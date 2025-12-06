लग्नाचा तगादा लावल्याने जामखेडमध्ये नर्तिकेची आत्महत्या?, रोहित पवारांच्या ट्विटने नवा ट्विस्ट!

Jamkhed Suicide: अहिल्यानगरच्या जामखेडमध्ये कला केंद्रात नाचणाऱ्या एका नर्तिकेने गळफास घेऊन आत्महत्या केलीय. खर्डा रोडवरील साई लॉजमध्ये गळफास लावलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळला आहे. दरम्यान या आत्महत्येचं राजकीय कनेक्शन असल्याचं बोललं जातंय.राजकीय नेत्याने लग्नासाठी तगादा लावल्याने तिने जीवन संपवल्याचा आरोप होतोय. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
अहिल्यानगरच्या जामखेडमध्ये कला केंद्रात नाचणा-या एका नर्तिकेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.दीपाली पाटील असं या नर्तिकेचं नाव आहे.खर्डा रोडवरील साई लॉजमध्ये गळफास लावून तिने आपलं जीवन संपवलंय. दीपाली पाटील ही मूळची कल्याणची आहे.ती काही मैत्रिणींसोबत तपनेश्वर भागात राहत होती.
सकाळी बाजारात जाऊन येते असे सांगून ती बाहेर पडली.परंतु अनेक तास उलटूनही ती परत न आल्याने मैत्रिणींनी पोलिसांत तक्रार केली.त्यानंतर तिचा मृतदेह एका लॉजमध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडला.या प्रकरणी पोलिसांनी संदीप गायकवाड नावाच्या व्यक्तीला अटक केलीय.संदीपने लग्नाचा तगादा लावल्याने दीपालीने जीवन संपवल्याचा आरोप तिच्या आईने केली आहे.
5 डिसेंबर रोजी नर्तिका दीपाली पाटीलची आत्महत्या झाली.जामखेडमधील एका कलाकेंद्रात ती काम करत होती.दीपाली पाटील ही मूळची कल्याणची होती. ती मैत्रिणींसोबत जामखेडमधील तपनेश्वर भागात राहत होती. सकाळी बाजारात जाऊन येते असे सांगून ती बाहेर पडली. परंतु अनेक तास उलटूनही परत न आल्याने मैत्रिणींकडून शोधाशोध सुरु झाला.
रिक्षा चालकाने दीपालीला साई लॉजमध्ये सोडल्याचे सांगितलं. मैत्रिणी लॉजवर गेल्या तेव्हा तिथे मृतदेह आढळला. दीपालीच्या आईच्या तक्रारीनंतर संदीप गायकवाडवर गुन्हा दाखल झाला. संदीपने लग्नाचा तगादा लावल्याने दीपालीने आत्महत्या केल्याचा आरोप आईने केलाय. संदीप गायकवाड भाजपशी संबंधित असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय. दरम्यान लॉजवरील सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी कुटुंबियांनी केलीय.
दरम्यान आत्महत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेला संदीप गायकवाड भाजपशी संबंधित असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केलाय. अखेर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जामखेड पोलीस ठाण्यात संदीप गायकवाड याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा तोच आरोपी आहे ज्याच्या पत्नीला भाजपने नगरसेवक पदाची उमेदवारी दिली आहे.
स्वतःचं लग्न झालं असतानाही एका नर्तिकेवर लग्न करण्यासाठी दबाव आणल्यामुळं तिच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ या आरोपीमुळे आली. या घटनेमुळे भाजपचा खरा चेहरा पुढं आला आणि असे अनेक नमुने आहेत ज्यांना भाजपने नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवारी दिली. हिच आहे #party_with_difference भाजपा.आता कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आत्महत्या केलेल्या महिलेला न्याय मिळवून द्यावा. एका महिलेला न्याय मिळावा म्हणून आमचंही या गुन्ह्याच्या तपासाकडे बारकाईने लक्ष राहील.
दीपाली पाटीलच्या आत्महत्येवरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर निशाणा साधलाय. तसेच महाराष्ट्र महिलांसाठी सुरक्षित राहिला नसल्याचा घणाघात केलाय...तर दोषी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याला सोडणार नसल्याचं चित्रा वाघ यांनी स्पष्ट केलंय.
जामखेडमधील नर्तिकेच्या आत्महत्येमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.त्यातच आत्महत्येचं राजकीय कनेक्शनच्या चर्चामुळे वातावरण चांगलंच तापलंय.आमदार रोहित पवारांनी थेट भाजपवर निशाणा साधलाय.त्यामुळे जामखेडच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.आता पोलीस तपासातून काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
उत्तर: ५ डिसेंबर २०२५ रोजी दीपाली पाटील (मूळ कल्याणची) या जामखेडमधील एका कला केंद्रात नाचणाऱ्या नर्तिकेने खर्डा रोडवरील साई लॉजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी “बाजारात जाऊन येते” असे सांगून त्या बाहेर पडल्या होत्या. अनेक तास परत न आल्याने मैत्रिणींनी पोलिसांत तक्रार केली आणि नंतर लॉजमधून मृतदेह सापडला.
उत्तर: दीपालीच्या आईच्या तक्रारीनुसार संदीप गायकवाड या विवाहित व्यक्तीने लग्नाचा सतत तगादा लावल्याने दीपालीने हे टोकाचे पाऊल उचलले. जामखेड पोलिसांनी संदीप गायकवाड याला अटक केली असून त्याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा (भादवि कलम ३०६) 구न्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुटुंबियांनी लॉजचा सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली आहे.
उत्तर: अटकेतील संदीप गायकवाड हा भाजपशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्या पत्नीला भाजपने नगरसेवक पदाची उमेदवारी दिली होती. याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आणि म्हणाले, “विवाहित असूनही नर्तिकेवर लग्नाचा दबाव – हाच भाजपचा #PartyWithDifference चेहरा आहे.” तर भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी म्हटले की, “दोषी कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याला सोडणार नाही, महिलेला न्याय मिळालाच पाहिजे.” प्रकरणामुळे जामखेडचे राजकीय वातावरण तापले असून पोलिस तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.