महाराष्ट्र हादरला! शेतात गूढ अवस्थेत सापडले एकाच कुटुंबातील 5 जणांचे मृतदेह; चिमुकली बचावली

5 Died Mysteriously In Jalgaon: जळगावमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एरंडोल तालुक्यातील एका गावामध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जणांचे मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. गावातील एका शेतात मृतदेह सापडल्याची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरल्यानंतर या प्रकरणाची पंचक्रोषीत चर्चा असल्याचं पाहायला मिळत आहे. रहस्यमयरित्या हे मृतदेह आढळून आल्याने वेगवेगळ्या अफवांचे पेव पसरले. मात्र या पाच जणांचा मृत्यू कसा झाला याची माहिती समोर आली आहे.
जळगावच्या एरंडोल तालुक्यातील खेडी येथे हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. खेडी गावानजीक एका शेतात पाच जणांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. मृतांमध्ये दोन 40 वर्षीय महिलांचा समावेश असून एका 45 वर्षीय पुरुषाचाही समावेस आहे.
मृतांमध्ये एका सहा वर्षीय मुलीबरोबरच आठ वर्षांचा मुलाचा समावेश आहे. या घटनेमध्ये कुटुंबातील तीन वर्षीय चिमुकलीचा जीव वाचला आहे.
शेतात जाताना विजेचा धक्का लागून सर्वांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस चौकशीत समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला आहे. सर्व आदिवासी पावरा कुटुंब असल्याची माहिती समोर आली असून त्यांची नावे निष्पन्न करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
