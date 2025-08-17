उपोषणकर्त्या तरुणाच्या पार्श्वभागावर लाथ मारणाऱ्या DYSP अनंत कुलकर्णींवर काय कारवाई झाली? जाणून घ्या अपडेट!

Action On DYSP Anant Kulkarni: स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका गंभीर घटनेची नोंद झाली. येथे उपोषण करणाऱ्या चौधरी नावाच्या तरुणाला DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी लाथ मारल्याचा व्हिडीओ समाज माध्यमांतून समोर आला. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून सामाजिक स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त होतोय. पण या आंदोलनकर्त्याची नेमकी मागणी काय होती? डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांच्यावर काय कारवाई झाली? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे जालन्यात आल्या होत्या. या वेळी गोपल चौधरी यांनी कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. चौधरी नावाचा तरुण आपल्या कुटुंबासह पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, बंदोबस्तावरील पोलिसांनी त्यांना अडवले, आणि याच वेळी DYSP कुलकर्णी यांनी तरुणाला लाथ मारल्याचा आरोप आहे.
गोपाल चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी जमीन आणि आर्थिक मदतीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासकीय मदत मिळावी. त्यांना पालकमंत्र्यांशी थेट संवाद साधायचा होता, परंतु त्यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या दोघांनी कौटुंबिक वादातून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता पण पोलीस आरोपींना सहकार्य करत असून फिर्यादीना त्रास देत आहे असा आरोप करत अमित चौधरी आणि गोपाल रमेश चौधरी यांनी केला होता. याच कारणामुळे आपण गेल्या महिन्याभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपोषणस्थळी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेले DYSP कुलकर्णी यांनी परिस्थिती हाताळताना आक्रमकपणा दाखवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रत्यक्षदर्शीं आणि व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओनुसार, चौधरी यांनी पालकमंत्र्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा DYSP कुलकर्णींनी त्यांना लाथ मारून अडवले. या घटनेने उपस्थितांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले.
या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने पसरला. यानंतर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जनतेच्या कमरेत लाथा मारणे हे योग्य नाही.” ही घटना पोलिसांच्या ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’शी विसंगत असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केले.
या प्रकरणी चौधरी कुटुंबीयांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली आहे. स्थानिक प्रशासनाने या घटनेची चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले. असे असले तरी अद्याप डीवायएसपी कुलकर्णी यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. ही घटना सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय बनली असून, पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. सोशल मीडियात राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करुन अनेक पोस्ट लिहिल्या जात आहेत. ही घटना स्वातंत्र्यदिनासारख्या महत्त्वाच्या दिवशी घडल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे
