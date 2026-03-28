मनाली सागवेकर | Updated: Mar 28, 2026, 02:54 PM IST
जास्तीचे डिझेल न दिल्याने पेट्रोल पंप चालकालाच बेदम मारहाण, घटनेचा Video सीसीटिव्हीत कैद

Jalna Breaking: जालन्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जास्तीचं डिझेल न दिल्याने एका वाहन चालकाने पेट्रोल पंप चालकाला आणि कर्मचाऱ्यालाही बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाबाबत दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिणामी भारतात मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅसची टंचाई जाणवत आहे. अशात सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. ज्यामुळे भीतीने नागरिक तास न् तास पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लावत गर्दी करत आहेत. अशात हा प्रकार घडल्याने खळबळ उडाली आहे.  

मारहाणीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद

दरम्यान, काल रात्री साडेनऊच्या सुमारास जालना तालुक्यातील वानडगाव येथील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल पंप चालकासह कर्मचाऱ्यांना दोन व्यक्तींनी एक हजार लिटर डिझेलची मागणी केली, सध्याची अभूतपूर्व टंचाई पाहता पेट्रोल पंप चालकाने 1 हजार लिटर डिझेल देण्यास नकार दिला. त्यामुळे दोन जणांनी या पेट्रोल पंप चालकासह कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली. राहुल उगले अस मारहाण झालेल्या पेट्रोल पंप चालकाचे नाव आहे .तर कृष्णा धुमाळ आणि विजय टापरे अशी मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहेत. ही मारहाणीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. 

 

मारहाण करणाऱ्या दोन जणांवर गुन्हा दाखल 

कृष्णा धुमाळ आणि विजय टापरे हे दोघं पेट्रोल पंप चालकांना मारहाण करत असताना जमावाने हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तरीही मारहाण सुरूच होती. या प्रकरणी तालुका जालना पोलीस ठाण्यात पंप चालकाने तक्रार दिली आहे. यानंतर,  पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी न्याय देण्याची मागणी या पेट्रोल पंप चालकाने पोलिसांकडे केली आहे. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. 

 

पेट्रोल डिझेलच्या तुटवड्याबाबत हिंगोलीतून मोठी अपडेट

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून हिंगोली जिल्ह्यातील पेट्रोल डिझेलच्या तुटवड्याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. पसरलेल्या अफवांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आता सावरली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीवर प्रशासनाने घातलेली मर्यादा मागे घेण्यात आली आहे. तसेच पेट्रोल पंपावर पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घाबरून न जाण्याचे आवाहन देण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंगोली करांना मात्र, मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

