Marathi News
सूत्र हलली, चक्र फिरली; जळगावात निवडणुकीआधीच शिवसेना शिंदे गटाचा...

Jalgaon Election: प्रभाग क्रमांक 9 अ मध्ये अपक्ष उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 1, 2026, 04:26 PM IST
जळगाव पालिका

Jalgaon Election: जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाला दुसऱ्यांदा बिनविरोध यश मिळाले आहे. नामनिर्देशन पत्र माघारी घेण्याच्या पहिल्याच दिवशी पक्षाच्या दोन उमेदवारांना विरोध न होता निवडून येण्याचा मान मिळाला. यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.

प्रभाग 9 अ मधील विजय

प्रभाग क्रमांक 9 अ मध्ये अपक्ष उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतल्याने शिवसेना (शिंदे गट) चे मनोज सुरेश चौधरी हे थेट बिनविरोध निवडून आले. त्यांना आता मतदानाची गरज भासली नाही आणि ते थेट नगरसेवक म्हणून निवडले गेले. हा त्यांचा चौथा विजय आहे, यापूर्वीही ते तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले आहेत.

पहिला बिनविरोध विजय

याच दिवशी सकाळी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांचे पुत्र डॉ. गौरव सोनवणे यांना प्रभागातून बिनविरोध निवडून येण्याचा बहुमान मिळाला होता. त्यामुळे पक्षाला एकाच दिवसात दोन प्रभागांमध्ये बिनविरोध यश मिळाले, जे पक्षाच्या ताकदीचे द्योतक मानले जात आहे.

माघारीच्या पहिल्या दिवसाचा जल्लोष

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही उमेदवार बिनविरोध झाल्याने शिवसेना कार्यकर्ते अत्यानंदी झाले. हा विजय पक्षासाठी मोठा दिलासा मानला जातो, कारण मतदान प्रक्रियेशिवायच जागा निश्चित झाल्या.

महापालिकेसमोर उत्सव

विजयाची बातमी समजताच शिवसेना कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी महानगरपालिका इमारतीसमोर मोठ्या उत्साहात जल्लोष साजरा केला. गुलालाची उधळण करून, फटाके फोडून आणि एकमेकांना शुभेच्छा देऊन कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हा सोहळा पक्षाच्या एकजुटीचे आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाचे प्रतीक बनला.

मनोज चौधरी यांचा चौथा विजय

मनोज सुरेश चौधरी हे जळगाव महापालिकेत अनुभवी नगरसेवक आहेत. यापूर्वी तीन वेळा ते निवडून आले होते आणि आता चौऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाल्याने त्यांचा जल्लोष आणखी वाढला. त्यांच्या प्रभागातील लोकप्रियतेमुळे अपक्ष उमेदवाराने माघार घेतली, असे मानले जात आहे. या विजयामुळे  जळगावमध्ये अधिक मजबूत झालेली दिसते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Jalgaon Electionjalgaon municipal corporationJalgaon elections Details

