English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्र हादरला! शेतात गूढ अवस्थेत सापडले एकाच कुटुंबातील 5 जणांचे मृतदेह; चिमुकली बचावली

5 Died Mysteriously In Jalgaon: एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली असून माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 20, 2025, 01:52 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! शेतात गूढ अवस्थेत सापडले एकाच कुटुंबातील 5 जणांचे मृतदेह; चिमुकली बचावली
बातमी वाऱ्याच्या वेगासारखी पसरली (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य - आयएएनएस)

5 Died Mysteriously In Jalgaon: जळगावमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एरंडोल तालुक्यातील एका गावामध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जणांचे मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. गावातील एका शेतात मृतदेह सापडल्याची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरल्यानंतर या प्रकरणाची पंचक्रोषीत चर्चा असल्याचं पाहायला मिळत आहे. रहस्यमयरित्या हे मृतदेह आढळून आल्याने वेगवेगळ्या अफवांचे पेव पसरले. मात्र या पाच जणांचा मृत्यू कसा झाला याची माहिती समोर आली आहे. 

मृतांमध्ये कोणाकोणाचा समावेश?

जळगावच्या एरंडोल तालुक्यातील खेडी येथे हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. खेडी गावानजीक एका शेतात पाच जणांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. मृतांमध्ये दोन 40 वर्षीय महिलांचा समावेश असून एका 45 वर्षीय पुरुषाचाही समावेस आहे.

चिमुकली चमत्कारिकरित्या बचावली

मृतांमध्ये एका सहा वर्षीय मुलीबरोबरच आठ वर्षांचा मुलाचा समावेश आहे. या घटनेमध्ये कुटुंबातील तीन वर्षीय चिमुकलीचा जीव वाचला आहे. 

कसा झाला या पाच जणांचा मृत्यू?

शेतात जाताना विजेचा धक्का लागून सर्वांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस चौकशीत समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला आहे. सर्व आदिवासी पावरा कुटुंब असल्याची माहिती समोर आली असून त्यांची नावे निष्पन्न करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे.

भांडुपमध्ये तरुणाचा मृत्यू

भांडुपच्या एलबीएस मार्गावरील पन्हालाल कंपाउंड परिसरात काल सतरा वर्षाच्या दीपक पिल्ले या तरुणाचा मंगळवारी विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. या प्रकरणानंतर आता महावितरणला जाग आली आहे. ज्या ठिकाणी हाय टेन्शन वायरचा शॉक लागलेला आहे त्या ठिकाणी आता महावितरणाकडून दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे.

FAQ

1. जळगावच्या एरंडोल तालुक्यात काय घडलं?
जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील खेडी गावाजवळ एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. ही घटना शेतात कामासाठी जात असताना घडली, ज्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

2. मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे?
मृतांमध्ये दोन 40 वर्षीय महिला, एक 45 वर्षीय पुरुष, एक 6 वर्षीय मुलगी आणि एक 8 वर्षीय मुलगा यांचा समावेश आहे. हे सर्व आदिवासी पावरा समाजाचे होते.

3. या घटनेत कोण बचावलं?
या दुर्दैवी घटनेत कुटुंबातील एक 3 वर्षीय चिमुकली चमत्कारिकरित्या सुखरूप बचावली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
jalgaonerandol district3 year oldSurviveMiraculously

इतर बातम्या

अमृता पुरीच्या 42व्या जन्मदिनानिमित्त तिच्या काही खास गोष्ट...

मनोरंजन