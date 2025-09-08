अवाजवी फी देऊनही वडील नाही वाचले, डॉक्टरांना धडा शिकवण्यासाठी तरुणाने केलं असं काही....' ऐकून बसेल धक्का!

Jalgaon Crime: कोरोनामध्ये वडिलांचा हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आणि तरीही उपचाराचे खूप पैसे द्यावे लागले. या रागातून नाशिकमध्ये एका तरुणानं डॉक्टरांच्या घरी चोरी केलीय. हा तरूण गुन्हेगार का बनला? सविस्तर जाणून घेऊया.
बाप गमावलेल्या त्या मुलाची कहाणी जाणून घेऊया. ज्याने वडिलांचा जीव वाचावा यासाठी अमाप पैसे मोजले पण डॉक्टरांना त्याच्या वडिलांना वाचवण्यात अपयश आलं. सर्व प्रयत्न करूनही बाबा गेले. उपचाराची मोठी रक्कम मोजूनही डॉक्टरांना वडिलांना वाचवता न आल्यानं तरूणाच्या मनात डॉक्टरांविषयी संताप होता. यातून तरूणानं चार डॉक्टरांच्या घरात चोरी केल्याची कबुली दिलीय. नाशिक शहरापासून जवळच राधानगरी परिसरात अनेक घरफोड्या झाल्या. त्यात चार डॉक्टरांची घरांमध्ये चोरी झाली होती. त्याचा तपास केला असता पोलिसांना हा उलगडा झाला.
जळगाव जिल्ह्यातल्या पाचोरा तालुक्यातला फारुख काकर या तरुणाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. त्यानं पोलिसांना आपल्या गुन्ह्यांची कबुली देताना कोरोनामध्ये डॉक्टरांनी अवाजवी फी घेतली तरीही वडिलांना वाचवलं नाही. लाखोंची कमाई केली. म्हणून चार डॉक्टरांना लक्ष्य केल्याचं सांगितलं.
कोरोना काळ आपण कधीच विसरणार नाही.अनेकांनी आपले वडील, आई किंवा इतर जवळचे नातेवाईक गमावले.आपला माणसाचा जीव वाचावा यासाठी अमाप पैसे मोजले पण शेवटी आपला माणूसही गेला आणि पैसेही गेले.. असं आतापर्यंत अनेकांच्या बाबतीत घडलंय. पैसे दिल्याशिवाय नातेवाईकाचं शवही मिळत नाही.नातेवाईक संताप व्यक्त करतात पण उपयोग होत नाही.
