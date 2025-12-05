English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कापसाच्या शेतात गांजा, वाऱ्याने दुर्गंधी पसरली अन्...; महाराष्ट्रात कुठं घडलं 1 कोटींचं हे विचित्र प्रकरण?

Crime news Maharashtra : कपाशीच्या शेतात गांजा लावला अन् कोट्यवधींना विकणार इतक्यातच पोलिसांनी केला गेम. दुसऱ्या घटनेत गोवंशाच्या अवैध वाहतुकीचा पर्दाफाश...   

सायली पाटील | Updated: Dec 5, 2025, 08:54 AM IST
jalna news Ganja Marijuana planted in cotton field 1 crore worth being dried for sale seized

Jalna News : गांजाची शेती ऐकूनच डोळे चक्रावतात. महाराष्ट्रात एके ठिकाणी चक्क एका शेतात हा गांजा लावण्यात आला आणि तो विकण्यासाठीची तयारीसुद्धा करण्यात आली. पुढं नेमकं काय घडलं? याचा संपूर्ण घटनाक्रम पोलीस कारवाईनंतर समोर आला आहे. जालन्यातील अंबड पोलिसांनी धाड टाकून एक कोटी रुपये किंमतीचा गांजा जप्त केला आहे. शेतात लावलेल्या गांजाची काढणी करून तो सुकवण्यासाठी शेतात ठेवलेला असल्याची माहिती जालन्यातील अंबड पोलिसांना मिळाल्यानंतर या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी धाड टाकून सुमारे 1 कोटी रुपयांचा गांजा जप्त केला.

पोलीस तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कपाशीच्या शेतात हा गांजा लावण्यात आला होता. ही कारवाई जालना शहरातील दहशतवादविरोधी पथक आणि अंबड पोलिसांनी संयुक्तपणे केली. अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी शिवारात ही कारवाई झाली. यात एकूण 4 क्विंटल गांजा जप्त करण्यात आला. गांजा काढून तो सुकवण्यासाठी शेतात ठेवला होता. यामुळे दूरपर्यंत गांजाची दुर्गंधी पसरली होती. या ठिकाणाहून 60 वर्षीय ढवळीराम बारकू चरावंडे याला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास अंबड पोलीस करत आहेत.

जालन्यातून आणखी एक घटनादायक वृत्त समोर... 

तिथं शेतात गांजा लावल्याच्या घटनेची चर्चा असतानाच जालन्यातून आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. बदनापूर तालुक्यातील गेवराई बाजार येथून जालना शहराकडे कत्तलीसाठी गोवंशाची अवैध वाहतूक होत असल्याची माहिती काही गोरक्षकांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे हे वाहन पकडून पोलिसांना माहिती देऊन ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यात सात गोवंश आणि एक गाय आढळून आली आहे. या प्रकरणात चंदनझिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : सलग दोन दिवस उड्डाणं रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप अन् गोंधळ; अखेर Indigo ची पहिली प्रतिक्रिया... नेमकं काय झालं? सगळंच सांगितलं... 

गोवंश जालना शहरात कत्तलीसाठी आणला जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी पिकअपचा पाठलाग करून वाहन अडविले. गोरक्षकांनी वाहनचालकास जनावरांविषयी चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तर दिली. चंदनझिरा पोलिसांनी वाहन ताब्यात घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असून गोवंशांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करण्यात येऊन हा गोवंश शहरातील गोशाळेत सोडण्यात येणार आहे. अवैधरीत्या जनावरांची वाहतूक करत असताना आठवडाभरातील ही तिसरी कारवाई आहे, असे सांगितले. सततच्या कारवायांमुळे परिसरात गोवंश तस्करीचा प्रश्न पुन्हा गंभीररित्या डोकं वर काढताना दिसत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
marathwada newsmarathwada crime newsJalna newsganjamarijuana

