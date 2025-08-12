Janmashtami Holiday 2025: जन्माष्टमीची सुट्टी कधी? 'या' राज्यात सलग 3 दिवस शाळा बंद!

Janmashtami Holiday 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी म्हणजे भगवान विष्णूंचा आठवा अवतार मानल्या जाणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवसाचा उत्सव. देशभरात 16 ऑगस्ट 2025 रोजी शनिवारी साजरा होणार आहे. हा सण भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला साजरा केला जातो, जो हिंदू पंचांगानुसार ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात येतो. मथुरा आणि वृंदावन येथे हा सण विशेष उत्साहाने साजरा होतो, जिथे मंदिरांमध्ये भक्तिगीत, रासलीला आणि दहीहंडी यांसारख्या परंपरांचे आयोजन केले जाते. देशभरात भक्त उपवास, भजन-कीर्तन आणि मध्यरात्री निशिता पूजा करतात, कारण श्रीकृष्णाचा जन्म मध्यरात्री झाला असे मानले जाते. पण जन्माष्टमीमुळे शाळांना सलग तीन सुट्टी मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
जन्माष्टमीला अनेक राज्यांमध्ये सरकारी सुट्टी जाहीर केली जाते, ज्यामुळे शाळा, महाविद्यालये, बँका आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतात. यंदा 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन आणि 17 ऑगस्टला रविवार असल्याने, 16 ऑगस्टला सुट्टी असणाऱ्या राज्यांमध्ये तीन दिवसांचा लांब वीकेंड मिळेल. सुट्टी जाहीर करणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडू, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि मेघालय यांचा समावेश आहे. या राज्यांमधील प्रमुख शहरांमध्ये, जसे की अहमदाबाद, लखनऊ, जयपूर, पटना, कोलकाता, रायपूर, शिलॉंग आणि शिमला येथेही अधिकृत सुट्टी आणि उत्सव साजरे होतील.
काही राज्यांमध्ये जन्माष्टमीला सरकारी सुट्टी जाहीर केली जात नाही, त्यामुळे शाळा, कार्यालये आणि बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतात. यामध्ये त्रिपुरा, मिझोरम, कर्नाटक, आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, केरळ, नागालँड, गोवा आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागांचा समावेश आहे. या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, परंतु ते लहान प्रमाणात असतात आणि सहभाग वैयक्तिक निवडीवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, मुंबई, बेंगळुरू, भोपाळ, गोवा, कोची, आगर्तळा, कोहिमा आणि दिल्ली येथे नियमित कामकाज सुरू राहील.
यंदा जन्माष्टमी 16 ऑगस्टला शनिवारी आहे, जी स्वातंत्र्य दिनानंतर (15 ऑगस्ट, शुक्रवार) आणि रविवार (17 ऑगस्ट) च्या आधी येत आहे. ज्या राज्यांमध्ये जन्माष्टमीला सुट्टी आहे, तिथे विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सलग तीन दिवसांचा सुट्टी मिळेल. हा लांब वीकेंड विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाची योजना आखण्यासाठी किंवा कुटुंबासोबत उत्सव साजरा करण्यासाठी उत्तम संधी आहे. तथापि, स्थानिक प्रशासनाच्या अंतिम अधिसूचनेनुसार अवकाशाची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
जन्माष्टमीच्या अवकाशाबाबत अनेकदा गोंधळ होतो, कारण भारतात सुट्टीची घोषणा केंद्र सरकारऐवजी राज्य सरकार करते. यामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमधील सुट्टी स्थानिक परंपरा आणि प्रशासकीय धोरणांवर अवलंबून असतो. विद्यार्थी आणि पालकांनी आपल्या शाळा किंवा कार्यालयांशी संपर्क साधून अवकाशाची खात्री करावी. जन्माष्टमीचा सण भक्ती, उपवास, दहीहंडी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा होतो, आणि लांब वीकेंडमुळे भक्तांना मथुरा-वृंदावनसारख्या ठिकाणी भेट देण्याची किंवा घरी उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळेल. सुट्ट्यांबाबत शाळांकडून तुम्हाला अधिकृत माहिती मिळू शकणार आहे.