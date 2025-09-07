English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुलीच्या प्रेमप्रकरणामुळं समाजात बदनामीची भीती; जन्मदात्या पित्याने लेकीला...

Jalna Crime News:  वडिलांनी केला मुलीचा गळा आवळून खून नंतर मुलीच्या आत्महत्येचा रचला बनाव. बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी येथील घटना असून आरोपी ताब्यात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 12:19 PM IST
मुलीच्या प्रेमप्रकरणामुळं समाजात बदनामीची भीती; जन्मदात्या पित्याने लेकीला...
Jalna crime News Father killed daughter over her love affair

Jalna Crime News: जालन्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी एक घटना घडली आहे. जन्मदात्या बापानेच पोटच्या लेकीचा जीव घेतला आहे. वडिलांनी  मुलीचा गळा आवळून खून केला आहे. इतकंच नव्हे तर नंतर मुलीच्या आत्महत्येचा स्वतःच बनाव रचला आहे. बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी येथील ही घटना असून आरोपी ताब्यात घेण्यात आले आहे. 

मुलीच्या प्रेमप्रकरणाची कुणकुण लागताच वडिलांनी मुलीचा गळा आवळून खून करून मुलीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा बनाव रचल्याची घटना जालना जिल्ह्यात समोर आली आहे. या प्रकरणी बदनापूर पोलिसांनी आरोपी वडिलांना ताब्यात घेतलं आहे. बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी गावात ही घटना घडलीय. हरी जोगदंड असं पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचं नाव आहे. 

बदनापूर पोलीस पेट्रोलिंगवर असताना अज्ञाताने दावलवाडी गावातील हरी जोगदंड यांच्या मुलीने गळफास घेतल्याची माहिती दिली. या माहितीवरून पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता मुलीने आत्महत्या केली नसून काहीतरी घातपात झाल्याचं समोर आलं. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असता मुलीचं एका तरुणासोबत प्रेमप्रकरण असल्याने समाजात बदनामी होईल या भीतीपोटी वडिलांनीच स्वतःच्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्याचं निष्पन्न झालं. 

FAQ

1) जालना येथे नेमकी काय घटना घडली?

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी गावात एका वडिलांनी आपल्या मुलीच्या प्रेमप्रकरणामुळे तिचा गळा आवळून खून केला आणि नंतर तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा बनाव रचला. ही घटना 5 सप्टेंबर 2025 रोजी उघडकीस आली.

2) या प्रकरणातील आरोपी कोण आहे?

आरोपीचे नाव हरी जोगदंड आहे. तो मृत मुलीचा वडील आहे आणि पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.

3) हा खून कशामुळे झाला?

मुलीचे एका तरुणासोबत प्रेमप्रकरण असल्याची माहिती वडिलांना मिळाली. समाजात बदनामी होण्याच्या भीतीपोटी वडिलांनी तिचा गळा आवळून खून केला.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
jalna crime newsजालना ताज्या बातम्याजालना आजच्या बातम्याjalna crime news todayjalna news today

