'मी तुमच्यासमोर नाही तर कोणासमोर रडू?' जय पवारांचा बारामतीकरांना सवाल; 'दादा असते तर रात्रीच..'

Jay Pawar Speech In Baramati: बारामती विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली असून या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी अपघाती निधन झाल्याने रिक्त झालेल्या या जागेवर पोटनिवडणूक होत असतानाच बारामतीमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळाव्यामध्ये जय पवार यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूचा संदर्भ देत भावनिक भाषण केलं.
"ही बारामती दादांची आहे. तुमच्यामुळे दादा होते. 28 ला मी थोडसं रडलो. पण हे दादांचं रक्त असून शेवटपर्यंत थांबणार नाही," असं जय पवारांनी भाषणात म्हटलं आहे. बोलता बोलता भावूक झालेल्या जय पवारांना पाहून, 'दादा रडू नका,' असं म्हटलं. यावर उत्तर देताना जय पवारांनी, "मी तुमच्यासमोर नाही तर कोणासमोर रडू?" असा सवाल केला. "दादा आपल्यात नसतील पण दाद आपल्या हृदयात आहेत. निवडणूक लढण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे. बारमतीकरांनी ठरवलेलं आहे. बारामतीत विकास कामं दिसत आहेत ती सारी दादांमुळे झाली आहेत. साहेबांमुळे झाली आहेत. बारामतीत संपूर्ण पवार कुटुंबाने मिळून कामं केलं आहेत," असंही म्हटलं.
बारामतीत झालेल्या अवकाळी पावसानंतरच्या पहाणीदरम्यानचा अनुभवही जय पवारांनी सांगितला. "मी आज पहाणीसाठी गेलो होतो. तिथं काहीजण म्हणाले, दादा असते तर रात्रीच करुन टाकलं असतं. मी नवीन आहे. मी हळूहळू करेल. शिकतोय मी. अनेक विकास कामं सध्या सुरु आहेत. दादांनी नियोजन करुन ठेवलेली कामं होती. दुर्देवाने ते आपल्याला सोडून गेले. दादांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी मला तुमच्या सगळ्यांची गजर आहे," अशी भावनिक साद जय पवारांनी घातली.
आपल्याला एमआयडीसी वाढवायची आहे. 28 जानेवारी हा आपल्यासाठी काळा दिवस होता. मला अजूनही विश्वास बसत नाही. कधी कधी वाटतं, दादा आता दौऱ्यावरुन परत येतील. त्यांचा फोन येईल. मला तुमच्या सगळ्यांमध्ये दादा दिसतात," असंही जय पवार म्हणाले.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाची आज सकाळी पाहणी केली. "अचानक झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.अशा कठीण काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना दिलासा देणे हे माझे आद्य कर्तव्य आहे," अशा भावना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केल्या. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, "शेतकरी नेहमीच विविध संकटांनी पिचलेला असतो. त्यातच या नैसर्गिक आपत्तीने त्याचे कंबरडे मोडले आहे. झालेल्या नुकसानीचे गांभीर्य ओळखून, शासनाकडून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आणि त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. या संकटकाळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत."