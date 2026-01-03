English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भाजपच्या उमेदवारांसाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवारांच्या उमेदवारांची माघार; पक्षांतर्गत समन्वय की दबाव?

भाजपच्या उमेदवारांसाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवारांच्या उमेदवारांची माघार; पक्षांतर्गत समन्वय की दबाव?

Jalgaon Municipal Corporation: उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठाच्या चार उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपचे उमेदवार अनेक ठिकाणी बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 3, 2026, 08:22 PM IST
जळगाव निवडणूक

Jalgaon Municipal Corporation: महाराष्ट्रातील इतर पालिकांप्रमाणे जळगाव शहर महानगरपालिकेतही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची स्पर्धा सुरु आहे. येथे उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडून 4 उमेदवारांनी तर शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून 5 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतलेयत. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मोठा फायदा होत असून अनेक प्रभागांत ते बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता वाढलीय. राजकीय वर्तुळात ही माघार पक्षांतर्गत समन्वयाची की दबावाची? याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत.

भाजपचा बिनविरोध विजय

उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठाच्या चार उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपचे उमेदवार अनेक ठिकाणी बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 18 अ मधील एक उमेदवारासह इतर तीन प्रभागांतील माघार समाविष्ट आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या उमेदवारांचा विजयाचा रस्ता सोपा झाला असून, निवडणुकीआधीच पक्षाला मजबुती मिळाली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र ही माघार पक्षाच्या हिताची की नाही याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

जिल्हाप्रमुखांच्या आईची माघार

प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुलभूषण पाटील यांच्या आई सुमन विरभान पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यामुळे भाजपच्या अंकिता पंकज पाटील यांना बिनविरोध निवड होण्याची संधी मिळाली. ही माघार पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असली तरी निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.अशा निर्णयामुळे पक्षाची प्रतिमा खराब होऊ शकते, असे काहींना वाटते.

शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून 5 माघार

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाच उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या उमेदवारांना आणखी फायदा झाला आहे. यामुळे काही प्रभागांत भाजपचे उमेदवार बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही माघार स्थानिक पातळीवरच्या समझोत्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे झाली असावी. यामुळे महापालिकेत भाजपची ताकद वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

ठाकरे गटात कार्यकर्त्यांची नाराजी

उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेत कुलभूषण पाटील यांच्या आईच्या माघारीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालाय. हा निर्णय पक्षाची प्रतिमा धूळीत मिळवणारा असल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हाप्रमुखांच्या कुटुंबीयाची माघार पक्षाच्या निष्ठेला धक्का देणारी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यामुळे पक्षांतर्गत एकजूट टिकवणे आव्हानात्मक ठरू शकते.

पक्षाकडून कारवाई होणार का? 

कुलभूषण पाटील यांच्या आईच्या माघारीवर पक्षाकडून कोणती कारवाई होईल? असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उपस्थित झालाय. ही माघार पक्षाच्या धोरणानुसार झाली की वैयक्तिक निर्णय होता? याबाबत स्पष्टता हवीय, अशी मागणी होतेय. पक्ष नेतृत्वाकडून यावर योग्य पावले उचलली जाणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. एकूणच या घटनांनी जळगावच्या राजकारणात नवे वळण घडवले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

