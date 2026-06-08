जालनाचे लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाणला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी

Jalna News : कुंपणच शेत खातय ही म्हण तुम्ही ऐकली असेल. मात्र ही म्हण जालन्यातील एका प्रकरणाला तंतोतंत लागू आहे. नदीपात्रातून होणारा वाळू उपसा रोखण्यासाठी ज्या तहसीलदारांनी वाळू माफियांवर कारवाई करणे आवश्यक असते त्याच तहसीलदारांना वाळू माफियांकडून लाज घेताना अटक करण्यात आली आहे. वाळू उपसा करणाऱ्या पोकलेन मशीन, हायवा आणि अन्य वाहनांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जालन्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांना 6 लाख 40 हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने छत्रपती संभाजीनगर मधील सातारा परिसरात शनिवारी रात्री पकडले होते.
जालन्यातील अंबडचा तहसीलदार विजय चव्हाण यांना रविवारी न्यायालयात हजर केल्यानंतर 9 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केल्याची माहिती एसीबीने दिली. दरम्यान लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाण याच्या संपत्तीची खुली चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जालन्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी गोदावरी नदीपात्रातील वाळू माफियांकडून वाळू उपसा करण्यासाठी प्रतिदिवसाप्रमाणे आठ दिवसांसाठी 12 लाखांची मागणी केली होती. त्यापैकी 8 लाखांचा पहिला हप्ता वाळू तस्कराकडून स्वीकारला होता. त्यानंतर उर्वरित 4 लाख आणि वाळूची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक टिपरसाठी 50 हजाराप्रमाणे 3 लाखांची मागणी केली. त्यातील 6 लाख 40 हजार रुपये स्वीकारताना एसीबी पथकाने सातारा परिसरातील घराबाहेर रंगेहाथ पकडले.
लाच घेताना रंगेहात पकडल्यावर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या विरोधात सातारा ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्याचवेळी विजय चव्हाण यांच्या घराची झाडाझडती एसीबीच्या पथकाने केली. त्यामध्ये 1 लाख 8 हजार 800 रुपये रोख तसेच 8.8 तोळे सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने, महागडी आठ घड्याळ, लॅपटॉप जप्त केला. चव्हाण यास अटक केल्यानंतर पोलिस निरीक्षक समाधान कवडे यांनी रविवारी जिल्हा न्यायालयात हजर केले. तेव्हा त्यास 9 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केली.