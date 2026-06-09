/Tripple Accident ने महाराष्ट्र हादरला! एसटी अन् कारच्या धडकेत सापडलेल्या बाईकचा चुरडा; 6 जणांनी गमावले प्राण

Tripple Accident News: जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात एक विचित्र अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. मंगरूळ येथे हा विचित्र तिहेरी अपघात झाला असून अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांबरोबरच या मार्गावरुन जाणाऱ्या वाहनांमधील इतर प्रवासी अपघातग्रस्तांच्या मदतीला धावल्याचं दिसून आलं. मात्र अपघात झाला त्या ठिकाणावरील दृष्यं मन विचलित करणारी आहेत.
अमळनेर-धुळे रस्त्यावर मंगरूळच्या पुढे हॉटेल वृंदावन जवळ हा अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. या अपघातामध्ये कार, एसटी बस आणि मोटरसायकल अशा तीन वाहनांमध्ये अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात दुचाकीस्वार स्वारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबरच चार चाकीतील महिला आणि पुरुष अशा एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अपघात एवढा भयानक होता की मोटरसायकलचा अक्षरश: चुरडा झाला आहे. गावकरी , पोलीस आणि एसटी कर्मचाराऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. सर्व मृतदेह शवविच्छेदनसाठी ग्रामीण रुग्णालयात रवाना करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात यापूर्वीही अपघात झाले आहेत. 5 एप्रिल रोजी येथील जैतपीर गावाजवळ पिकअप व्हॅन उलटून भीषण अपघात झालेला. नवसासाठी जात असलेल्या भाविकांची पिकअप व्हॅन वेगात चालत असताना उलटली. वाहन पूर्णपणे पलटी झाल्याने या अपघातात 11 जण जखमी झालेले. अपघाताचा थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला.
वसईच्या सनसिटी परिसरात इंडिकेटर न देता अचानक स्कुटी आडवी घेतल्याने भीषण अपघात घडून वृद्ध दांपत्यासह दोन तरुण जखमी झाला. 8 जूनच्या रात्रीच्या सुमारास घडलेल्या या अपघातात वृद्ध दांपत्याने कोणताही इशारा न देता रस्त्याच्या मध्यभागी स्कुटी वळवल्याने मागून येणाऱ्या मोटरसायकलची जोरदार धडक बसली. या धडकेत मोटरसायकल चालक अमित आस्वेकर आणि त्याचा मित्र किरकोळ जखमी झाले, तर वृद्ध दांपत्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, वाहन चालवताना इंडिकेटरचा वापर व वाहतूक नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव करून देणारी ही घटना असून पोलिसांकडून अपघाताचा पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी वाहतुकीचे नियम पाळण्याचं आवाहन केलं आहे.