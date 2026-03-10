जळगावात दृश्यम'लाही लाजवेल असा कट उघड, 50 लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; डॉक्टर-पोलिसांसह 9 जण अटकेत

वाल्मीक जोशी, झी मीडिया, जळगाव: जळगावातून एक थक्क करणारी बातमी समोर आली आहे. एखाद्या चित्रपटालाही लाजवेल अशी गुन्ह्याची स्क्रीप्ट जळगावच्या चाळीसगावात लिहीण्यात आली आहे. मात्र सत्याचा दिवा कितीही अंधारात लपवला तरी एक दिवस उजेडात येतोच. या प्रकरणातही नेमकं हेच झालं आणि उघड झाला. 50 लाखांच्या विम्यासाठी चक्क मृत्यूचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काय आहे हा संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया.
जळगावातील दहिवद फाट्यावर दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. आणि त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा बनाव रचण्यात आला. या कथित अपघाताच्या आधारे 50 लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याचा दावा करण्यात आला होता. मृत व्यक्ती राजेंद्र जाधव असल्याचं कागदोपत्री दाखवण्यात आलं. मात्र, पैशांसाठी रचलेल्या या डावाचा इन्शुरन्स कंपनीला संशय आला. आणि इथेच डाव फसत गेला. अरुणा जाधव यांनी श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा रक्कम मागितली होती. या दाव्यानुसार 19 एप्रिल 2025 रोजी रात्री अपघात झाला होता. या अपघातात जाधव गंभीर जखमी झाले. आणि चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाल्याचं नमूद करण्यात आलं.
मात्र विमा कंपनीला संशय आल्यानंतर त्यांन खाजगी डिटेक्टिव्ह एजन्सीकडून तपास सुरू केला. तपासात एकामागोमाग धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या. तपासात उघड झालं की राजेंद्र जाधवाांचा प्रत्यक्ष मृत्यू हा अपघातात नव्हे. तर 23 फेब्रुवारी 2024ला यकृताच्या गंभीर आजारामुळे झाला होता. इतकंच नाही तर, घरात लावलेल्या त्यांच्या फोटोवरही मृत्यूची हीच तारीख नमूद होती. यामुळे संपूर्ण कथित अपघात बनावट असल्याचा संशय अधिकच बळावला.
दरम्यान, तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, मृताच्या नावावर वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांकडून अनेक पॉलिसी काढण्यात आल्या होत्या. फक्त 50 लाख नव्हे तर विविध कंपन्यांकडून तब्बल साडेसात कोटी रुपये मिळवण्याचा डाव रचला गेला होता. या प्रकरणात मृताची पत्नी अरुणा जाधव आणि भाऊ चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयातील तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी, विमा एजंट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासोबतच मेहुनबारे आणि चाळीसगाव पोलिस ठाण्यातील 4 पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणामुळे जळगाव जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडालीय. कायद्याच्या चौकटीत सत्य शेवटी समोर येतंच. हेच या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय.