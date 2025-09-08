English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अवाजवी फी देऊनही वडील नाही वाचले, डॉक्टरांना धडा शिकवण्यासाठी तरुणाने केलं असं काही....' ऐकून बसेल धक्का!

Jalgaon Crime: जळगाव जिल्ह्यातल्या पाचोरा तालुक्यातला फारुख काकर या तरुणाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 8, 2025, 09:55 PM IST
अवाजवी फी देऊनही वडील नाही वाचले, डॉक्टरांना धडा शिकवण्यासाठी तरुणाने केलं असं काही....' ऐकून बसेल धक्का!
जळगावातील चोराची कहाणी

Jalgaon Crime: कोरोनामध्ये वडिलांचा हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आणि तरीही उपचाराचे खूप पैसे द्यावे लागले. या रागातून नाशिकमध्ये एका तरुणानं डॉक्टरांच्या घरी चोरी केलीय. हा तरूण गुन्हेगार का बनला? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाप गमावलेल्या त्या मुलाची कहाणी जाणून घेऊया. ज्याने वडिलांचा जीव वाचावा यासाठी अमाप पैसे मोजले पण डॉक्टरांना त्याच्या वडिलांना वाचवण्यात अपयश आलं. सर्व प्रयत्न करूनही बाबा गेले. उपचाराची मोठी रक्कम मोजूनही डॉक्टरांना वडिलांना वाचवता न आल्यानं तरूणाच्या मनात डॉक्टरांविषयी संताप होता. यातून तरूणानं चार डॉक्टरांच्या घरात चोरी केल्याची कबुली दिलीय. नाशिक शहरापासून जवळच राधानगरी परिसरात अनेक घरफोड्या झाल्या. त्यात चार डॉक्टरांची घरांमध्ये चोरी झाली होती. त्याचा तपास केला असता पोलिसांना हा उलगडा झाला.

पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या

जळगाव जिल्ह्यातल्या पाचोरा तालुक्यातला फारुख काकर या तरुणाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. त्यानं पोलिसांना आपल्या गुन्ह्यांची कबुली देताना कोरोनामध्ये डॉक्टरांनी अवाजवी फी घेतली तरीही वडिलांना वाचवलं नाही. लाखोंची कमाई केली. म्हणून चार डॉक्टरांना लक्ष्य केल्याचं सांगितलं.  

'माणूसही गेला आणि पैसेही गेले'

कोरोना काळ आपण कधीच विसरणार नाही.अनेकांनी आपले वडील, आई किंवा इतर जवळचे नातेवाईक गमावले.आपला माणसाचा जीव वाचावा यासाठी अमाप पैसे मोजले पण शेवटी आपला माणूसही गेला आणि पैसेही गेले.. असं आतापर्यंत अनेकांच्या बाबतीत घडलंय. पैसे दिल्याशिवाय नातेवाईकाचं शवही मिळत नाही.नातेवाईक संताप व्यक्त करतात पण उपयोग होत नाही. 

FAQ

प्रश्न: नाशिकमधील तरुणाने डॉक्टरांच्या घरात चोरी का केली?

उत्तर: जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील फारुख काकर या तरुणाने नाशिकच्या राधानगरी परिसरात चार डॉक्टरांच्या घरात चोरी केली. त्याने पोलिसांना सांगितले की, कोरोना काळात त्याच्या वडिलांचा हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आणि डॉक्टरांनी अवाजवी फी आकारली, तरीही वडिलांना वाचवता आले नाही. या संतापातून त्याने डॉक्टरांना लक्ष्य करून चोरी केल्याची कबुली दिली.

प्रश्न: फारुख काकर याने कोणत्या परिसरात आणि कोणाच्या घरात चोरी केली?

उत्तर: फारुख काकर याने नाशिक शहरालगतच्या राधानगरी परिसरात चार डॉक्टरांच्या घरांमध्ये चोरी केली. या चोऱ्यांचा तपास करताना पोलिसांना त्याचा उलगडा झाला, आणि त्याला अटक करण्यात आली.

प्रश्न: या प्रकरणातून कोरोना काळातील कोणती समस्या अधोरेखित होते?

उत्तर: हे प्रकरण कोरोना काळातील हॉस्पिटल्समधील अवाजवी फी आणि उपचारातील अपयश यामुळे निर्माण झालेल्या संतापाला अधोरेखित करते. अनेकांनी नातेवाइकांना वाचवण्यासाठी मोठ्या रकमा खर्च केल्या, पण उपचार अयशस्वी झाल्याने आणि काहीवेळा मृतदेह मिळवण्यासाठीही पैसे मागितल्याने लोकांमध्ये राग निर्माण झाला, ज्यामुळे फारुखसारख्या व्यक्तींनी अशा गुन्ह्यांना प्रवृत्त होण्याची शक्यता वाढली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Jalgaon Crimeyoung manhouse of a doctorCORONA PERIODअवाजवी फी

इतर बातम्या

स्टंटच्या नादात खिशात ठेवला साप, परभणीत सर्प मित्राचा उपचार...

महाराष्ट्र बातम्या