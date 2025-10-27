English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...तर नेपाळ श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही तरुणाईचा उद्रेक; सर्वात श्रीमंत आमदाराचा इशारा

Job News : रोजगार मिळाले नाही तर नेपाळप्रमाणे भारतातही तरुणाईचा उद्रेक; कोणी दिला इशारा? जाणून घ्या भारतातील तरुणाईपुढं नेमक्या कोणत्या अडचणी...   

सायली पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 11:03 AM IST
...तर नेपाळ श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही तरुणाईचा उद्रेक; सर्वात श्रीमंत आमदाराचा इशारा
Jalgaon news Minister Mangal Prabhat Lodha on indian youth not getting jobs and Govt To Provide Employment Training to many of them

Job News : जगभरात सध्या अनेक बड्या कंपन्यांकडून कर्मचारी कपात करण्यात येत असतानाच भारतातसुद्धा चित्र वेगळं नाही. देशात सध्या एक वर्ग नोकरी गमावण्याच्या भीतीत असून, दुसरा एक वर्ग असाही आहे, ज्या वर्गाच्या हाती नोकरीच नाही. थोडक्यात भारत हा विकसित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावरील एक देश असला तरीही या देशात बेरोगजारीची समस्या अद्यापही पूर्णपणे मिटली नसून आजही कित्येक युवा नोकरीच्या शोधात आहेत. शिक्षण असतानाही हाताशी नोकरी नाही असं म्हणणारे अनेकजण असून या संख्येत वाढ झाली तर या असंतोषाचा उद्रेक एके दिवशी होऊन देशात श्रीलंका आणि नेपाळसारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते असा इशारा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत आमदार आणि कॅबिनेट मंत्रीपदी असणाऱ्या नेत्यानं केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'रोजगार मिळाले नाहीत तर...'

'रोजगार मिळाले नाही तर पश्चिम बंगाल , श्रीलंका, नेपाळप्रमाणे भारतात देखील तरुणांचा उद्रेक होईल', असं वक्तव्य रोजगार उद्योजकता विभागाचे भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जळगावात केलं. 'रोजगारासाठीच भारतातील पश्चिम बंगाल असेल नेपाळ असेल किंवा श्रीलंका असेल या ठिकाणी मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या. इथं तरुणांनी रोजगारासाठी उद्रेक केल्याने मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या. आपल्या देशात देखील तरुणाची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे आपल्या देशात सुद्धा रोजगार दिले नाही तर उद्रेक होईल', असं भाजपाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : तुमच्या गृहनिर्माण सोसायटीचाही पुनर्विकास प्रतीक्षेत? HC ता मोठा निर्णय, आता सर्वच बदलणार... 

रोजगार उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते, यादरम्यान पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नानं उत्तरे देताना त्यांनी वक्तव्य केलं. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने त्यासाठी पत्रकारांनी देखील पुढाकार घ्यावा असे देखील ते म्हणाले. 

FAQ

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कोणते वक्तव्य केले आहे?
महाराष्ट्रातील रोजगार उद्योजकता विभागाचे मंत्री आणि भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले की, "रोजगार मिळाले नाहीत तर पश्चिम बंगाल, श्रीलंका किंवा नेपाळप्रमाणे भारतातही तरुणांचा उद्रेक होईल." 

हे वक्तव्य कोणत्या पार्श्वभूमीवर दिले गेले?
जगभरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपाती सुरू असतानाच भारतातही बेरोजगारीची समस्या गंभीर आहे. शिक्षित युवकांना नोकरी मिळत नसल्याने असंतोष वाढत आहे. 

हे वक्तव्य कुठे आणि कधी दिले गेले?
हे वक्तव्य जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान, पत्रकार परिषदेत दिले गेले. लोढा हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
jalgaonJalgaon newsMinister Mangal Prabhat LodhaMangal Prabhat Lodhaमराठी बातम्या

इतर बातम्या

27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान देशातील अनेक भागात बँका ब...

भारत