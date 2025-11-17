English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 17, 2025, 08:58 AM IST
चहाची तलप महागात पडली, जळगावात चहा प्यायला थांबलेल्या पोलिसांच्या डोळ्यांदेखतच दोन आरोपी....
वाल्मिक जोशी, झी मीडिया

Jalgaon News Today: जळगावमध्ये एक चक्रावून टाकणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींना कारागृहात घेऊन जात असताना रस्त्यात चहासाठी थांबलेल्या पोलिसांच्या तावडीतून दोन आरोपी फरार झाले आहेत. अमळनेर येथून नंदुरबारकडे दुचाकी चोरी करणाऱ्या चोरट्यांना कारागृहात घेऊन जात असताना ही घटना घडली आहे. फरार आरोपींचे नाव हिम्मत पावरा  आणि अंबालाल भुरट्या असं आहे. 

जळगाव मध्ये चहाची तलफ पोलिसांना चांगलीच महागात पडली असून तब्बल 24 मोटरसायकली चोरणाऱ्या आरोपींना नंदुरबार कारागृहात नेत असताना चहा पिण्यासाठी थांबलेल्या पोलिसांच्या तावडीतून दोन आरोपी पोलिसांना चकवा देऊन फरार झाले आहे. अमळनेर येथून नंदुरबारकडे आरोपींना घेऊन जात असताना दावडे गावाजवळ ही घटना घडली असून या घटनेनंतर फरार आरोपींच्या शोधासाठी अमळनेर धुळे व नंदुरबार पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर पोलिसांनी गेल्या काही दिवसापूर्वी तब्बल 24 मोटरसायकली चोरी करणारे अट्टल चोरटे अंबालाल खर्डे व हिम्मत पावरा या दोघांना नंदुरबार जिल्ह्यातील सात पिंपरी या डोंगर परिसरातून अटक केली होती. त्यांच्याकडून चोरी केलेल्या 24 मोटरसायकली अमळनेर पोलीससाठी जप्त केल्या होत्या या आरोपींची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते व न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. 

मात्र जळगाव कारागृहात मर्यादेपेक्षा अधिक बंदी असल्याने या दोन्हीही अट्टल दुचाकी चोरी करणाऱ्या आरोपींना नंदुरबार कारागृहात हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्यानुसार अमळनेर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी पोलीस वाहनाद्वारे या आरोपींना नंदुरबारकडे घेऊन जात असताना दावडे गावाजवळ असलेल्या एका चहाच्या दुकानावर चहा घेण्यासाठी थांबले मात्र त्याचवेळी या दोन्हीही अट्टल चोरट्यांनी रस्त्यालगत असलेल्या झाडांमध्ये पळ काढला.

FAQ 

प्रश्न १: जळगावमध्ये नेमकी कोणती चक्रावून टाकणारी घटना उघडकीस आली आहे?

उत्तर: अमळनेर येथून नंदुरबार कारागृहात घेऊन जात असताना, रस्त्यात चहासाठी थांबलेल्या पोलिसांच्या तावडीतून दोन आरोपी फरार झाले आहेत.

प्रश्न २: फरार झालेल्या आरोपींची नावे काय आहेत?

उत्तर: फरार आरोपींची नावे हिम्मत पावरा आणि अंबालाल खर्डे (लेखात 'अंबालाल भुरट्या' आणि 'अंबालाल खर्डे' असे दोन उल्लेख आहेत, पण ते एकाच व्यक्तीसाठी वापरले आहेत) अशी आहेत.

प्रश्न ३: हे आरोपी कोणत्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आले होते?

उत्तर: या दोन्ही आरोपींना जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर पोलिसांनी तब्बल २४ मोटरसायकली चोरल्याप्रकरणी अटक केली होती.

