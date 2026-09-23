गणपती दर्शनाला गेलेल्या जय पवारांना अचानक रडू आलं, असं काय होतं देखाव्यात?

पुण्यातील आंबेगाव परिसरात गणेशोत्सवानिमित्त उभारण्यात आलेल्या ‘अजित सृष्टी’ या देखाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांनी भेट दिली. वडील अजित पवार यांच्या कार्याच्या आणि आठवणींच्या आधारे साकारलेला हा देखावा पाहताना जय पवार भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. या भेटीदरम्यान पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या आवाजातील भाषण सुरू होते. त्यातील “आई अजून रडत असते का? तिला सांगा रडू नको म्हणून...” हे शब्द जय पवार यांच्या कानावर पडले. वडिलांचा आवाज ऐकताच ते काही क्षण भावुक झाले. त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आणि त्यांनी डोळे पुसत श्री गणेशाची आरती केली.
मंगळवारी, 22 सप्टेंबर रोजी जय पवार यांनी कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर आंबेगावातील या देखाव्याला भेट दिली. स्थानिक कार्यकर्ते युवराज बेलदरे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त हा देखावा उभारला आहे. ‘अजित सृष्टी’च्या माध्यमातून अजित पवार यांच्या सार्वजनिक जीवनातील कार्याची तसेच त्यांच्या आठवणींची झलक सादर करण्यात आली आहे. देखाव्यातील विविध प्रसंग पाहताना जय पवार यांना वडिलांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला.
जय पवार देखावा पाहत असताना अजित पवार यांच्या आवाजातील भाषण सुरू होते. त्यात आईबद्दलचा उल्लेख असलेले शब्द ऐकून जय पवार काही क्षण स्तब्ध झाले. “आई अजून रडत असते का? तिला सांगा रडू नको म्हणून...” हे वाक्य ऐकल्यानंतर त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. त्यांनी डोळे पुसले आणि त्यानंतर भावुक वातावरणात बाप्पाची आरती केली.
या वेळी युवराज बेलदरे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. अजित पवार यांच्या कार्याच्या आठवणी जपण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या देखाव्याला जय पवार यांनी दिलेली भेट आणि त्यावेळचा भावनिक प्रसंग उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला.