Bhiklya Dhinda: आदिवासी कलेचा दिपस्तंभ, तारपाच्या सुरांनी जिंकली दुनिया, भिकल्या धिंडा यांचा पद्मश्रीने गौरव

Bhiklya Ladkya Dhinda: पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात वसलेल्या वाळवंडा या अतिशय दुर्गम भागात राहणाऱ्या भिकल्या धिंडा यांना आज पद्म पुरस्कार जाहीर झाला. आदिवासी संस्कृतीत खोलवर रुजलेले तारपा हे पारंपरिक वाद्य आणि त्यावर आधारित नृत्य जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचे मोठे काम त्यांनी केले आहे. कोणतेही औपचारिक शिक्षण नसतानाही आपल्या कलेच्या बळावर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण केली. आता त्यांच्या या प्रदीर्घ आणि निष्ठावान कलासाधनेची दखल घेत भारत सरकारकडून त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. या बातमीमुळे केवळ त्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण आदिवासी समाजाचे मान उंचावले आहे.
भिकल्या धिंडा यांचा जीवनप्रवास संघर्ष, मेहनत आणि परंपरेशी असलेल्या नात्याची प्रेरणादायी कथा सांगतो. लहानशा गावातून सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास आज राष्ट्रीय सन्मानापर्यंत पोहोचला आहे. वयाच्या 92 व्या वर्षीही त्यांच्या डोळ्यांत आणि हातांत तारपावरील प्रेम तितकेच जिवंत आहे.
तारपा कलेचा आयुष्यभराचा प्रवास
भिकल्या धिंडा यांना अवघ्या 12 व्या वर्षी तारपा वाद्याची ओढ लागली. जंगल, डोंगर आणि गावकुसाबाहेरील मोकळ्या जागेत त्यांनी ही कला आत्मसात केली. गेल्या 80 हून अधिक वर्षांपासून ते सातत्याने तारपा वाजवत असून, अनेक ठिकाणी आदिवासी नृत्य आणि संगीत सादर करत आहेत. त्यांच्या कलेतून केवळ मनोरंजन नाही, तर आदिवासी जीवनशैली, निसर्गाशी असलेले नाते आणि सांस्कृतिक ओळख दिसून येते.
देशातच नव्हे तर परदेशातही त्यांनी तारपा नृत्य सादर करून आदिवासी कलेचा ठसा उमटवला. मोठ्या शहरांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठापर्यंत पोहोचताना त्यांनी कधीही आपल्या मूळ परंपरेशी तडजोड केली नाही. म्हणूनच आज त्यांना शेकडो पुरस्कार मिळाले असले तरी पद्मश्रीसारखा सन्मान त्यांच्या आयुष्यात विशेष मानाचा ठरतो.
कुटुंबाचा आनंद आणि पुढील पिढ्यांना संदेश
पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर भिकल्या धिंडा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद स्पष्ट दिसत आहे. या सन्मानामुळे त्यांच्या कलेला नवी ओळख मिळाली असून, वाळवंडासारख्या दुर्गम भागातील कलाकारही देशपातळीवर पोहोचू शकतात, हा विश्वास बळकट झाला आहे.
या प्रसंगी भिकल्या धिंडा यांनी तारपा हेच आपले दैवत असल्याची भावना व्यक्त केली. येणाऱ्या पिढ्यांनीही ही परंपरा जपावी, शिकावी आणि पुढे न्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या शब्दांमधून केवळ अनुभव नाही, तर संस्कृती टिकवण्याची जबाबदारीही दिसून येते. भिकल्या धिंडा यांचा पद्मश्री सन्मान हा आदिवासी कलेच्या गौरवाचा क्षण ठरत आहे.