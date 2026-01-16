Jalgaon Election Winner List: जळगाव महापालिकेच्या विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

Jalgaon Election Winner List: राज्यातील 29 महापालिकेच्या निवडणुकींचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर होत असून जळगाव ही एक प्रमुख महापालिका आहे. जळगाव महापालिकेच्या 63 जागांसाठी 15 जानेवारीला मतदान पार पडलं. कारण महापालिकेच्या एकूण 75 जागांपैकी 12 जागा या बिनविरोधी आल्या. उरलेल्या एकूण 19 प्रभागांमधील एकूण 63 जागांसाठी 321 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यामुळे जळगाव महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणाला मतदारांचा कौल मिळणार हे पाहणं महत्वाचं होतं.
जळगाव महापालिका निवडणुकांमध्ये मध्ये महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात शिवसेना UBT आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस SP पक्षाची आघाडी होती. महापालिकेत महायुती आणि आघाडी या दोघांमध्ये प्रमुख लढत आहे. तर काही अन्य आघाड्या आणि अपक्ष उमदेवार सुद्धा मैदानात आहेत.
|जळगाव महापालिका निवडणूक -२०२६
|प्रभाग
|प्रवर्ग
|उमेदवार
|पक्ष
|विजयी
|
१
|
अ
|निकम मेघना कुंदन
|अपक्ष
|
|मोरे स्वप्नजा प्रशांत
|अपक्ष
|सुरवाडे पल्लवी विजय
|वंचित बहुजन आघाडी
|सपकाळे रिटा विनोद
|भारतीय जनता पार्टी
|माया बुधा अहिरे
|अपक्ष
|दशा दीपक सोलंकी
|अपक्ष
|मोरे प्रियंका रवींद्र
|शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
|जोहरे प्रिया मधुकर
|अपक्ष
|
ब
|पोकळे दिलीप बबनराव
|शिवसेना
|
|पाटील रावसाहेब चिंधा
|अपक्ष
|फेगडे घनश्याम भगवत
|अपक्ष
|महाले चेतन सुरेश
|अपक्ष
|अबोली अशोक गावंडे
|अपक्ष
|जाधव नीलेश संजय
|शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
|
क
|चव्हाण ललिता रमेश
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|
|दांडेकर संगीता प्रल्हाद
|शिवसेना
|पाटील संगीता गोकुळ
|अपक्ष
|खान फराहना जुनेद
|अपक्ष
|छायाबाई नामदेव वाघ
|स्वराज्य शक्ती सेना
|आरती गोविंद तिवारी
|अपक्ष
|गरुड सरला लक्ष्मण
|शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
|फेगडे सुनंदा भागवत
|अपक्ष
|
ड
|गोकुळ रमेश चव्हाण
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|
|खान पठाण फरदीन फिरोज खान
|शिवसेना
|सोनवणे भारती सागर
|अपक्ष
|खान जुनेद नसीर
|शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
|सचिन श्रावण सुरवाडे
|अपक्ष
|
२
|अ
|सोनवणे सागर श्यामकांत
|शिवसेना
|सोनवणे सागर श्यामकांत
|
२ ब
|जाधव शुभांगी संजय
|अपक्ष
|
|हर्षदा अमोल सांगोरे
|अपक्ष
|रेखा भगवान सोनवणे
|नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
|सैंदाणे कविता चेतन
|अपक्ष
|बाविस्कर उज्ज्वला किशोर
|शिवसेना
|नसरीनबी मोहम्मद आसीफ
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|
|
क
|खान सानियाबी इस्माइल
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|बाविस्कर धनश्री गणेश
|अपक्ष
|दारकुंडे पायल नवनाथ
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|जगताप पूजा विजय
|भारतीय जनता पार्टी
|इंगळे शीतल रमेश
|अपक्ष
|बोरा शारदा जयराज
|स्वराज्य शक्ती सेना
|पाटील कमल हिरामण
|अपक्ष
|
ड
|मोहम्मद हुजेब मो. फारुक शेख
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|
|बाविस्कर गणेश दत्तात्रय
|अपक्ष
|विजय गजानन बांदल
|भारतीय जनता पार्टी
|शिंदे उत्तम रामभाऊ
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|अरविंद कुंडलिक सोनवणे
|अपक्ष
|भगवान काशीनाथ सोनवणे
|अपक्ष
|अब्दुल रहीम अब्दुलहक शेख
|अपक्ष
|
३
|
अ
|पवार ऐश्वर्या सुरेश
|अपक्ष
|
|सपकाळे मीना धुडकू
|अपक्ष
|वृषाली अर्जुन भारुळे
|अपक्ष
|पाटील अर्चना संजय
|भारतीय जनता पार्टी
|भालेराव वैशाली धीरज
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ब
|ठाकरे चैताली राहुल
|अपक्ष
|
|सोनवणे प्रतीक्षा कैलास
|भारतीय जनता पार्टी
|सपकाळे रंजना भरत
|अपक्ष
|सोनवणे वर्षा गणेश
|अपक्ष
|ममता दिलीप सोनवणे
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|कांचन विकास सोनवणे
|अपक्ष
|
क
|कोल्हे प्रवीण रामदास
|शिवसेना
|
|शिंपी प्रमोद शांताराम
|अपक्ष
|सुषमा दीपक चौधरी
|अपक्ष
|सोनवणे आकाश सुरेश
|अपक्ष
|सपकाळे कविता मिलिंद
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|
ड
|तायडे भीमराव गौतम
|अपक्ष
|
|सपकाळे भरत शंकर
|अपक्ष
|सोनवणे मीराबाई रामेश्वर
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|बाविस्कर सोनाली मनोहर
|अपक्ष
|नारखेडे ललित विजय
|अपक्ष
|तायडे नीलेश विश्वनाथ
|भारतीय जनता पार्टी
|प्रदीप शंकर आव्हाड
|अपक्ष
|पवार अनिल मोहन
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|भोई योगेश चुडामण
|आम आदमी पार्टी
|
४
|
अ
|ढंढोरे शशिबाई शिवचरण
|भारतीय जनता पार्टी
|
|बागरे हिरकणी जितेंद्र
|अपक्ष
|सनकत कंचन चेतन
|अपक्ष
|जावळे सोनम नीलेश
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ब
|चौधरी बेबाबाई सुरेश
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|सोनवणे विद्या मुकुंद
|भारतीय जनता पार्टी
|चौधरी चेतना किशोर
|अपक्ष
|पाटील कोकिळा तुकाराम
|अपक्ष
|
क
|सोनवणे कल्पेश कैलास
|भारतीय जनता पार्टी
|
|बारी मयूर श्रावण
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|सनकत चेतन गणेश
|अपक्ष
|
ड
|जोशी प्रकाश गणेश
|महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|
|शेख मो. तौसीफ शरीफ
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|सय्यद वाजीद सैय्यद आबीद
|समाजवादी पार्टी
|पाटील तृप्ती पांडुरंग
|स्वराज्य शक्तीसेना
|कोल्हे पियूष ललित
|शिवसेना
|निकुंभ संजय प्रभाकर
|आम आदमी पार्टी
|
५
|५
|भंगाळे विष्णु रामदास
|शिवसेना
|
|पाटील पियूष नरेंद्र
|अपक्ष
|प्रवीण विष्णू माळी
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ब
|मंगला संजय चौधरी
|शिवसेना
|
|तायडे ज्योती शरद
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
क
|पाटील आशा रमेश
|भारतीय जनता पार्टी
|
|देशमुख पूजा रमेश
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|मसरत जब्बीन मो. हनीफ
|अपक्ष
|
ड
|लढा नितीन बालमुकुंदा
|भारतीय जनता पार्टी
|
|गांधी पियूष संजयकुमार
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|माळी सुनील दत्तात्रय
|अपक्ष
|बागवान मोहम्मद हाशीम
|अपक्ष
|भोळे अश्विन सुरेश
|अपक्ष
|अनिल रमेशचंद्र पगारिया
|अपक्ष
|सादीक हानीफ
|अपक्ष
|अॅड. विजय बाबुलाल दाणेज
|अपक्ष
|
६
|
अ
|वाढे कोमल प्रमोद
|अपक्ष
|
|धांडे जयश्री अशोक
|अपक्ष
|पाटील हेतल महेंद्र
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|आर्शीनबानो शोहेब खाटीक
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ब
|मिश्रा प्रेरणा रामेश्वर
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
|हाडा शुचिता अतुलसिंग
|भारतीय जनता पार्टी
|सावेरा रहीम तडवी
|अपक्ष
|पाटील मंगला भरत
|अपक्ष
|जहा आरबी बशीर खान
|अपक्ष
|टेकावडे रजनी मनोज
|अपक्ष
|पायल रिंकू चौधरी
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|शेख जैबुनिस्सा मोहम्मद
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
क
|तन्वीर अब्दुल रशीद शेख
|भारतीय जनता पार्टी
|
|काळे अमित पांडुरंग
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|धीरज मुरलीधर सोनवणे
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार)
|शेख फिरोज शेख हुसेन
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
ड
|राजपूत किरण लक्ष्मण
|भारतीय जनता पार्टी
|
|सूर्यवंशी रुद्रंद्र प्रभाकर
|अपक्ष
|साहित्या जयप्रकाश सतीशलाला
|अपक्ष
|विकास प्रल्हाद पाटील
|अपक्ष
|तायडे नितीन सोमा
|स्वराज्य शक्ती सेना
|फारुक सैय्यद गफ्फार
|अपक्ष
|देशमुख किशोर मधुकर
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
७
|अ
|काळे दीपमाला मनोज
|भारतीय जनता पार्टी
|काळे दीपमाला मनोज
|ब
|पाटील अंकिता पंकज
|भारतीय जनता पार्टी
|पाटील अंकिता पंकज
|क
|विशाल सुरेश (राजूमामा) भोळे
|भारतीय जनता पार्टी
|विशाल सुरेश (राजूमामा) भोळे
|
ड
|अत्तरदे चंद्रशेखर प्रकाश
|भारतीय जनता पार्टी
|
|हिवराळे भिकन मुरलीधर
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|सचिन भीमराव पाटील
|अपक्ष
|
८
|
अ
|उज्ज्वला कुलभूषण पाटील
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|कविता सागर पाटील
|भारतीय जनता पार्टी
|
ब
|भोईटे मानसी नीलेश
|भारतीय जनता पार्टी
|
|सोनवणे शोभा रवींद्र
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
क
|पाटील विजय पुंडलिक
|अपक्ष
|
|जैन भागचंद मोतीलाल
|भारतीय जनता पार्टी
|कापसे मयुर चंद्रकांत
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ड
|नरेंद्र आत्माराम पाटील
|शिवसेना
|
|अनपट विनोद सुनील
|अपक्ष
|मंदा छोटुलाल सोनवणे
|अपक्ष
|पुनमचंद सुपडू पाटील
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
९
|अ
|चौधरी मनोज सुरेश
|शिवसेना
|
|ब
|देशमुख प्रतिभा गजानन
|शिवसेना
|
क
|गायकवाड सुवर्णा गणेश
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|अग्रवाल विजय प्रमोद
|अपक्ष
|जयश्री राहुल पाटील
|भारतीय जनता पार्टी
|महाले सुनंदा नारायण
|अपक्ष
|पाटील सुनंदा सुधाकर
|अपक्ष
|
ड
|सूर्यवंशी कुंदन यादवराव
|अपक्ष
|
|ठाकरे नीलेश राजेंद्र
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|पाटील चंद्रशेखर शिवाजी
|भारतीय जनता पार्टी
|
१०
|
अ
|कलाबाई नारायण शिरसाठ
|अपक्ष
|
|निकम कौसल्याबाई उत्तम
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|श्रीकांत मिलिंद गायकवाड
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|सोनवणी सुरेश माणिक
|भारतीय जनता पार्टी
|सोनवणे पद्माकर देवचंद
|स्वराज्य शक्ती सेना
|गौरव दामोदर सुरवाडे
|अपक्ष
|
ब
|बारी माधुरी अतुल
|भारतीय जनता पार्टी
|
|पुष्पा विठ्ठल चौधरी
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
क
|शेख हसीनाबी शरीफ
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|इंगळे निलू संजय
|अपक्ष
|शिवदे कविता किरण
|भारतीय जनता पार्टी
|फिरोजा शेख शरीफ
|स्वराज्य शक्ती सेना
|
ड
|कुलभूषण वीरभान पाटील
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|जाकीरखान रसूल खान
|भारतीय जनता पार्टी
|शेख अहमद नूर लतीफ
|अपक्ष
|छाया फकिरा अडकमोल
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|नंदकिशोर बारकू भोई
|अपक्ष
|शेख मेहमुदाबी हुसेन
|समाजवादी पार्टी
|अजय राजू भोगे
|अपक्ष
|रंगरेज अमजद सत्तार
|अपक्ष
|सोनवणे चेतन नाना
|स्वराज्य शक्ती सेना
|
११
|
अ
|भिल पार्वताबाई दामू
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|डॉ. सोनवणे अमृता चंद्रकांत
|शिवसेना
|ठाकूर सुशिला सुभाष
|अपक्ष
|कोळी अरुणाबाई सुहास
|अपक्ष
|तडवी हिना रशीद
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
ब
|संतोष मोतीराम पाटील
|शिवसेना
|
|भोळे गिरीश कैलास
|अपक्ष
|कैलास बुधो पाटील
|अपक्ष
|आशिष सुभाष जाधव
|अखिल भारत हिंदु महासभा
|
क
|संगीता शालीग्राम मिस्तरी
|अपक्ष
|
|साळुंखे जया रघुनाथ
|स्वराज्य शक्ती सेना
|कोल्हे सिंधू विजय
|शिवसेना
|सांगोळे नीता संजय
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
ड
|अनिल पितांबर वाघ
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
|पाटील सुनील ज्ञानेश्वर
|अपक्ष
|मिस्तरी राजेंद्र सुकलाल
|महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|किशोर पंढरीनाथ माळी
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|बाविस्कर संतोष विजय
|स्वराज्य शक्ती सेना
|कोल्हे ललित विजय
|शिवसेना
|मिस्तरी संजय भानुदास
|अपक्ष
|
१२
|
अ
|अनिल सुरेश अडकमोल
|भारतीय जनता पार्टी
|
|भोसले किशोर छगन
|अपक्ष
|नितीन कैलास कापडणे
|अपक्ष
|सपकाळे कृष्णा रुपचंद
|अपक्ष
|ललितकुमार रामकिशोर घेगले
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|ब
|उज्ज्वला मोहन बेंडाळे
|भारतीय जनता पार्टी
|क
|राणे गायत्री इंद्रजित
|भारतीय जनता पार्टी
|
|रिना ऋषी भारसके
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड
|बरडे नितीन मनोहर
|भारतीय जनता पार्टी
|खुशाल पंडित सोनवणे
|बहुजन मुक्ती पार्टी
|स्वप्निल अशोक परदेशी
|अपक्ष
|जितेंद्र भागवत केदार
|वंचित बहुजन आघाडी
|पवार सुरेश पोपट
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|निकुंभ संजय प्रभाकर
|आम आदमी पार्टी
|
१३
|
अ
|पाटील सत्यजित विश्वास
|अपक्ष
|
|सपके नितीन प्रभाकर
|भारतीय जनता पार्टी
|हेमंत सुभाष भंगाळे
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|आशिष सुभाष जाधव
|अपक्ष
|
ब
|हर्षा उदय पवार
|अपक्ष
|
|प्रियंका विनोद तायडे
|अपक्ष
|तायडे सुरेखा नितीन
|भारतीय जनता पार्टी
|अश्विनी विलास वाघ
|अपक्ष
|चौधरी देवयानी सुभाष
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|क
|पाटील वैशाली अमित
|भारतीय जनता पार्टी
|
ड
|जितेंद्र भगवान मराठे
|अपक्ष
|
|शिरसाठ गणेश गंगाराम
|अपक्ष
|पाटील मगन व्यंकट
|अपक्ष
|देवकर प्रफुल्ल गुलाबराव
|नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
|पाटील सुहास साहेबराव
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|अनिल रमेशचंद्र पगारिया
|अपक्ष
|निकुंभ संजय प्रभाकर
|आम आदमी पार्टी
|
१४
|
अ
|महाजन सुनील सुपडू
|भारतीय जनता पार्टी
|
|लाडवंजारी अशोक सीताराम
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|अॅड. सचिन शिवाजी हटकर
|अपक्ष
|सरफराज फरीद शेख
|एमआयएम
|
ब
|पटेल शिरीन वसीम अहमद
|भारतीय राष्ट्रीय काँगेस
|
|महाजन जयश्री सुनील
|भारतीय जनता पार्टी
|तडवी नाजमीन मकबुल
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|रेहनाबी शेख आसीफ
|एमआयएम
|पारधे प्रियंका सुभाष
|अपक्ष
|
क
|रबियाबी अमजद खान
|भारतीय जनता पार्टी
|
|पठाण शकिलाबी अयूब खान
|एमआयएम
|काकर सना अक्रम
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|जैन खुशबू मोहीत
|अपक्ष
|खान रिजवानबी वसीम
|अपक्ष
|शेख साबीनाबी बबलू
|समाजवादी पार्टी
|
ड
|ढेकळे रितीक संजय
|भारतीय जनता पार्टी
|
|बागवान जाकीर बिस्मिल्ला
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|शेख जमीलोद्दीन शेख
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|पटेल इम्रान शब्बीर
|एमआयएम
|खान अजमल खान अफजल
|अपक्ष
|नजीम शेख सलीम शेख
|अपक्ष
|शेख बबलू जोहरोद्दीन
|समाजवादी पार्टी
|
१५
|अ
|देशमुख अरविंद भगवान
|भारतीय जनता पार्टी
|
ब
|बागडे गणेश नंदू
|अपक्ष
|
|प्रिया विनय केसवानी
|अपक्ष
|साक्षी गुरूबक्ष जाधवानी
|अपक्ष
|शिरसाळे कलाबाई नारायण
|भारतीय जनता पार्टी
|
क
|रेश्मा कुंदन काळे
|शिवसेना
|
|चौधरी रुपाली स्वप्निल
|अपक्ष
|भालेराव रेखा सिद्धार्थ
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|
ड
|जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा
|अपक्ष
|
|खुशाल तिलकराज शर्मा
|अपक्ष
|खुबचंद प्रेमचंद साहित्या
|अपक्ष
|बालानी प्रकाश रावलमल
|भारतीय जनता पार्टी
|तायडे संजय सोना
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|चांगरे चेतन दिलीप
|अपक्ष
|
१६
|अ
|विश्वनाथ सुरेश खडके
|भारतीय जनता पार्टी
|
ब
|इंगळे वंदना संतोष
|भारतीय जनता पार्टी
|
|कोल्हे हर्षाली मनीष
|अपक्ष
|
क
|रंजना विजय वानखेडे
|भारतीय जनता पार्टी
|
|अंजू योगेश निंबाळकर
|अपक्ष
|अत्तरदे ईच्छा दीपक
|अपक्ष
|चौथे मयुरी जितेंद्र
|अपक्ष
|मीनल हर्षल मावळे
|अपक्ष
|
ड
|खडके सुनील वामनराव
|भारतीय जनता पार्टी
|
|शर्मा ललित गौरीशंकर
|महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|चौधरी अमोल रवींद्र
|स्वराज्य शक्ती सेना
|
१७
|
अ
|वंजारी जयश्री गजानन
|अपक्ष
|
|शहा जरीना शब्बीर
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|मेहमुदाबी मो. इब्राहीम
|अपक्ष
|कोल्हे चेतना नरेंद्र
|स्वराज्य शक्ती सेना
|हीना युनूस पिंजारी
|नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
|
ब
|हीनाबी शाकीर खान
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|पूनम भरत सोनवणे
|अपक्ष
|सालेहा तस्लीम पटेल
|अपक्ष
|मुमताज शेख उस्मान
|समाजवादी पार्टी
|सुमैय्या वसीम पटेल
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
|सईदा शेख युसूफ
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|पटेल जैनाब
|एमआयएम
|
क
|शेख शहीद शेख सादीक
|अपक्ष
|
|उज्ज्वल सुरेश पाटील
|अपक्ष
|पटेल इब्राहीम मुसा
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|पिरजादे इकबालोदीन
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
|खान निजाम मासूम खान
|अपक्ष
|खाटीक खालीद खाटीक
|एमआयएम
|शेख शिबान फईज अहमद
|समाजवादी पार्टी
|इनामदार सैफुउल्लाह
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|शेख सोहेल आरीफ
|अपक्ष
|
ड
|वंजारी अक्षय योगेश
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|
|मुजीब हारुन पटेल
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|अनीस अहमद अयुब शहा
|अपक्ष
|मो. अक्रम राजू देशमुख
|अपक्ष
|शाह आरीफ इस्माइल
|अपक्ष
|नाईक प्रशांत सुरेश
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
|रियाज अब्दुल करीम बागवान
|एमआयएम
|अलफैज अमीर पाशा पटेल
|समाजवादी पार्टी
|
१८
|
अ
|डॉ. सोनवणे गौरव चंद्रकांत
|शिवसेना
|
|तापीबाई रणजित राठोड
|(माहिती अपूर्ण)
|यास्मीन मोहसीन खाटीक
|(पक्ष नमूद नाही)
|
ब
|सोनवणे नलुबाई तुलसीदास
|शिवसेना
|
|पाटील ज्योती विठ्ठल
|अपक्ष
|तापीबाई रणजित राठोड
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|राठोड वैशाली सुदाम
|महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|यास्मीन मोहसीन खाटीक
|अपक्ष
|घुगे उज्ज्वला संजय
|अपक्ष
|
क
|अनिता सुरेश भापसे
|शिवसेना
|
|पाटील मगन व्यंकट
|अपक्ष
|आठरे कुसुम अशोक
|महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|देवकर प्रफुल्ल गुलाबराव
|नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
|सोनवणे सोनम रोहिदास
|शिवसेना (उ.बा.ठा.)
|पाटील सुहास साहेबराव
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|चव्हाण प्रमिला दिलीप
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|अनिल रमेशचंद्र पगारिया
|अपक्ष
|भापसे सुनिता चंद्रकांत
|अपक्ष
|अर्चना ललित कोळी
|अपक्ष
|शबनम जुबेर पटेल
|एमआयएम
|
१९
|अ
|पाटील रेखा चुडामण
|शिवसेना
|ब
|विक्रम किसन सोनवणे
|शिवसेना
|
क
|देशमुख निकिता अनिल
|शिवसेना
|
|सपकाळ अलका राजेंद्र
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|मोरे कोकिळा प्रमोद
|अपक्ष
|
ड
|श्रीकृष्ण गोविंदा वाघ
|अपक्ष
|
|विशाल गंगाराम पवार
|भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
|पाटील राजेंद्र झिपरू
|भारतीय जनता पार्टी
|पाटील गणेश भागवत
|अपक्ष
|ढाकणे दिनेश मधुकर
|अपक्ष
|सूर्यवंशी संग्रामसिंह सुरेश
|राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श.प.)
|सोनवणे महेश सुदाम
|अपक्ष
|गव्हाणे किरण शिवाजी
|अपक्ष