Marathi News
उपोषणकर्त्या तरुणाच्या पार्श्वभागावर लाथ मारणाऱ्या DYSP अनंत कुलकर्णींवर काय कारवाई झाली? जाणून घ्या अपडेट!

Action On DYSP Anant Kulkarni: जालन्यात स्वातंत्र्यदिनी आंदोलन करणाऱ्या इसमाची नेमकी मागणी काय होती? डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांच्यावर काय कारवाई झाली? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 17, 2025, 04:22 PM IST
उपोषणकर्त्या तरुणाच्या पार्श्वभागावर लाथ मारणाऱ्या DYSP अनंत कुलकर्णींवर काय कारवाई झाली? जाणून घ्या अपडेट!
जालना डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी

Action On DYSP Anant Kulkarni: स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका गंभीर घटनेची नोंद झाली. येथे उपोषण करणाऱ्या चौधरी नावाच्या तरुणाला DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी लाथ मारल्याचा व्हिडीओ समाज माध्यमांतून समोर आला. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून सामाजिक स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त होतोय. पण या आंदोलनकर्त्याची नेमकी मागणी काय होती? डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांच्यावर काय कारवाई झाली? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

काय घडली नेमकी घटना?

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे जालन्यात आल्या होत्या. या वेळी गोपल चौधरी यांनी कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. चौधरी नावाचा तरुण आपल्या कुटुंबासह पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, बंदोबस्तावरील पोलिसांनी त्यांना अडवले, आणि याच वेळी DYSP कुलकर्णी यांनी तरुणाला लाथ मारल्याचा आरोप आहे.

तरुणाची नेमकी मागणी काय होती?

गोपाल चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी जमीन आणि आर्थिक मदतीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते.  त्यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासकीय मदत मिळावी. त्यांना पालकमंत्र्यांशी थेट संवाद साधायचा होता, परंतु त्यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या दोघांनी कौटुंबिक वादातून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता पण  पोलीस आरोपींना सहकार्य करत असून फिर्यादीना त्रास देत आहे असा आरोप करत अमित चौधरी आणि गोपाल रमेश चौधरी यांनी केला होता. याच कारणामुळे आपण गेल्या महिन्याभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

DYSP कुलकर्णीं वादात

उपोषणस्थळी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेले DYSP कुलकर्णी यांनी परिस्थिती हाताळताना आक्रमकपणा दाखवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रत्यक्षदर्शीं आणि व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओनुसार, चौधरी यांनी पालकमंत्र्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा DYSP कुलकर्णींनी त्यांना लाथ मारून अडवले. या घटनेने उपस्थितांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले.

सोशल मीडियात संताप 

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने पसरला. यानंतर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जनतेच्या कमरेत लाथा मारणे हे योग्य नाही.” ही घटना पोलिसांच्या ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’शी विसंगत असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केले. 

डीवायएसपी कुलकर्णींवर काय कारवाई झाली?

या प्रकरणी चौधरी कुटुंबीयांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली आहे. स्थानिक प्रशासनाने या घटनेची चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले. असे असले तरी अद्याप डीवायएसपी कुलकर्णी यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. ही घटना सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय बनली असून, पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. सोशल मीडियात राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करुन अनेक पोस्ट लिहिल्या जात आहेत. ही घटना स्वातंत्र्यदिनासारख्या महत्त्वाच्या दिवशी घडल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे

FAQ 

१. जालना येथे १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नेमके काय घडले?

उत्तर: १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चौधरी नावाच्या तरुणाने आपल्या कुटुंबासह उपोषण सुरू केले होते. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना भेटण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, बंदोबस्तावरील पोलिसांनी त्यांना अडवले, आणि याच वेळी DYSP कुलकर्णी यांनी चौधरी यांना लाथ मारल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला आणि सामाजिक संताप व्यक्त झाला.

२. चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांची मागणी काय होती?

उत्तर: चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी जमीन हक्क आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासकीय मदत मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यांना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी थेट संवाद साधून आपल्या तक्रारी मांडायच्या होत्या. या मागण्यांसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते, परंतु त्यांना मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले.

३. या घटनेनंतर काय कारवाई झाली आणि समाजाची प्रतिक्रिया काय होती?

उत्तर: या घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले, परंतु DYSP कुलकर्णी यांच्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. चौधरी कुटुंबीयांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावर ही घटना निषेधार्ह ठरवत पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

