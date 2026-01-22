जळगावला यंदाही मिळणार महिला महापौर! 'या' नगरसेवकांच्या नावावर होणार शिक्कामोर्तब

Jalgoan Mayor : राज्यातील 29 महापालिकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. यातील निवडणुकीत जळगाव महापालिकेत सर्वाधिक जागा या भाजपच्या निवडून आल्या असून त्यांच्या उमेदवारांना 46 जागा मिळाल्या आहेत. त्यानंतर 22 जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाकडून महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाली. यात जळगाव महापालिकेचं (Jalgoan Municipal Corporation) महापौर पद हे ओबीसी जातीय प्रवर्गातील महिलेसाठी जाहीर झालंय. त्यानंतर आता ओबीसी महिला राखीव प्रवर्गातून भाजपकडून काही महिला नगरसेवकांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा आहे.
जळगाव महापालिकेच महापौर पद हे ओबीसी जातीय प्रवर्गातील महिलेसाठी जाहीर झालं आहे. अशातच आता ओबीसी महिला राखीव प्रवर्गातून भाजपकडून दीपमाला काळे, उज्वला बेंडाळे, विद्या सोनवणे, माधुरी बारी, वैशाली पाटील, रंजना वानखेडे, वंदना इंगळे आणि गायत्री राणे यांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा आहे.
यापैकी दीपमाला काळे, उज्वला बेंडाळे या चौथ्यांदा नागरसेविकपदी निवडून गेल्या आहेत. तेव्हा निष्ठावंत म्हणून त्यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. खुल्या प्रवर्गातून विजयी झालेल्या रंजना वानखेडे, वंदना इंगळे आणि गायत्री राणे या तिघांकडे ओबीसी प्रवर्गाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तर त्यांनाही संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे. तर वैशाली पाटील या पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या त्या बिनविरोध विजयी झाल्या होत्या भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांचे कट्टर समर्थक अमित पाटील यांच्या त्या पत्नी असल्याने त्यांनाही संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे.
ओबीसी महिला राखीव आरक्षण निघाल्याने गेल्या वेळी प्रमाणे यंदा देखील महापालिकेवर महापौरपदी महिलाच विराजमान होणार असून महापालिकेत महिलाराज पाहायला मिळणार आहे.
जळगाव महापालिकेत सर्वाधिक जागा या भाजपच्या निवडून आल्या असून त्यांच्या उमेदवारांना 46 जागा मिळाल्या आहेत. तर शिवसेनेला 22 जागा, शिवसेना UBT ला 5, अपक्ष १ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1 जागा मिळाली आहे. तर काँग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी (SP) , MIM यांना खातं उघडता आलेलं नाही.