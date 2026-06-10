/बिबट्याशी भिडला, फॉरेस्ट अधिकारी येईपर्यंत जिवंत पकडून ठेवला अन्... जळगावमध्ये खरंखुरं Man vs Wild; हा तरुण आहे कोण?

Caught Leopard Alive: सामान्यपणे बिबट्या किंवा वाघ म्हटलं की अनेकांची भीतीने गळण उडते. ग्रामीण भागांमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या बातम्या तर वरचे वर येत असतात. महाराष्ट्रामध्ये मध्यंतरी जवळपास रोज बिबट्याने हल्ला केल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्यामुळेच ग्रामीण भागामध्ये बिबट्याची चांगलीच दहशत आहे. आजही अशी स्थिती कायम असतानाच जळगावमधून मात्र वेगळीच बातमी समोर येत आहे. येथील एका तरुणाने वनविभागाला चक्क जिवंत बिबट्या पकडून दिला आहे. सध्या या तरुणीची संपूर्ण पंचक्रोषीमध्ये जोरदार चर्चा असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही या तरुणीची दखल घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगावच्या जामनेर तालुक्यात शहापूर गावात तरुणाने हल्ला करणाऱ्या बिबट्यासोबत झुंज देत त्याला जिवंत पकडल्याची थरारक घटना समोर आली आहे. मुकेश नाना डोंगरे असे धाडसी तरुणाचे नाव असून तो शहापूर येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बिबट्यासोबत दोन हात करताना तरुण जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी जामनेर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी फोनवरून व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधून तरुणाचे धाडसाबद्दल आणि हिमतीचे कौतुक केलं आहे. तरुणाच्या दाखवलेल्या धाडसाची आणि बिबट्यासोबतच्या या थरारक प्रसंगाची जळगावच्या जामनेर तालुक्यात एकच चर्चा रंगली आहे.
तरुणाला त्याच्या शहापूर - टाकरखेडा रोडवरील शेतात बिबट्या असल्याची माहिती मिळाल्यावर तरुण शेतात गेला. याच दरम्यान बिबट्याने तरुणावर हल्ला केला, यात तरुणाने बिबट्यासोबत झुंज दिली. वनविभागाचे कर्मचारी येईपर्यंत बिबट्याला पकडून ठेवलं. वनविभागाचे कर्मचारी आल्यानंतर तरुणाने बिबट्याला त्यांच्या स्वाधीन केलं. या बिबट्याचे चारही पाय बांधून वनविभागाचे अधिकारी त्याला पिकअप ट्रकमधून शेतातून घेऊन गेले.
याच वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये मुक्ताईनगरमधील बस स्थानक व शासकीय विश्रामगृह परिसरात बिबट्या शिरला. तीन तासांच्या थरारानंतर वनविभागाने जेरबंद केला. यावेळेस आमदार चंद्रकांत पाटील देखील घटनास्थळी होते. रावेर तालुक्यातील सुदगाव येथे याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रानडुकरांसाठी लावलेल्या जाळीत बिबट्या अडकला होता. त्याचा डिहायड्रेशनमुळे मृत्यू झाला. जळगाव जिल्ह्यात जंगल-मानवी संघर्ष वाढतोय. वनविभाग ट्रॅप कॅमेरे, पिंजरे आणि गस्ती पथकाने काम करत आहे. पाण्याच्या शोधात किंवा शिकारासाठी बिबट्या गावाकडे आणि शेतांमध्ये येत असल्याचं मागील काही वर्षांमध्ये पाहायला मिळालं आहे.