जालनाही ड्रग्सच्या जाळ्यात, नशेच्या गोळ्यांची सर्रास विक्री सुरु! पोलिसांनी केली कारवाई

जालना शहरामध्ये बंदी असलेल्या नशेच्या गोळ्यांची विक्री सुरू असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. आता या संदर्भात अशी माहिती समोर आली आहे की, शहरातील कदीम जालना पोलिसांना शहरात नशेच्या मात्र बंदी असलेल्या गोळ्यांची विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. या माहितीवरून पोलिसांनी अन्न आणि औषधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत सापळा रचला. शहरातील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या खाली हा सापळा रचण्यात आला. या सापळ्यात सय्यद सलमान सय्यद गफूर नावाच्या तरुणाची झाडाझडती घेण्यात आली. यावेळी त्याच्याजवळ अल्प्रा झोलम नावाच्या 325 गोळ्या आढळून आल्या. या गोळ्या पोलिसांनी जप्त करत सय्यद सलमान सय्यद गफूर याला ताब्यात घेतलंय.
विशेष म्हणजे अल्प्रा झोलम या गोळ्या विक्री करण्यासाठी बंदी आहे. तरीही या गोळ्यांची सर्रासपणे विक्री सुरु आहे. या गोळ्यांमुळे नशा येऊन लवकर झोप लागते तसंच सुस्ती येते. या नशेच्या गोळ्या शरिरावर विघातक परिणाम करणाऱ्या असल्यानं या गोळ्या विक्रीसाठी बंदी घालण्यात आलीये. दरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला तरुण ज्या व्यक्तीकडून या गोळ्या घेत होता तो फरार झालाय. सध्या पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. या गोळ्या विक्री करण्यामागे मोठं रॅकेट असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली असून पोलीस या अनुषंगानं तपास करत आहेत.
हे ही वाचा
अल्प्रा झोलम या बंदी असलेल्या गोळ्यांची शहरात विक्री सुरू असल्यानं एकच खळबळ उडालीय. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणातील फरार असलेल्या आरोपीला पकडण्यासाठी कंबर कसली असून हा आरोपी पकडल्यानंतरच शहरातील वेगवेगळ्या भागात होणाऱ्या नशेच्या गोळ्यांच्या विक्रीची माहिती समोर येणार आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात आले आहे की जुन्या जालनामध्ये नुतन वसाहतीमध्ये एक व्यक्ती बेकायदेशीरपणे नशेसाठी बटन गोळ्यांची विक्री करत होते.
बटन गोळ्यांची विक्री करत असल्याची माहिती खबरी दिल्यानंतर, खबऱ्यामार्फत पोलिसांना मिळाली आणि त्यानुसार पोलिसांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह या भागात छापा टाकला. या कारवाईमध्ये जुना जालन्यामधील बाबर गल्लीमध्ये राहणाऱ्या संशयीत सय्यद सलमान गफार याला पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या हाती लागलेला या गोळ्यांमध्ये हा प्रतिबंधित घटक आढळून आला असून तो नशेसाठी वापरला जातो.