यसंस्कारानंतर महिलेच्या अस्थींची चोरी
(प्रतिकात्मक छायाचित्र)/ Jalgaon crime news Womans bones stolen after cremation smashanbhumi latest update

वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : (Jalgaon Crime News) महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये आता वाढ होताना दिसत असून, कायदा आणि सुव्.वस्थेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे. हाच प्रश्न पुन्हा उपस्थित करणारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जळगाव इथं हा हादरवणारा प्रकार घडल्याचं वृत्त समोर आलं असून, स्मशानभूमीतून अंत्यसंस्कारानंतर महिलेच्या अस्थींची चोरी झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

जळगावातील मेहरूण इथं असणाऱ्या स्मशानभूमीतून अंत्यसंस्कारानंतर महिलेच्या अस्थींची चोरी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. छबाबाई पाटील असं मृत महिलेचं नाव असून अंत्यसंस्कारानंतर त्यांच्या डोके, पाय आणि हाताच्या अस्थी चोरून नेल्याची घटना समोर आली. 

अंगावरील सोनं काढण्यासाठी...

प्राथमिक माहितीनुसार अंगावरील सोनं काढण्यासाठी अस्थीसुद्धा चोरून नेल्याचा आरोप मृत छबाबाई पाटील यांच्या कुटुंबियांनी केला. सोनं नको, फक्त अस्थी परत करा; अशी भावनिक मागणीही त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली. दरम्यान या संपूर्ण घटनेनंतर शहरात मोठी खळबळ माजली असून, पाटील कुटुंबीयांनी महापालिकेच्या सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

या घटनेवरून आमदार सुरेश भोळे यांनीही महापालिकेवर ताशेरे ओढले असून, 'मृत नागरिकांच्याही अस्थी सुरक्षित नाहीत, ही लाजिरवाणी बाब' अशा शब्दांत आपलं मत व्यक्त केलं. 

FAQ

जळगावमध्ये नेमकी काय घटना घडली?
जळगाव शहरातील मेहरूण (मेहरुन) स्मशानभूमीत एका वृद्ध महिलेच्या अंत्यसंस्कारानंतर तिच्या अस्थींची चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 

मृत महिलेचे नाव आणि पार्श्वभूमी काय?
मृत महिलेचे नाव छबाबाई काशिनाथ पाटील आहे. त्या जळगाव जिल्ह्यातील गायत्री नगर येथील रहिवासी होत्या. वृद्धापकाळाने त्यांचे निधन झाले. मृत्यूपूर्वी त्यांनी अंगावरील सोन्याचे दागिने काढू नये, ही शेवटची इच्छा व्यक्त केली होती.

अस्थी चोरीचे कारण काय आहे?
प्राथमिक माहितीनुसार, चोरट्यांनी सोन्याच्या लालसेपोटी ही चोरी केली असावी. अंत्यसंस्कारादरम्यान सोन्याचे दागिने काढले नसल्याने ते जळताना अस्थींवर चिकटले असावेत. चोरट्यांनी अस्थी चोरून सोने काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप पाटील कुटुंबाने केला आहे.

Tags:
Jalgaon newsWomans bones stolen after cremationShocking newsJalgaon smashanbhumiJalgaon women bone stolen from smashanbhumi

