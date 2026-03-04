जामखेड शहरात गोळीबार, कुख्यात गुंड सागर मोहळकरवर 7 राउंड फायर!

Jamkhed Crime: जामखेड शहरातील न्युरानी काँलनी परिसरात सायंकाळी सात साडेसात वाजता एक धक्कादायक घटना घडली. मोटारसायकलवर आलेल्या अज्ञात हल्लेखोराने कुख्यात गुंड सागर मोहळकरवर गोळीबार केला. हल्लेखोराने एकूण 7 राऊंड फायर केले, त्यापैकी 4 गोळ्या मोहळकरच्या अंगात लागल्या. या गोळीबारामुळे मोहळकर गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आणि लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सागर मोहळकर हा जामखेड परिसरातील कुख्यात गुंड आहे. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे त्याची मोठी दहशत होती. तो नशेच्या आहारी गेलेला असून, नुकताच नाशिक मध्यवर्ती कारागृहातून जामीनावर बाहेर आला होता. 307 गुन्ह्याच्या प्रकरणात जामखेड पोलिसांनी त्याला नाशिक जेलमध्ये पाठवले होते. दोन दिवसांपूर्वीच त्याच्या वडिलांनी जामखेड पोलिस स्टेशनमध्ये त्याच्या विरोधात एनसी (नॉन-कॉग्निझेबल) तक्रार दाखल केली होती. मोहळकरच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे या हल्ल्यामागे जुनी वैमनस्य किंवा गुन्हेगारी संघर्ष असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हल्लेखोर मोटारसायकलवरून आला आणि अचानक गोळीबार सुरू केला. मोहळकरला लक्ष्य करून सात राऊंड फायर करण्यात आले. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, चार गोळ्या त्याच्या अंगात शिरल्या, ज्यामुळे त्याची स्थिती गंभीर आहे. हल्लेखोर फरार झाला असून, पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या मदतीने त्याचा शोध घेत आहेत. या घटनेने जामखेडमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
गोळीबारानंतर जामखेड पोलिसांनी तातडीने मोहळकरला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे प्राथमिक उपचार करून त्याला शहरातील खाजगी दवाखान्यात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी चार गोळ्या अंगात असल्याचे सांगितले, त्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्याला अहमदनगरला रेफर करण्यात आले. दवाखान्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती, ज्यामुळे पोलिसांना गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले.
या घटनेमुळे जामखेड आणि आसपासच्या परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. लोकांमध्ये दहशत पसरली असून, गुन्हेगारी वाढण्याच्या भीतीने चर्चा सुरू आहेत. जामखेड पोलिस स्टेशनचे अधिकारी घटनेचा तपास करत आहेत. हल्लेखोराची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.