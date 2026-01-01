सूत्र हलली, चक्र फिरली; जळगावात निवडणुकीआधीच शिवसेना शिंदे गटाचा...

Jalgaon Election: जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाला दुसऱ्यांदा बिनविरोध यश मिळाले आहे. नामनिर्देशन पत्र माघारी घेण्याच्या पहिल्याच दिवशी पक्षाच्या दोन उमेदवारांना विरोध न होता निवडून येण्याचा मान मिळाला. यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.
प्रभाग क्रमांक 9 अ मध्ये अपक्ष उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतल्याने शिवसेना (शिंदे गट) चे मनोज सुरेश चौधरी हे थेट बिनविरोध निवडून आले. त्यांना आता मतदानाची गरज भासली नाही आणि ते थेट नगरसेवक म्हणून निवडले गेले. हा त्यांचा चौथा विजय आहे, यापूर्वीही ते तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले आहेत.
याच दिवशी सकाळी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांचे पुत्र डॉ. गौरव सोनवणे यांना प्रभागातून बिनविरोध निवडून येण्याचा बहुमान मिळाला होता. त्यामुळे पक्षाला एकाच दिवसात दोन प्रभागांमध्ये बिनविरोध यश मिळाले, जे पक्षाच्या ताकदीचे द्योतक मानले जात आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही उमेदवार बिनविरोध झाल्याने शिवसेना कार्यकर्ते अत्यानंदी झाले. हा विजय पक्षासाठी मोठा दिलासा मानला जातो, कारण मतदान प्रक्रियेशिवायच जागा निश्चित झाल्या.
विजयाची बातमी समजताच शिवसेना कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी महानगरपालिका इमारतीसमोर मोठ्या उत्साहात जल्लोष साजरा केला. गुलालाची उधळण करून, फटाके फोडून आणि एकमेकांना शुभेच्छा देऊन कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हा सोहळा पक्षाच्या एकजुटीचे आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाचे प्रतीक बनला.
मनोज सुरेश चौधरी हे जळगाव महापालिकेत अनुभवी नगरसेवक आहेत. यापूर्वी तीन वेळा ते निवडून आले होते आणि आता चौऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाल्याने त्यांचा जल्लोष आणखी वाढला. त्यांच्या प्रभागातील लोकप्रियतेमुळे अपक्ष उमेदवाराने माघार घेतली, असे मानले जात आहे. या विजयामुळे जळगावमध्ये अधिक मजबूत झालेली दिसते.