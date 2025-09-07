मुलीच्या प्रेमप्रकरणामुळं समाजात बदनामीची भीती; जन्मदात्या पित्याने लेकीला...

Jalna Crime News: जालन्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी एक घटना घडली आहे. जन्मदात्या बापानेच पोटच्या लेकीचा जीव घेतला आहे. वडिलांनी मुलीचा गळा आवळून खून केला आहे. इतकंच नव्हे तर नंतर मुलीच्या आत्महत्येचा स्वतःच बनाव रचला आहे. बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी येथील ही घटना असून आरोपी ताब्यात घेण्यात आले आहे.
मुलीच्या प्रेमप्रकरणाची कुणकुण लागताच वडिलांनी मुलीचा गळा आवळून खून करून मुलीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा बनाव रचल्याची घटना जालना जिल्ह्यात समोर आली आहे. या प्रकरणी बदनापूर पोलिसांनी आरोपी वडिलांना ताब्यात घेतलं आहे. बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी गावात ही घटना घडलीय. हरी जोगदंड असं पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचं नाव आहे.
बदनापूर पोलीस पेट्रोलिंगवर असताना अज्ञाताने दावलवाडी गावातील हरी जोगदंड यांच्या मुलीने गळफास घेतल्याची माहिती दिली. या माहितीवरून पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता मुलीने आत्महत्या केली नसून काहीतरी घातपात झाल्याचं समोर आलं. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असता मुलीचं एका तरुणासोबत प्रेमप्रकरण असल्याने समाजात बदनामी होईल या भीतीपोटी वडिलांनीच स्वतःच्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्याचं निष्पन्न झालं.
