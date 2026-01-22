English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जळगावला यंदाही मिळणार महिला महापौर! 'या' नगरसेवकांच्या नावावर होणार शिक्कामोर्तब

Jalgoan Mayor : जळगाव महापालिकेचं महापौर पद हे ओबीसी जातीय प्रवर्गातील महिलेसाठी जाहीर झालंय. त्यानंतर आता ओबीसी महिला राखीव प्रवर्गातून भाजपकडून काही महिला नगरसेवकांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 22, 2026, 03:48 PM IST
जळगावला यंदाही मिळणार महिला महापौर! 'या' नगरसेवकांच्या नावावर होणार शिक्कामोर्तब
Photo Credit - Social Media

Jalgoan Mayor : राज्यातील 29 महापालिकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. यातील निवडणुकीत जळगाव महापालिकेत सर्वाधिक जागा या भाजपच्या निवडून आल्या असून त्यांच्या उमेदवारांना 46 जागा मिळाल्या आहेत.  त्यानंतर 22 जानेवारी रोजी नगरविकास  विभागाकडून महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाली. यात जळगाव महापालिकेचं (Jalgoan Municipal Corporation) महापौर पद हे ओबीसी जातीय प्रवर्गातील महिलेसाठी जाहीर झालंय. त्यानंतर आता ओबीसी महिला राखीव प्रवर्गातून भाजपकडून काही महिला नगरसेवकांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'या' महिला नगरसेवकांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा : 

जळगाव महापालिकेच महापौर पद हे ओबीसी जातीय प्रवर्गातील महिलेसाठी जाहीर झालं आहे. अशातच आता ओबीसी महिला राखीव प्रवर्गातून भाजपकडून दीपमाला काळे, उज्वला बेंडाळे, विद्या सोनवणे, माधुरी बारी, वैशाली पाटील, रंजना वानखेडे, वंदना इंगळे आणि गायत्री राणे यांच्या नावाची महापौर पदासाठी चर्चा आहे. 

यापैकी दीपमाला काळे, उज्वला बेंडाळे या चौथ्यांदा नागरसेविकपदी निवडून गेल्या आहेत. तेव्हा निष्ठावंत म्हणून त्यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. खुल्या प्रवर्गातून विजयी झालेल्या रंजना वानखेडे, वंदना इंगळे आणि गायत्री राणे या तिघांकडे ओबीसी प्रवर्गाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तर त्यांनाही संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे.  तर वैशाली पाटील या पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या त्या बिनविरोध विजयी झाल्या होत्या भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांचे कट्टर समर्थक अमित पाटील यांच्या त्या पत्नी असल्याने त्यांनाही संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे. 

ओबीसी महिला राखीव आरक्षण निघाल्याने गेल्या वेळी प्रमाणे यंदा देखील महापालिकेवर महापौरपदी महिलाच विराजमान होणार असून महापालिकेत महिलाराज पाहायला मिळणार आहे.

जळगाव महापालिकेत सर्वाधिक जागा भाजपला : 

जळगाव महापालिकेत सर्वाधिक जागा या भाजपच्या निवडून आल्या असून त्यांच्या उमेदवारांना 46 जागा मिळाल्या आहेत. तर शिवसेनेला 22 जागा, शिवसेना UBT ला 5, अपक्ष १ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1 जागा मिळाली आहे. तर काँग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी (SP) , MIM यांना खातं उघडता आलेलं नाही. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
JalgoanJalgoan Municipal CorporationJalgoan Mayormarathi news

इतर बातम्या

काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भात मोठी बातमी; ठाणेकरांनो हे...

ठाणे