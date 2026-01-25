English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र बातम्या
Jalna Crime News: जालन्यातील गोळीबार प्रकरण वेगळ्याच वळणावर, मृतदेह घेऊन नातेवाईकांचा एसपी कार्यालयात ठिय्या

Jalna News: जालना शहरातील नूतन वसाहत परिसरात गोळ्या झाडून झालेल्या चरण रायमल यांच्या हत्येप्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. दरम्यान आरोपींना अटक झाली असली तरी खऱ्या सूत्रधारावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत, संतप्त नातेवाईकांनी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयात मृतदेह नेला, अन्...

प्रिती वेद | Updated: Jan 25, 2026, 09:50 AM IST
Jalna Latest News: जालना शहरातील एका धक्कायदायक हत्याप्रकरणाने संपूर्ण राज्याच्या नजरा वळल्या आहेत. शहरातील नूतन वसाहत परिसरात गोळ्या झाडून झालेल्या चरण रायमल यांच्या हत्याप्रकरणात आरोपिंना अटक झाली. दरम्यान कारवाई जलग गतीने होत नसल्याने नातेवाईक संतप्त झाले. यावेळी पोलिसांच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आरोपींना अटक झाली असली तरी खऱ्या सूत्रधारावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत संतप्त नातेवाईकांनी थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. मृतदेह घेऊन कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन झाल्याने परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. नंतरचा घटनाक्रम पहा...

नूतन वसाहत भागात काही दिवसांपूर्वी चरण रायमल यांच्यावर भररस्त्यात गोळीबार करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत दोन संशयितांना अटक केली. अजय आमलेकर आणि अमन धिल्लोड अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मात्र, ही हत्या केवळ या दोघांनीच केल्याचा दावा नातेवाईकांना मान्य नाही. त्यांच्या मते, या घटनेमागे अजून मोठे नियोजन असून त्याचा सूत्रधार अद्याप मोकाट आहे.

नातेवाईकांना जलद न्यायाची आस...
आरोपींना अटक होऊनही तपास अपुरा असल्याचा आरोप करत नातेवाईकांनी थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले. त्यांनी चरण रायमल यांचा मृतदेह कार्यालयासमोर ठेवून सुमारे 1.5 तास ठिय्या आंदोलन केले. जोपर्यंत या हत्येमागील मुख्य सूत्रधार समोर येत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा ठाम पवित्रा नातेवाईकांनी घेतला होता. यावेळी पोलिसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र कोणी पुरवले?
या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे गावठी पिस्तूल जालन्यात आले कुठून? गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र कोणी पुरवले? यावर अद्याप ठोस उत्तर मिळालेले नाही. नातेवाईकांनी शस्त्र पुरवठा करणाऱ्यावर स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, भररस्त्यात गोळीबार करून दहशत निर्माण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

पोलीस प्रशासनाची भूमिका
मृतदेह कार्यालयासमोर आल्यानंतर पोलीस प्रशासनावर मोठा दबाव आला. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी नातेवाईकांशी चर्चा केली. त्यांनी निष्पक्ष तपास केला जाईल, हत्येच्या मागील सर्व कड्या उलगडल्या जातील आणि शस्त्र पुरवठादारांवरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर नातेवाईकांनी आंदोलन मागे घेतले.

या संपूर्ण घटनेने जालना शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आरोपींवर कारवाई झाली असली तरी सूत्रधार आणि शस्त्र पुरवठ्याचा तपास पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. नातेवाईकांच्या मागण्या पूर्ण होतात का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

