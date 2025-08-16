English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...म्हणून आंदोलकाच्या कंबरेत लाथ मारली, DYSP चं स्पष्टीकरण, म्हणाले 'महिला कर्मचाऱ्याच्या अंगावर...'

Jalna News : स्वातंत्र्यदिनी जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलीस अधिकाऱ्याने फिल्मी स्टाईलने आंदोलकाच्या कंबरेत लाथ घातली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर DYSP ने स्पष्टीकरण दिल आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 16, 2025, 09:29 AM IST
Jalna News : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री असणाऱ्या पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी एक विचित्र प्रकार घडला. पंकजा मुंडे यांचा ताफा अडवून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न एका आंदोलकाने केला. त्याला रोखण्यासाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असताना आंदोलकाच्या कमरेत DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी फिल्मी स्टाईलने लाथ घातल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात या घटनेवर अनेक संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर आता DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी या घटनेवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Jalna police viral video of officer kicking protester sparks public outrage dysp anant kulkarni clarification)

DYSP अनंत कुलकर्णी यांचं स्पष्टीकरण

DYSP अनंत कुलकर्णी म्हणालेत की, गोपाल चौधरी हे मागच्या काही दिवसांपासून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत. यावेळी पोलिसांनी त्यांची अनेकवेळा समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकं करून देखील 15 ऑगस्टला पंकजा मुंडे दौऱ्यात असताना त्यांनी अंगावर रॉकेल टाकून आत्मदहनाचा करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी पोलीस महिला कर्मचाऱ्याच्या अंगावर रॉकेल टाकलं म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचं पोलीस उपविभागीय अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी स्पष्टकरण दिलं आहे. 

काय आहे प्रकरण?

जालना शहरातील चौधरी कुटूंबातील सून ही लग्नानंतर घटस्फोट न घेता निघून गेली. एवढंच नाही तर तिने दुसरं लग्न ही केलं याची तक्रार कुटूंबातील पती गोपाळ आणि रमेश चौधरी यांनी पोलिसात केली होती. मात्र पोलिसांनी सुनेच्या उलट तक्रारीवरूनच चौधरी कुटुंबावर कौटुंबिक वादातून जालना शहरातील कदीम जालना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. याचं गुन्ह्यामुळे चौधरी कुटुंबानी गेल्या अनेक दिवसापासून सुनासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा म्हणून आंदोलनाचा पावित्र घेतला. मात्र कुणाचं दाद देत नसल्याने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे या जालना दौऱ्यावर असताना त्यांचा ताफा जात असताना चौधरी कुटुंबातील आंदोलकांने पंकजा यांचा ताफा अडवून निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी निवेदन देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेतलं.

त्याचवेळी आंदोलकांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जात असतानाच जालन्याच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी चक्क पाठीमागून येऊन ताब्यात घेतलं. यावेळी  DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी आंदोलकाच्या कंबरेत पाठीमागून धावत येत फिल्मी स्टाईल लाथ मारल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या सर्व प्रकारामुळे आंदोलकांप्रमाणेच सामान्यांमध्येही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

FAQ

1. जालना येथे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त कोणता कार्यक्रम झाला?

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम झाला.

2. या कार्यक्रमादरम्यान कोणता विचित्र प्रकार घडला?

पंकजा मुंडे यांचा ताफा अडवून गोपाल चौधरी नावाच्या आंदोलकाने अंगावर रॉकेल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्याला रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं, यावेळी DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी आंदोलकाच्या कमरेत लाथ मारली, जी घटना व्हायरल झाली.

3. DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी या घटनेवर काय स्पष्टीकरण दिलं?

DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, गोपाल चौधरी गेल्या काही दिवसांपासून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत होते. त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्या दौऱ्यादरम्यान आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्यावर रॉकेल टाकलं, म्हणून बळाचा वापर करून त्यांना ताब्यात घेतलं.

4. या प्रकरणाचं मूळ कारण काय आहे?

चौधरी कुटुंबातील सून लग्नानंतर घटस्फोट न घेता निघून गेली आणि तिने दुसरं लग्न केलं. याबाबत गोपाल आणि रमेश चौधरी यांनी पोलिसांत तक्रार केली, पण पोलिसांनी सुनेच्या तक्रारीवरून चौधरी कुटुंबावरच कौटुंबिक वादाचा गुन्हा दाखल केला. यामुळे चौधरी कुटुंबाने सुनेच्या आणि तिच्या नातेवाईकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

