Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • राजकारणात एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेल्यांना मित्र बनवले; महाराष्ट्रात नव्याने निर्णाम झालेली दुसरी महापालिका भाजपने काबीज केली

राजकारणात एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेल्यांना मित्र बनवले; महाराष्ट्रात नव्याने निर्णाम झालेली दुसरी महापालिका भाजपने काबीज केली

  Jalna Municipal Election Winner Candidates List:  पहिल्यांदाच निवडणूक झालेल्या जालना महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 08:16 PM IST
Jalna Municipal Election Winner Candidates List:​ : महापालिकेच्या निर्मितीनंतर जालन्यात पहिल्यांदाच महापालिकेसाठी निवडणूक झाली. महापालिका झाल्यावर पहिल्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली होती. जालना शहरात एकमेकांविरोधात उभे ठाकणारे आमदार अर्जुन खोतकर, कैलास गोरंट्याल हे आता प्रतिस्पर्धी राहिले नसून गोरंटयाल यांच्या भाजप प्रवेशामुळे महायुतीतील ते मित्र झालेत. जालनाची निवडणूक भाजपने स्वबलावर लढवली आणि दणदणीत विजय मिळवला. 

जालना महापालिकेत भाजपने 41 जागा जिंकल्या. शिवसेना शिंदे गट 12 जागांवर विजयी झाला आहे.  काँग्रेसने 9 जागा जिंकल्या आहेत. तर, MIM  2 आणि  अपक्ष एका जागेवर विजयी झाला आहे.   

जालना महानगर पालिकेत भाजप 41 जागेवर विजयी

प्रभाग क्रमांक १ विजयी उमेदवार.
भदनेकर कल्याण जगदीश, (भाजप)
ज्योति रवी सले. (भाजप)
दानवे सुशीला भास्करराव. (भाजप)
पदमा अजीत मानधानी (भाजप)
दानवे भास्करराव मुकुंदराव (भाजप)

प्रभाग क्रमांक 2 : विजयी उमेदवार

2 A: श्रध्दा दिपक साळवे – भाजप विजयी
2 B: पुजा योगेश भगत – शिवसेना विजयी
2 C: दिपक रविशंकर राठोड – शिवसेना विजयी
2 D: मजहर समर सय्यद – भाजप विजयी

प्रभाग क्रमांक 3 : विजयी उमेदवार

3 A: भगवान चादोंडे – भाजप विजयी
3 B: ऐश्वर्या आडेकर – भाजप विजयी
3 C: कपिल भुरेवाल – भाजप विजयी
3 D: पुनम स्वामी – भाजप विजयी

प्रभाग क्रमांक 4 विजयी मध्ये भाजप चे 3 आणि  काँग्रेसचा 1 उमेदवार विजयी...

1) कुरिल रुपा संजय भाजप 

2)फारुख सादिक तुंडीवाले काँग्रेस 

3)सखुबाई गुलाबराव पानबिसरे भाजप

4)संजय प्रभाकर पाखरे भाजप

प्रभाग क्रमांक 5 : विजयी उमेदवार
5 A: अक्षय गोरंट्याल – भाजप विजयी
5 B: अनिता खोडवे – भाजप विजयी
5 C: माया जोशी – भाजप विजयी
5 D: अजय भरतीया – भाजप विजयी

प्रभाग क्रमांक 6 विजयी उमेदवार.

गोरंट्याल संगिता कैलास. (भाजप)
प्रियंका रोहित भुरेवाल (भाजप)
विरेन्द्रकुमार अमरचंद धोका (भाजप)
संतोष गंगाराम माधोवाले (भाजप)

प्रभाग क्रमांक (७)विजयी उमेदवार
अ).कमलेश जगदिश खरे - शिवसेना

ब).पार्वताबाई महादेव देशमाने. - भाजप

क).स्नेहलता कामड - भाजप

ड).राजेश राऊत - भाजप

प्रभाग ८ मधील विजेते उमेदवार

अ- पूजा दिनेश भगत - शिवसेना 

ब - वर्षा वैजनाथ राऊत - भाजप 

क.रमेश गौरक्षक - भाजप

ड - दुर्गेश कठोठीवाले शिवसेना

प्रभाग क्रमांक 9 : विजयी उमेदवार.
9 A: मंगल गरदास – भाजप विजयी
9 B: संध्या देठे – भाजप विजयी
9 C: महावीर ढक्का– भाजप विजयी
9 D: विक्रांत ढक्का – भाजप विजयी

प्रभाग क्रमांक (10)विजयी उमेदवार
अ).आसिफ अन्सारी - काॅग्रेस

ब).अन्सारी फरहाना अब्दुल रऊफ. - कांग्रेस

क).इंगळे कार्तिका मनोज भाजप

ड)अमजत खान नवाब खान कांग्रेस

प्रभाग क्रमांक 11 विजयी उमेदवार.

इम्रान खान अमानुल्ला खान - काँग्रेस

अब्दुलसगीर अजीज शेख - शिवसेना

सायरा फकरुल्लाह खान - (AIMIM)

खान नगमाबी फेरोज खान -(AIMIM)

प्रभाग क्रमांक 12
सुनिल अशोक बोर्डे (अ) काँग्रेस

सौ. मयुरी दिनेश दैने (ब) काँग्रेस

रुबिणा मजिद पठाण (क) काँग्रेस

अनिल अशोक तिरुखे (ड) काँग्रेस

प्रभाग 13: विजयी उमेदवार 
1. भाग्यश्री जोगस: विजयी भाजप 
2. महेश निकम:  विजयी भाजप 
3. पांगारकर:  विजयी भाजप 
    4.  श्रीकांत पांगारकर: विजयी अपक्ष

प्रभाग क्रमांक 14 : विजयी उमेदवार
14 A: ॲड. सीमा खरात – भाजप विजयी
14 B: अशोक पांगारकर – भाजप विजयी
14 C: सुलोचना गोर्डे – भाजप विजयी
14 D: शशिकांत घुगे – भाजप विजयी

प्रभाग क्रमांक 15 विजयी उमेदवार
संजय पंढरीनाथ डुकरे , (शिवसेना)
सत्यभामा विजय जाधव (शिवसेना) 
अशोक मगनराव पवार (भाजप)
वंदना अरुण मगरे (भाजप)

प्रभाग क्रमांक १६ : विजयी उमेदवार
 A: निखिल रमेश पगारे – शिवसेना विजयी
 B: उषाबाई अशोक पांगारकर  – शिवसेना विजयी
 C: दर्शना विजय झोल – शिवसेना विजयी
D: अमोल प्रदिप सिंह ठाकूर – शिवसेना विजयी

