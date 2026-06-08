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जालनाचे लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाणला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी

Jalna News : वाळू उपसा करणाऱ्या पोकलेन मशीन, हायवा आणि अन्य वाहनांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जालन्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांना 6 लाख 40 हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने छत्रपती संभाजीनगर मधील सातारा परिसरात शनिवारी रात्री पकडले होते. 

Published: Jun 08, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:11 AM IST
जालनाचे लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाणला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी

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