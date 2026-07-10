/जळगावच्या महापौर दीपमाला काळे सायकलवरून पंढरपूरकडे रवाना, जळगावकरांच्या सुख-समृद्धीसाठी घालणार साकडं

Ashadhi Ekadashi : आषाढी एकादशी 25 जुलै रोजी असून त्यापूर्वी महाराष्ट्रभरातील विविध जिल्ह्यांमधून पालख्या पंढरपूरकडे रवाना होऊ लागल्या आहेत. जळगाववरून सुद्धा दरवर्षी प्रमाणे यंदाही पालखी पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाली. यावेळी विठ्ठल नामाचा जयघोष, पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश आणि सुदृढ आरोग्याचा संकल्प घेऊन जळगाव सायकलिस्ट ग्रुपची सायकल वारी पहाटे पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाली आहे. या सायकल वारीत जळगावच्या महापौर दीपमाला काळे यांचा सुद्धा समावेश असून जळगावकरांच्या सुख-समृद्धीसाठी विठुरायाच्या चरणी त्या साकडं घालणार आहेत.
विठ्ठल नामाचा जयघोष, पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश आणि सुदृढ आरोग्याचा संकल्प घेऊन जळगाव सायकलिस्ट ग्रुपची सायकल वारी पहाटे पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाली. जळगावच्या आकाशवाणी चौकातून उत्साहपूर्ण वातावरणात सुरू झालेल्या या सायकलवारीत महापौर दीपमाला काळे यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी सहभाग घेतला आहे. त्या स्वतः सायकल चालवत अवघ्या तीन दिवसांत तब्बल 485 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करणार आहेत.
सलग दुसऱ्या वर्षी जळगाव ते पंढरपूर (४८५ किमी) सायकल वारीला प्रस्थान!Deepmala Kale (DeepmalaMKale) July 9, 2026
ही वारी म्हणजे भक्ती, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजजागृतीचा संदेश. विठुरायाच्या चरणी जळगावच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना!
पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल PandharpurWari CycleWari DeepmalaKale pic.twitter.com/HdlyPPMnMt
वारीला निरोप देण्यासाठी जळगावकरांनी मोठी गर्दी केली होती. महिला भगिनींनी सायकलस्वारांचे औक्षण करून सुरक्षित प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रगीतानंतर विठ्ठल नामाचा जयघोष करत सायकलस्वारांनी पंढरपूरकडे प्रस्थान केले. ही सायकल वारी केवळ श्रद्धेची वारी नसून आरोग्य, स्वच्छता, इंधन बचत आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारी चळवळ असल्याचे महापौर दीपमाला काळे यांनी सांगितले. पंढरपूरमध्ये विठुरायाच्या चरणी जळगाव जिल्ह्याची समृद्धी, शेतकऱ्यांचे सुख आणि स्वच्छ, सुंदर व हरित जळगावच्या शाश्वत विकासासाठी साकडे घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.